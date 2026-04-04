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香港三大奢華餐廳／Akira Back：時髦貴氣的味覺劇場

聯合新聞網／ 記者錢欽青／專題報導

香港的高端餐廳，從來不是單一面貌。「奢華」也並非只是價格堆疊，而是一種時間的積累。有些來自過往，有些已經頭角崢嶸，有些正在發生。從銅鑼灣老派粵菜權威「富臨飯店」到中環解構當代中菜的「永」，再到維港新地標The Henderson裡面文化混血的「Akira Back」，三家風格不同的餐廳彼此交織出香港當下奢華餐廳的風貌。

Akira Back招牌菜：生鮪魚披薩。圖／Akira Back提供
Akira Back招牌菜：生鮪魚披薩。圖／Akira Back提供

˙Akira Back：時髦貴氣的味覺劇場

夜晚The Henderson大樓在燈光之中顯得格外明亮，這棟被uber司機戲稱為四瓶可樂並排的流動曲線建築，是普利茲克獎建築大師Zaha Hadid的遺作，現在是香港最閃耀的地標。這座建築本身就帶著一種當代的張力，位於其中的Akira Back，則將這股張力轉化為一場獨特的用餐經驗。

餐廳的裝修呼應建築體的曲線，以珠串、圓弧的語彙貫串，現代感的貴氣瀰漫，一看就是城中中西時髦人士雲集的場所，衣香鬢影、展現自我，等著看人、也被人看，十足是個劇場。

Akira Back餐廳裝修呼應建築體的曲線，以珠串、圓弧的語彙貫串，現代感的貴氣瀰漫。圖／Akira Back提供
Akira Back餐廳裝修呼應建築體的曲線，以珠串、圓弧的語彙貫串，現代感的貴氣瀰漫。圖／Akira Back提供

Akira Back餐廳位於維港新地標「The Henderson」內，中西時髦人士雲集。圖／Akira Back提供
Akira Back餐廳位於維港新地標「The Henderson」內，中西時髦人士雲集。圖／Akira Back提供

Akira Back的用餐空間。圖／Akira Back提供
Akira Back的用餐空間。圖／Akira Back提供

Akira Back的用餐空間。圖／Akira Back提供
Akira Back的用餐空間。圖／Akira Back提供

Akira Back餐廳裝潢時尚氣派宛如劇場。圖／Akira Back提供
Akira Back餐廳裝潢時尚氣派宛如劇場。圖／Akira Back提供

主廚Akira Back的人生，本身就具備某種戲劇性的跨界張力。他出生於韓國，在美國成長，原來是一位職業滑雪選手，當他轉入廚藝世界，師承日本料理體系，卻沒有被單一傳統所束縛。他的料理是韓國的情感、日本的技術，以及美國的自由精神三者交織而成，形成他鮮明的風格：節奏、平衡與冒險。

「生鮪魚披薩」是他的成名作，一片極薄酥脆的餅，上面鋪滿鮪魚沙西米，再加上松露油、蒜味美乃滋與微辣元素。這種西方形式承載日式味道的做法，相當討喜與容易理解，而且有脆與軟的口感對比，鮪魚與松露的鮮味堆疊，被稱為是「fine dining版本的comfort food」。

「生鮪魚披薩」是Akira Back主廚成名作。記者錢欽青／攝影
「生鮪魚披薩」是Akira Back主廚成名作。記者錢欽青／攝影

「岩蝦天婦羅」是Akira Back另一道經典。炸蝦天婦羅很多日式餐廳都有，他的版本在於外層多裹了韓式甜辣醬，使炸物不只脆爽，還多了辣、甜、濃、黏的韓式味譜，讓人一試難忘。

Akira Back招牌菜：「Brother from Another Mother」。圖／Akira Back提供
Akira Back招牌菜：「Brother from Another Mother」。圖／Akira Back提供

「Brother from Another Mother」是最典型Akira Back式幽默。乍看像條長型壽司，他把鰻魚與穴子放在一起，加上鵝肝與醬汁，是他「文化混血」的創作，日式壽司的形式，法式鵝肝的脂香，再加上甜鹹醬汁，形成當代新風味。

Akira Back「48小時慢燉和牛肋眼」肉質柔嫩美味。記者錢欽青／攝影
Akira Back「48小時慢燉和牛肋眼」肉質柔嫩美味。記者錢欽青／攝影

Akira Back招牌菜：「48小時慢燉和牛肋眼」。圖／Akira Back提供
Akira Back招牌菜：「48小時慢燉和牛肋眼」。圖／Akira Back提供

「48小時慢燉和牛肋眼」比較純西式手法，肉質極度柔軟，但仍保有纖維感。「味增茄子」是個驚喜，他的版本加入更多味覺層次，讓極度柔軟的茄子成為載體。「泡菜炒飯」是主廚的身份認同，fine dining之後回歸最初的味覺記憶。甜點的「柚子紫蘇」、「烤蘋果春捲」，前者清爽、帶草本香氣，後者溫暖、甜潤， 一冷一熱，都是極好的收尾。

Akira Back「泡菜炒飯」。記者錢欽青／攝影
Akira Back「泡菜炒飯」。記者錢欽青／攝影

Akira Back用日本料理的結構，承載韓國與美國的味覺。客人也在這個漂亮的味覺劇場裏，欣賞一位主廚如何以食物來演繹他跨國人生的故事。

Akira Back用日本料理的結構，承載韓國與美國的味覺。圖／Akira Back提供
Akira Back用日本料理的結構，承載韓國與美國的味覺。圖／Akira Back提供

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