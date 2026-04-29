只有香港買得到！無印良品香港25周年 限定版「雪糕撻」獨家開賣 「4種口味+港式撻皮」每一口都經典

香港的高端餐廳，從來不是單一面貌。「奢華」也並非只是價格堆疊，而是一種時間的積累。有些來自過往，有些已經頭角崢嶸，有些正在發生。從銅鑼灣老派粵菜權威「富臨飯店」到中環解構當代中菜的「永」，再到維港新地標The Henderson裡面文化混血的「Akira Back」，三家風格不同的餐廳彼此交織出香港當下奢華餐廳的風貌。 ● 三星「富臨飯店」：穩如泰山的富貴粵菜飯堂 富臨飯店創立於1974年，股東楊貫一發現要在競爭激烈的香港餐飲界突圍，必須擁有無可取代的絕活，於是他選擇了粵菜四大海味之首「鮑魚」，當然乾鮑烹調秘方掌握在老牌酒樓資深主廚手中，密不外傳。楊貫一毅然斥資購買昂貴無比的日本乾鮑，不分晝夜地研究火候、湯底與煨煮時間，終於迎來「糖心」口感的「阿一鮑魚」的光輝盛世，也贏得「世界御廚」的稱號。2

2026-04-04 13:04