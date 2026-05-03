新濠影滙把迪士尼搬到澳門啦！7公尺高巨型米奇現身、8字摩天輪推5款期間限定主題包廂

迪士尼主題活動正式登陸澳門！新濠影滙今年再度攜手迪士尼推出年度大型活動「迪士尼滙聚嘉年華」，自2026年4月29日至11月1日登場，為期長達半年，將度假村打造成結合裝置藝術、互動體驗與主題場景的沉浸式空間。活動期間，多數區域開放免費參觀，成為今年澳門旅遊的一大亮點。

活動焦點之一為東北入口處高達7公尺的巨型米奇裝置，以揮動畫筆的姿態迎接旅客，象徵旅程展開；一旁搭配奇奇與蒂蒂同框亮相，吸引不少遊客駐足拍照，也成為入園後的人氣打卡地標。

「影滙之星」摩天輪推出五款迪士尼主題包廂，米奇、唐老鴨、史迪奇、小熊維尼、阿力和朱迪陪大家一起玩耍。 記者楊蕙綾拍攝

除了地面裝置，高空體驗同樣升級。園區指標設施影滙之星推出期間限定主題包廂，將米奇、唐老鴨、小熊維尼、史迪奇及《動物方城市》角色融入其中。隨著摩天輪緩緩升空，旅客可同時欣賞路氹城與橫琴天際線景觀，打造結合角色主題與城市視野的觀景體驗。

園區內也規劃三大主題場景，包括一樓大廳的「叢林妙妙屋」、時代廣場的「奇幻海洋島」以及輕軌站入口旁的「夢幻彩虹鎮」，將經典動畫元素轉化為可互動的實體空間，開放旅客自由進入體驗與拍照。

嘉宴Gala餐廳化身城市中的叢林花園，推出米奇造型薄餅、小熊維尼主題漢堡、奇奇與蒂蒂造型蛋糕及各式主題特飲。 記者楊蕙綾拍攝

餐飲部分同步推出迪士尼聯名主題餐點，「嘉宴Gala」提供米奇造型薄餅、小熊維尼主題漢堡等10多款限定料理；「羅浮餅廊」則以《動物方城市》為主題打造沉浸式空間，並推出角色造型甜點，成為園區另一亮點。

從大型裝置藝術、主題場景到特色餐飲，新濠影滙透過IP跨界合作，整合空間與體驗設計，打造兼具娛樂性與旅遊吸引力的度假內容，為今年澳門旅遊市場增添豐富選擇。