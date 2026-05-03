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新濠影滙把迪士尼搬到澳門啦！7公尺高巨型米奇現身、8字摩天輪推5款期間限定主題包廂

聯合新聞網／ 楊蕙綾
從澳門新濠影滙東北入口啟程，高達 7 米的巨型米奇正揮舞着幻彩畫筆，與逗趣的奇奇與蒂蒂一同迎接每一位賓客的到來。 記者楊蕙綾拍攝
從澳門新濠影滙東北入口啟程，高達 7 米的巨型米奇正揮舞着幻彩畫筆，與逗趣的奇奇與蒂蒂一同迎接每一位賓客的到來。 記者楊蕙綾拍攝

迪士尼主題活動正式登陸澳門新濠影滙今年再度攜手迪士尼推出年度大型活動「迪士尼滙聚嘉年華」，自2026年4月29日至11月1日登場，為期長達半年，將度假村打造成結合裝置藝術、互動體驗與主題場景的沉浸式空間。活動期間，多數區域開放免費參觀，成為今年澳門旅遊的一大亮點。

活動焦點之一為東北入口處高達7公尺的巨型米奇裝置，以揮動畫筆的姿態迎接旅客，象徵旅程展開；一旁搭配奇奇與蒂蒂同框亮相，吸引不少遊客駐足拍照，也成為入園後的人氣打卡地標。

「影滙之星」摩天輪推出五款迪士尼主題包廂，米奇、唐老鴨、史迪奇、小熊維尼、阿力和朱迪陪大家一起玩耍。 記者楊蕙綾拍攝
「影滙之星」摩天輪推出五款迪士尼主題包廂，米奇、唐老鴨、史迪奇、小熊維尼、阿力和朱迪陪大家一起玩耍。 記者楊蕙綾拍攝

除了地面裝置，高空體驗同樣升級。園區指標設施影滙之星推出期間限定主題包廂，將米奇、唐老鴨、小熊維尼、史迪奇及《動物方城市》角色融入其中。隨著摩天輪緩緩升空，旅客可同時欣賞路氹城與橫琴天際線景觀，打造結合角色主題與城市視野的觀景體驗。

園區內也規劃三大主題場景，包括一樓大廳的「叢林妙妙屋」、時代廣場的「奇幻海洋島」以及輕軌站入口旁的「夢幻彩虹鎮」，將經典動畫元素轉化為可互動的實體空間，開放旅客自由進入體驗與拍照。

嘉宴Gala餐廳化身城市中的叢林花園，推出米奇造型薄餅、小熊維尼主題漢堡、奇奇與蒂蒂造型蛋糕及各式主題特飲。 記者楊蕙綾拍攝
嘉宴Gala餐廳化身城市中的叢林花園，推出米奇造型薄餅、小熊維尼主題漢堡、奇奇與蒂蒂造型蛋糕及各式主題特飲。 記者楊蕙綾拍攝

餐飲部分同步推出迪士尼聯名主題餐點，「嘉宴Gala」提供米奇造型薄餅、小熊維尼主題漢堡等10多款限定料理；「羅浮餅廊」則以《動物方城市》為主題打造沉浸式空間，並推出角色造型甜點，成為園區另一亮點。

從大型裝置藝術、主題場景到特色餐飲，新濠影滙透過IP跨界合作，整合空間與體驗設計，打造兼具娛樂性與旅遊吸引力的度假內容，為今年澳門旅遊市場增添豐富選擇。

童趣感十足的迪士尼人物造景，可愛又好拍。 記者楊蕙綾拍攝
童趣感十足的迪士尼人物造景，可愛又好拍。 記者楊蕙綾拍攝

澳門 新濠影滙 迪士尼滙聚嘉年華 迪士尼 StudioCityMacau 米奇

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