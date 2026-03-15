幻藝之境 新濠天地的流動美術館

新濠天地將藝術融入公共空間，走入建築、街道與生活。圖／新濠天地提供

時至今日的奢華旅遊趨勢，高端度假村提供精緻房間與星級美食、已經是基本盤，更深一層的思考是與藝術體驗結合。新濠天地這幾年做得很好，除了大名鼎鼎、迭代更新的「水舞間」演出，更逐漸將藝術融入公共空間，使整座建築群成為一座流動的美術館。作品散落於大廳、通道與建築空間之中，讓遊客不只是「看展覽」，而是在行走、停留與用餐之間與藝術自然相遇。

唯有透過藝術的加持，奢華才能超越表象，持續激發靈感與夢想，進而滿足全球旅行者對精神共鳴、文化厚度與藝術感染力的追求。而新濠天地所挑選的當代藝術家也都是一時之選，作品在話題性和辨識度上都容易引起共鳴。

參觀的路徑有兩條，一條是串聯一樓公共區域「光影共生」路線。另一條是從摩珀斯酒店大廳建築空間起始，連接23樓藝廊的「線形無界」路線。兩條都精彩。

● 丹尼爾‧阿爾軒（Daniel Arsham）：「夢幻之門」

丹尼爾‧阿爾軒（Daniel Arsham）：「夢幻之門」。圖／新濠天地提供

這位知名的美國裝置藝術家以「虛擬考古」風格聞名於世，長期致力於探索時間、記憶與意識的邊界。他擅長將當代物件轉化為彷彿被歲月侵蝕的「考古遺跡」，挑戰觀眾對現實時間感的認知。日前剛在金光大道入口揭幕的「夢幻之門」就是這個脈絡下的作品。

這座看似薄荷綠、其實是仿銅銹綠色的兩尊相對而立的空心古典雕塑頭像，是為了這個場地所量身製作。內部精細鏤空成錯綜複雜的樓梯，形成一座「意識迷宮」。他將「夢想」視為一種突破邊界、定義未來的勇氣，而這件作品正是一個入口，邀請觀眾在建築與夢境交融中發現自我。從迷宮深處躍出的馬匹，以動態感打破結構的靜止，代表了前行的力量與生機。

● 隋建國：「衣」

隋建國：「衣」。圖／新濠天地提供

雕塑家隋建國是中國當代藝術史上的重要人物。作品經常以「衣服」作為象徵符號。最著名的「毛裝系列」以毛澤東外套為形象，探討政治權力、歷史記憶與個體身份之間的關係。「衣」延續了這一創作路線。位於戶外的紅褐色的巨型中山裝上衣沒有頭與身體，衣服的褶痕被凝固在堅硬金屬中，使日常物品變成一座紀念碑。彷彿在提醒觀眾：歷史並不遙遠，其實一直披在我們身上。

● 王克平：「佳偶」

王克平：「佳偶」。圖／新濠天地提供

王克平：「佳偶」。圖／新濠天地提供

王克平是中國當代藝術最早的團體「星星畫會」的創始成員之一。移居巴黎後，逐漸將東方哲學與西方現代雕塑語言融合。他的作品以木雕與青銅為主，風格簡潔而富有原始力量。以青銅鑄造的「佳偶」以中國神話中的伏羲與女媧為靈感，他以極簡線條勾勒出男女交錯的形體，讓青銅的份量與造型的輕盈成對比。呼應了東方哲學中的「陰陽平衡」， 也在熱鬧的度假空間裡帶來片刻的沉靜。

● 吳少湘：「行走的財富」

吳少湘：「行走的財富」。圖／新濠天地提供

中國雕塑家吳少湘是當代藝術中對「金錢符號」進行探索的藝術家之一。移居奧地利後，逐漸發展出獨特的觀念雕塑語言，常以貨幣、武器或權力符號為材料，批判現代社會的權力與資本結構。「行走的財富」是一個用青銅材質打造的各國鈔票組成的人形雕塑，宛如名利場中匆匆而行的眾生相，既荒誕又抽離，是「行走的財富」、還是「被財富拖著走」，相當發人深省。

● Julio Le Parc：「天花上的永續光芒」

Julio Le Parc：「天花上的永續光芒」。圖／新濠天地提供

阿根廷藝術家Julio Le Parc是光學藝術與動態藝術的先驅，曾獲威尼斯雙年展金獅獎。他的作品核心思想是：藝術應該讓觀眾參與。這個作品中，鏡面與尼龍線懸掛於空中。光線反射形成移動的斑斕光影，當觀眾走動時，光影也隨之變化，美麗無比，整個空間幻化成一座光的劇場。

● 馬修．雷漢尼爾：「九洋」

馬修．雷漢尼爾：「九洋」。圖／新濠天地提供

法國設計師Mathieu Lehanneur以跨界創作聞名，作品融合藝術、科學與設計。「九洋」以衛星影像為靈感，選取世界九個海域的顏色，以陶土與釉彩燒製出海洋的漸層變化，使每一塊圓盤像一片海洋的縮影，喚醒人們對自然之美的關注。

● 趙趙：「天空」

趙趙：「天空」。圖／新濠天地提供

趙趙是中國新生代藝術家的重要代表。他的創作經常結合政治隱喻與個人記憶。「天空」系列四連幅將記憶中的天空化為純粹的藍色，顏料層層暈染，使畫面像雲層漂浮。在摩珀斯走廊中，這些畫像是懸浮的窗戶，讓觀賞者重新看見天空。

● Jean-Michel Othoniel：「野生三色堇」

Jean-Michel Othoniel：「野生三色堇」。圖／新濠天地提供

Jean-Michel Othoniel：「野生三色堇」。圖／新濠天地提供

法國知名當代藝術家Jean-Michel Othoniel的作品以玻璃珠與金屬結構聞名，具有童話般的詩意。台北香奈兒的麗晶旗艦店就有他的大型懸掛式珠串「珍珠河流」。「野生三色堇」立在金屬檯面上，以鋼珠串聯成巨大的花朵。當觀眾圍繞作品行走時，光線在金屬表面反射，使空間像被打碎的鏡子，視角不斷變化，花朵、光影與建築在此共創出一種動態雕塑。

● 村上隆：「無題」

村上隆：「無題」。圖／新濠天地提供

村上隆：「無題」。圖／新濠天地提供

無人不知的村上隆是日本當代藝術最具全球影響力的人物。他提出「Superflat（超扁平）」理論，將日本動漫文化與消費社會融入藝術，他同時也是藝術與時尚跨界的先驅。這件「無題」作品以義大利馬賽克與鉑金色玻璃拼貼出整片牆的花朵。不同於過去大家熟悉的鮮豔花朵，這件作品的單色金屬光澤，使整個牆面像閃耀的光海。在摩珀斯未來感的建築中，這片花海既像對消費文化的戲謔，也像對永恆美感的讚歌。

● 札哈．哈蒂（Zaha Hadid）：摩珀斯酒店

札哈．哈蒂（Zaha Hadid）：摩珀斯酒店。圖／新濠天地提供

札哈．哈蒂（Zaha Hadid）：摩珀斯酒店。圖／新濠天地提供

札哈．哈蒂（Zaha Hadid）是首位獲得普立茲克建築獎的女性建築師。這座全球首座「自由形態外骨骼」建築，整棟高樓像一座雕塑，流線型廊橋與無直角設計本身就是一場超現實的藝術對話。40公尺高的中庭沒有柱子，自然光從玻璃帷幕牆灑進來，在曲面和棱角之間折射出動態的光影，每個空間都在挑戰我們對建築的想像，行走其間充滿太空感和未來感。這棟先鋒建築本身就是一件傑出的藝術品。

摩珀斯酒店中庭，自然光從玻璃帷幕牆灑進來，在曲面和棱角之間折射出動態的光影。圖／新濠天地提供

● Mr. Doodle：「Doodle COD」

Mr. Doodle：「Doodle COD」。圖／新濠天地提供

Mr. Doodle：「Doodle COD」。圖／新濠天地提供 英國藝術家Mr. Doodle（Sam Cox）以密集塗鴉風格聞名。這件名為「Doodle COD」的作品，是藝術家的現場塗鴉，白色空間被黑色線條覆蓋，卡通角色與符號密密麻麻，像是視覺的爆炸。這種街頭文化語言恰好與摩珀斯的高端建築形成強烈對照趣味。

● KAWS：「好意」

KAWS：「好意」。圖／新濠天地提供

KAWS：「好意」。圖／新濠天地提供

KAWS：「好意」。圖／新濠天地提供

KAWS是全球最具影響力的潮流藝術家。他的作品融合街頭藝術、卡通文化與雕塑，大量的跨界聯名讓他的作品有極高的辨識度。這座由非洲柚木雕成的黑色巨型雕塑也是整個新濠天地最具指標性的作品。

「好意」是一對巨大公仔，一大一小，像是父子、又像兄弟。有米奇的耳朵，也有骷髏的眼眶，還穿著小丑的衣服。藝術家把流行文化裡的各種符號拼接在一起，創造出一個既熟悉又陌生的形象。細膩的木紋和誇張的比例形成一種張力。既像童年玩具，也帶著一種溫柔的孤獨。

● 丹尼爾．布倫：「爆炸小屋」

丹尼爾．布倫：「爆炸小屋」。圖／新濠天地提供

法國概念藝術家Daniel Buren是觀念藝術史的巨匠。這座鐵和壓克力玻璃做成的「爆炸小屋」，名字暗黑，本尊其實如夢似幻，鋼架與五彩玻璃碎片懸浮空中，光線穿過彩色玻璃投射出迷離色塊，是一座被爆炸解構的彩色玻璃小屋，讓建築與藝術的界線不知不覺消失。

● 大卷伸嗣：「迴響．永恆」

大卷伸嗣：「迴響．永恆」。圖／新濠天地提供

大卷伸嗣：「迴響．永恆」。圖／新濠天地提供

日本藝術家大卷伸嗣是亞洲重要的空間裝置藝術家。這個作品以以達文西「生命樹」為靈感，花鳥蝴蝶以水晶顏料繪製在牆面、地面，而鏡面讓空間無限延伸，像一座懸浮森林。當觀眾站在作品前，身影會和這些自然意象交融在一起，現實與幻境的邊界，漸漸模糊。

● 結語

新濠天地讓「藝術」離開傳統美術館，走入建築、街道與生活。從中國雕塑到日本潮流藝術，從巴黎裝置藝術到街頭塗鴉，藝術像是一面鏡子，這座「流動美術館」，讓觀眾看見世界，也看見自己。遊客來到這裡，除了適切的款待、放鬆的娛樂，也獲得心靈的滋養與共鳴。