2026澳門旅遊攻略！新濠影滙「6大迪士尼必拍打卡點」 完整路線快筆記

2026澳門旅遊亮點再+1！新濠影滙今年攜手迪士尼打造「迪士尼滙聚嘉年華」，打造3大主題迪士尼造景、裝置藝術，成為近期社群上討論度極高的打卡熱點，本篇特別整理出園區內最具代表性的6大拍照亮點，從入口到高空視角一次掌握，最近計畫去澳門的朋友不妨收進旅遊清單吧！

澳門新濠影滙攜手迪士尼傾力打造年度重磅體驗「迪士尼滙聚嘉年華」，從沉浸式場景打造到跨界內容營銷，每一次煥新皆為城市注入全新的活力與靈感。 記者楊蕙綾拍攝

✨亮點一｜7公尺巨型米奇（東北入口）

此處為迪士尼拍照路線的第一個拍攝焦點！位於新濠影滙東北入口的7公尺巨型米奇，是本次活動最具辨識度的視覺亮點之一。米奇以揮動畫筆姿態迎賓，搭配一旁的奇奇與蒂蒂，形成強烈的入口意象。建議由下往上的仰角拍攝，可同時捕捉角色高度與建築線條，呈現更具張力的畫面構圖，另外建築後方也有一整面迪士尼角色動畫牆，同樣也值得一拍。

叢林妙妙屋有著米奇、米妮、小熊維尼、跳跳虎、白雪公主等人氣角色，營造出跨越故事邊界的夢幻氛圍。 記者楊蕙綾拍攝

✨亮點二｜叢林妙妙屋（主入口大廳）

位於新濠影滙一樓大廳的「叢林妙妙屋」，以綠意叢林為主題，重現迪士尼經典角色的相遇場景。米奇、米妮、小熊維尼與多位人氣角色穿梭其間，營造出跨故事線的沉浸氛圍。此區後方設置「魔法留影站」，讓旅客可自由入鏡拍攝，將角色互動與場景設計一同收進畫面，成為進場後最具代表性的第一站體驗。

此區域開放時間為2026年4月29日至11月1日，每日12:00–21:00開放（名額有限，額滿為止），參與資格需為濠友薈會員，於指定商戶單筆消費滿澳門幣100元，並於社交媒體上傳「迪士尼滙聚嘉年華」活動打卡照片，符合條件即可免費獲得一次大頭貼拍照機會。

新濠影滙時代廣場直接把《愛麗絲夢遊仙境》裡的牡蠣寶寶變成超萌體驗！看角色「開殼」後的沐浴與換裝秀超有趣。 記者楊蕙綾拍攝

✨亮點三｜牡蠣寶寶互動場景（時代廣場）

位於時代廣場的主題空間，以《愛麗絲夢遊仙境》角色「牡蠣寶寶」為靈感設計，透過情境式場景呈現角色「開殼」後的沐浴與裝扮過程。現場由工作人員以高互動方式引導展演，營造出輕鬆逗趣的沉浸氛圍，整體視覺與動態表現相當活潑。

此區域開放期間為2026年4月29日至10月4日，每日12:00–21:00；旅客可使用3個代幣（澳門幣90元）參與一次互動體驗，每次可獲得小牡蠣主題玩偶一隻。

🎥牡蠣寶寶互動影片：請點這裡

來史迪奇互動吧訂製可麗餅造型毛絨玩偶，並享用免費爆米花，讓這份獨一無二的夏日回憶，延續旅程的歡樂時光。 記者楊蕙綾拍攝

✨亮點四｜史迪奇主題互動吧（時代廣場）

結合甜點概念打造的史迪奇互動區，以繽紛色彩與角色造型為主軸，現場規劃可麗餅造型玩偶與驚喜小物，整體氛圍活潑、畫面層次豐富。現場可見小熊維尼、三眼怪與史迪奇等造型玩偶，也提供免費爆米花體驗，增添互動趣味與參與感，對角色粉絲而言具高度吸引力，成為園區內人氣必訪區域。

活動期間為2026年4月29日至10月4日，每日12:00–21:00開放，參與費用為澳門幣168元。

夢幻彩虹鎮以巨型甜甜圈與雲端彩虹構築出充滿童趣的打卡空間。 記者楊蕙綾拍攝

✨亮點五｜夢幻彩虹鎮（輕軌站入口）

位於一樓輕軌站入口的「夢幻彩虹鎮」，以《動物方城市》為靈感，結合巨型甜甜圈、雲朵與彩虹等元素，打造出色彩繽紛且充滿童趣的打卡空間。另外，特定時段也會提供限量棉花糖，作為拍攝道具與互動亮點，為旅程增添一份儀式感與記憶點。

棉花糖派發時間為2026年4月29日至10月4日，每日16:00–18:00，數量有限，送完為止。

「影滙之星」摩天輪推出五款迪士尼主題包廂，米奇、唐老鴨、史迪奇、小熊維尼、阿力和朱迪陪大家一起玩耍。 記者楊蕙綾拍攝

✨亮點六｜影滙之星主題包廂

位於影滙之星摩天輪推出五款迪士尼主題包廂設計，集結米奇、唐老鴨、史迪奇、小熊維尼，以及《動物方城市》的尼克與茱蒂等角色，讓旅客在升空過程中與熟悉的迪士尼朋友一同體驗高空旅程，形成結合視覺與故事感的觀景體驗。

活動期間為2026年4月29日至11月1日，每日14:00–20:00開放，單次搭乘價格為澳門幣688元，濠友薈會員可享九折優惠。