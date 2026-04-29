只有香港買得到！無印良品香港25周年 限定版「雪糕撻」獨家開賣 「4種口味+港式撻皮」每一口都經典
只在香港買得到！無印良品香港25周年，特別推出獨家「限定甜點」，結合香港經典口味，每一口都是滿滿的港味。
提到香港伴手禮，不少人都會直接想到葡撻。無印良品香港25周年結合當地熱門美食，獨家推出香港限定「雪糕撻」，由香港本地製造，集結奶茶、椰奶、蛋黃及焦糖等4種經典口味雪糕搭配港式撻皮，口感細膩的同時也吃得到豐富的層次感。
這款「雪糕撻」自4/27起開賣，且僅於無印良品香港實體店舖販售。此外，還有第二波限定商品即將公開，預計於4/30在香港門市發售，而後於5/8在澳門威尼斯人店同步開賣。
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