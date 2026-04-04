香港三大奢華餐廳／Akira Back：時髦貴氣的味覺劇場

香港的高端餐廳，從來不是單一面貌。「奢華」也並非只是價格堆疊，而是一種時間的積累。有些來自過往，有些已經頭角崢嶸，有些正在發生。從銅鑼灣老派粵菜權威「富臨飯店」到中環解構當代中菜的「永」，再到維港新地標The Henderson裡面文化混血的「Akira Back」，三家風格不同的餐廳彼此交織出香港當下奢華餐廳的風貌。

Akira Back招牌菜：生鮪魚披薩。圖／Akira Back提供

˙Akira Back：時髦貴氣的味覺劇場

夜晚The Henderson大樓在燈光之中顯得格外明亮，這棟被uber司機戲稱為四瓶可樂並排的流動曲線建築，是普利茲克獎建築大師Zaha Hadid的遺作，現在是香港最閃耀的地標。這座建築本身就帶著一種當代的張力，位於其中的Akira Back，則將這股張力轉化為一場獨特的用餐經驗。

餐廳的裝修呼應建築體的曲線，以珠串、圓弧的語彙貫串，現代感的貴氣瀰漫，一看就是城中中西時髦人士雲集的場所，衣香鬢影、展現自我，等著看人、也被人看，十足是個劇場。

Akira Back餐廳裝修呼應建築體的曲線，以珠串、圓弧的語彙貫串，現代感的貴氣瀰漫。圖／Akira Back提供

Akira Back餐廳位於維港新地標「The Henderson」內，中西時髦人士雲集。圖／Akira Back提供

Akira Back的用餐空間。圖／Akira Back提供

Akira Back的用餐空間。圖／Akira Back提供

Akira Back餐廳裝潢時尚氣派宛如劇場。圖／Akira Back提供

主廚Akira Back的人生，本身就具備某種戲劇性的跨界張力。他出生於韓國，在美國成長，原來是一位職業滑雪選手，當他轉入廚藝世界，師承日本料理體系，卻沒有被單一傳統所束縛。他的料理是韓國的情感、日本的技術，以及美國的自由精神三者交織而成，形成他鮮明的風格：節奏、平衡與冒險。

「生鮪魚披薩」是他的成名作，一片極薄酥脆的餅，上面鋪滿鮪魚沙西米，再加上松露油、蒜味美乃滋與微辣元素。這種西方形式承載日式味道的做法，相當討喜與容易理解，而且有脆與軟的口感對比，鮪魚與松露的鮮味堆疊，被稱為是「fine dining版本的comfort food」。

「生鮪魚披薩」是Akira Back主廚成名作。記者錢欽青／攝影

「岩蝦天婦羅」是Akira Back另一道經典。炸蝦天婦羅很多日式餐廳都有，他的版本在於外層多裹了韓式甜辣醬，使炸物不只脆爽，還多了辣、甜、濃、黏的韓式味譜，讓人一試難忘。

Akira Back招牌菜：「Brother from Another Mother」。圖／Akira Back提供

「Brother from Another Mother」是最典型Akira Back式幽默。乍看像條長型壽司，他把鰻魚與穴子放在一起，加上鵝肝與醬汁，是他「文化混血」的創作，日式壽司的形式，法式鵝肝的脂香，再加上甜鹹醬汁，形成當代新風味。

Akira Back「48小時慢燉和牛肋眼」肉質柔嫩美味。記者錢欽青／攝影

Akira Back招牌菜：「48小時慢燉和牛肋眼」。圖／Akira Back提供

「48小時慢燉和牛肋眼」比較純西式手法，肉質極度柔軟，但仍保有纖維感。「味增茄子」是個驚喜，他的版本加入更多味覺層次，讓極度柔軟的茄子成為載體。「泡菜炒飯」是主廚的身份認同，fine dining之後回歸最初的味覺記憶。甜點的「柚子紫蘇」、「烤蘋果春捲」，前者清爽、帶草本香氣，後者溫暖、甜潤， 一冷一熱，都是極好的收尾。

Akira Back「泡菜炒飯」。記者錢欽青／攝影

Akira Back用日本料理的結構，承載韓國與美國的味覺。客人也在這個漂亮的味覺劇場裏，欣賞一位主廚如何以食物來演繹他跨國人生的故事。