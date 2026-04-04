香港三大奢華餐廳／三星「富臨飯店」：穩如泰山的富貴粵菜飯堂

香港的高端餐廳，從來不是單一面貌。「奢華」也並非只是價格堆疊，而是一種時間的積累。有些來自過往，有些已經頭角崢嶸，有些正在發生。從銅鑼灣老派粵菜權威「富臨飯店」到中環解構當代中菜的「永」，再到維港新地標The Henderson裡面文化混血的「Akira Back」，三家風格不同的餐廳彼此交織出香港當下奢華餐廳的風貌。

富臨飯店由被尊稱為「世界御廚」的楊貫一先生於 1974 年創辦，是香港高級粵菜經典代表之一。圖／富臨飯店提供

● 三星「富臨飯店」：穩如泰山的富貴粵菜飯堂

富臨飯店創立於1974年，股東楊貫一發現要在競爭激烈的香港餐飲界突圍，必須擁有無可取代的絕活，於是他選擇了粵菜四大海味之首「鮑魚」，當然乾鮑烹調秘方掌握在老牌酒樓資深主廚手中，密不外傳。楊貫一毅然斥資購買昂貴無比的日本乾鮑，不分晝夜地研究火候、湯底與煨煮時間，終於迎來「糖心」口感的「阿一鮑魚」的光輝盛世，也贏得「世界御廚」的稱號。2023年楊貫一逝世，富臨飯店在大弟子黃隆滔的帶領下，依然穩坐米其林三星寶座。

鮑魚料理是銅鑼灣老派粵菜權威「富臨飯店」的鎮店招牌。圖／富臨飯店提供

富臨飯店行政總廚—黃隆滔 師傅。圖／富臨飯店提供

富臨飯店創辦人楊貫一擁有「世界御廚」稱號。記者錢欽青／攝影

歷年來的獎牌獎座。記者錢欽青／攝影

乾鮑介紹。記者錢欽青／攝影

室內的空間氛圍，全是沈穩色系的優雅貴氣，讓人完全放心的old money風格。楊貫一的肖像擺在入口，歷年來的獎牌獎座多到一張長條桌放不完，來自世界各種尺寸的乾鮑樣本、旁邊就是專門調製鮑魚、鵝掌、花菇的開放式廚房。服務也是非常熨貼，連借給客人的手機充電器都有專屬的套件。

富臨飯店室內空間優雅貴氣。圖／富臨飯店提供

富臨飯店是香港殿堂級的高級粵菜食府。圖／富臨飯店提供

先上桌的「美點三拼」蝦餃、燒賣、野菌餃，完全是「教科書」等級的純正美味。「蝦餃」半透明帶彈性的外皮，內餡經過「拍打起膠」的蝦肉是清脆而富口感的鮮甜。「燒賣」的重點則是餡料的肥瘦比例與蒸氣控制，入口柔軟，但仍保有肉的質地。「野菌餃」則是利用菇蕈的鮮味讓整體更輕盈。

富臨飯店「美點三拼」蝦餃、燒賣、野菌餃。記者錢欽青／攝影

「是日老火靚湯」，在粵菜文化中，煲湯是靈魂，考驗主廚對食材萃取與火候掌控的深厚功底。這碗湯，看似清透，但入口有厚度，與微微的膠質感，那是一種經過長時間萃取後的溫潤美好。

「滔哥叉燒拼脆皮豆腐」，這是火候與糖化的藝術，滔哥叉燒外層微焦帶黏性，咬起來肉汁四溢。脆皮豆腐內柔外脆，也很考驗工夫。「豉油皇煎中蝦」極少的調味煎出完美的熟度。「杞子上湯浸菜苗」湯清鮮、菜爽口。

「滔哥叉燒拼脆皮豆腐」是火候與糖化的藝術。記者錢欽青／攝影

富臨飯店「杞子上湯浸菜苗」。記者錢欽青／攝影

主廚滔哥出來示範招牌的「紅燒鮑魚」，桌邊服務的砂鍋內滿滿的濃汁鮑魚與花菇，呈盤後還奉上一匙白飯，讓客人可以用集精華於一身的醬汁來「撈飯」，鮑魚之豐腴，至此已經讓食客心滿意足。

富臨飯店「紅燒鮑魚」，桌邊服務的砂鍋內滿滿的濃汁鮑魚與花菇，並奉上一匙白飯，用集精華於一身的醬汁來「撈飯」，讓人吃得心滿意足。記者錢欽青／攝影

沒想到接下來的「瑤柱蛋白炒飯」真是不得了，從來沒嚐過這麼清爽有味的炒飯，碗底無油不說，很撐了還是能吃光。最後的兩款中式糖水也是極品，打成泥的「陳皮紅豆沙」暖心軟胃，一飲而盡，「椰汁綠豆糕」像雲朵般輕盈可口，為整個old money風格的貴氣午宴帶來舒適的尾韻。

富臨飯店「瑤柱蛋白炒飯」口感清爽。記者錢欽青／攝影

富臨飯店「陳皮紅豆沙」暖心軟胃。記者錢欽青／攝影

富臨飯店「椰汁綠豆糕」。記者錢欽青／攝影

富臨飯店宴席幾乎是粵菜廚藝的完整展示，用頂級食材，以最精準的烹調技法，展現粵菜的經典，這是從創始大廚楊貫一一路以來、始終如一的奢華款待。