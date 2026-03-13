快訊

Be a Dreamer：Daniel Arsham大型藝術裝置「夢幻之門」 揭開新濠天地品牌新篇章

聯合新聞網／ 記者錢欽青／專題報導
知名藝術家丹尼爾‧阿爾軒（Daniel Arsham），為新濠天地創作的大型藝術裝置「夢幻之門（Dream Portal）」。圖／新濠天地提供
知名藝術家丹尼爾‧阿爾軒（Daniel Arsham），為新濠天地創作的大型藝術裝置「夢幻之門（Dream Portal）」。圖／新濠天地提供

當紅裝置藝術家丹尼爾‧阿爾軒（Daniel Arsham）、頂流演員井柏然、國際芭蕾舞藝術家譚元元，群聚在由建築大師Zaha Hadid設計的摩珀斯酒店，一同見證新濠天地「Be A Dreamer」品牌新篇章的啟動，正式宣告品牌理念「Dream Beyond」的昇華。

澳門新濠天地總裁高添文（左起）、新濠天地品牌摯友譚元元、新濠天地全球品牌大使井柏然、新濠博亞娛樂總裁及董事會成員Evan Winkler、藝術家丹尼爾・阿爾軒出席揭幕儀式。圖／新濠天地提供
澳門新濠天地總裁高添文（左起）、新濠天地品牌摯友譚元元、新濠天地全球品牌大使井柏然、新濠博亞娛樂總裁及董事會成員Evan Winkler、藝術家丹尼爾・阿爾軒出席揭幕儀式。圖／新濠天地提供

當代先鋒藝術家丹尼爾・阿爾軒。圖／新濠天地提供
當代先鋒藝術家丹尼爾・阿爾軒。圖／新濠天地提供

隨著全球旅遊市場對精神共鳴與文化厚度追求的提升，澳門休閒產業正迎來一場由「夢想」與「藝術」引領的變革。新濠天地領軍的這次盛典不僅是一場視覺饗宴，更透過大型當代藝術裝置的揭幕、全球品牌大使的亮相，以及多業態融合的沉浸式體驗，向外界展示新濠天地如何以想像力為引擎，重塑奢華旅遊的未來。

●「夢幻之門」成為夢想的入口

以「未來考古學」著稱的美國藝術家丹尼爾‧阿爾軒（Daniel Arsham），為新濠天地量身創作的大型藝術裝置「夢幻之門（Dream Portal）」，矗立於金光大道入口，彷彿為整座度假城開啟一扇通往想像世界的大門。彷彿經歷風化或鏽蝕的銅綠色的裝置、由兩座彼此相對的巨大古典雕塑頭像構成，乍看簡潔大氣，內部其實是精細地鏤空成為錯綜複雜的階梯結構。樓梯在雕塑內部盤旋交錯，形成一座視覺與心理層面的「迷宮」。而從迷宮深處躍出的馬匹，則以其動態感打破了結構的靜止，象徵著前行的力量與生機。

知名藝術家丹尼爾‧阿爾軒（Daniel Arsham），為新濠天地創作的大型藝術裝置「夢幻之門（Dream Portal）」。圖／新濠天地提供
知名藝術家丹尼爾‧阿爾軒（Daniel Arsham），為新濠天地創作的大型藝術裝置「夢幻之門（Dream Portal）」。圖／新濠天地提供

知名藝術家丹尼爾‧阿爾軒（Daniel Arsham），為新濠天地創作的大型藝術裝置「夢幻之門（Dream Portal）」。圖／新濠天地提供
知名藝術家丹尼爾‧阿爾軒（Daniel Arsham），為新濠天地創作的大型藝術裝置「夢幻之門（Dream Portal）」。圖／新濠天地提供

知名藝術家丹尼爾‧阿爾軒（Daniel Arsham），為新濠天地創作的大型藝術裝置「夢幻之門（Dream Portal）」。圖／新濠天地提供
知名藝術家丹尼爾‧阿爾軒（Daniel Arsham），為新濠天地創作的大型藝術裝置「夢幻之門（Dream Portal）」。圖／新濠天地提供

馬匹象徵著前行的力量與生機。圖／新濠天地提供
馬匹象徵著前行的力量與生機。圖／新濠天地提供

阿爾軒說，「夢想」在這個時代是一種突破邊界、定義未來的勇氣，而「夢幻之門」正是一個入口，邀請所有人在創意、建築與夢境交融的場域中，發現屬於自己的無窮可能。這種矛盾而迷人的空間感，也正是阿爾軒長期創作中關於「未來遺跡」（Future Relics）概念的延續。

藝術家常以雕塑與建築結構探索時間、記憶與文明的關係，而「夢幻之門」則將這樣的藝術語言導入城市空間，使藝術成為一種公共體驗，也確立了新濠天地作為「流動美術館」的地位。

藝術家丹尼爾‧阿爾軒（Daniel Arsham）。圖／新濠天地提供
藝術家丹尼爾‧阿爾軒（Daniel Arsham）。圖／新濠天地提供

阿爾軒說，「夢想」在這個時代是一種突破邊界、定義未來的勇氣，而「夢幻之門」正是一個入口。圖／新濠天地提供
阿爾軒說，「夢想」在這個時代是一種突破邊界、定義未來的勇氣，而「夢幻之門」正是一個入口。圖／新濠天地提供

● 「Dream Beyond」的品牌哲學

新濠天地此次推出的「Be A Dreamer」新篇章，核心理念源於其長期提出的品牌精神「Dream Beyond」。總裁Tim Kelly表示，這所代表的不僅是奢華的升級，更是一種對未來想像力的追求。新濠天地一直致力於打造一個融合建築藝術、世界級餐飲、娛樂演出與文化創意的綜合度假體驗。因此「奢華」早已不再只是物質層面的精緻，而是一種能夠激發靈感與創造力的生活方式。

他強調在這裡，訪客不僅是消費者，更是夢想旅程的參與者。他們近年來持續與世界各地的藝術家、設計師與文化機構合作，引入大型公共藝術、沉浸式展覽與跨界文化活動，讓整個度假村形成一個以創意為核心的文化生態圈。「Be A Dreamer」這句口號所要傳達的，正是這種精神：鼓勵每一位來到這裡的遊客，在旅行中重新想像自我與世界。

澳門新濠天地總裁高添文。圖／新濠天地提供
澳門新濠天地總裁高添文。圖／新濠天地提供

晚宴現場。圖／新濠天地提供
晚宴現場。圖／新濠天地提供

與會嘉賓舉杯同慶，見證新濠天地品牌新篇章的啟動。圖／新濠天地提供</p><!--17--><p> ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
與會嘉賓舉杯同慶，見證新濠天地品牌新篇章的啟動。圖／新濠天地提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

● Dreamer共鳴：品牌大使、摯友、先鋒建築與星級美食共同滙演

為了演繹「Be A Dreamer」精神，新濠天地邀請實力派演員井柏然擔任全球品牌大使，國際芭蕾舞藝術家譚元元擔任品牌摯友。在新發表的視覺大片中，井柏然以現代夢想家的姿態，往來於建築大師Zaha Hadid設計的「摩珀斯（Morpheus）酒店」建築光影之中，他沉靜堅定的目光與這座全球首座自由形態外骨骼結構建築相互輝映。譚元元則以翩然舞姿在懸浮雨滴間起舞，優雅呼應了結合高空技藝與水上科技的傳奇定目劇「水舞間」傳遞的東方詩意。

「超越・無界藝境」創意對談。圖／新濠天地提供
「超越・無界藝境」創意對談。圖／新濠天地提供

結合高空技藝與水上科技的「水舞間」。圖／新濠天地提供
結合高空技藝與水上科技的「水舞間」。圖／新濠天地提供

結合高空技藝與水上科技的「水舞間」。圖／新濠天地提供
結合高空技藝與水上科技的「水舞間」。圖／新濠天地提供

如果說「夢幻之門」象徵夢想的入口，那摩珀斯就是從未來降臨的夢想建築。外觀建築立面以一種複雜的「外骨骼」鋼結構編織而成，形成三個巨大洞型空間。這些流動的曲線與結構，使整棟建築彷彿被時間與力量塑形，Zaha Hadid曾表示，她希望建築能像自然形態一樣自由生長，摩珀斯正是這種理念的具體體現。走入酒店內部，空間感受更為震撼。高達數十公尺的中庭垂直延展，透明電梯沿著建築結構上下穿梭，視線在鋼結構與玻璃之間自由穿透，讓人彷彿置身科幻電影的場景。

摩珀斯酒店。圖／新濠天地提供
摩珀斯酒店。圖／新濠天地提供

摩珀斯酒店客房。圖／新濠天地提供
摩珀斯酒店客房。圖／新濠天地提供

摩珀斯酒店外觀。圖／新濠天地提供 羅建怡
摩珀斯酒店外觀。圖／新濠天地提供 羅建怡

美食更是精彩，有大中華區唯一榮獲米其林三星及黑珍珠三鑽的粵菜「譽瓏軒」、米其林二星的法餐「杜卡斯餐廳」，以及黑珍珠一鑽的新中式創意菜「天頤」。不論美味、景觀、氛圍、服務，都是夢幻等級，值得一訪。

由譽瓏軒、杜卡斯餐廳及天頤首度特別聯名創作的料理—「鮑魚、和牛、薯仔、白蘆筍」。圖／新濠天地提供
由譽瓏軒、杜卡斯餐廳及天頤首度特別聯名創作的料理—「鮑魚、和牛、薯仔、白蘆筍」。圖／新濠天地提供

新濠天地譽瓏軒呈現的「竹笙、花膠」。圖／新濠天地提供
新濠天地譽瓏軒呈現的「竹笙、花膠」。圖／新濠天地提供

新濠天地摩珀斯天頤的「黃花魚、蟹黃蛋白珠、紹興酒」。圖／新濠天地提供</p><!--29--><p> ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
新濠天地摩珀斯天頤的「黃花魚、蟹黃蛋白珠、紹興酒」。圖／新濠天地提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新濠天地杜卡斯餐廳—「晶鑽魚子醬・凍海螯蝦」。圖／新濠天地提供
新濠天地杜卡斯餐廳—「晶鑽魚子醬・凍海螯蝦」。圖／新濠天地提供

●重新定義高端享樂

在過去，「高端享樂」通常意味著豪華設施與頂級服務。時至今日，人們追求的是更深層的體驗：文化、創意與故事。在這裡，旅客不只是入住酒店或觀看演出，而是進入一個由建築、藝術與娛樂共同構成的跨界場域。把整座度假村當成一個大型舞台，建築是背景，藝術是語言，而旅客則是故事中的主角。「Be A Dreamer」鼓勵每一位來到這裡的旅人，都能在體驗中重新夢想自己。

Be a Dreamer：Daniel Arsham大型藝術裝置「夢幻之門」 揭開新濠天地品牌新篇章

當紅裝置藝術家丹尼爾‧阿爾軒（Daniel Arsham）、頂流演員井柏然、國際芭蕾舞藝術家譚元元，群聚在由建築大師Zaha Hadid設計的摩珀斯酒店，一同見證新濠天地「Be A Dreamer」品

創新好味／相機跟肚子一起餵飽飽！小編探路「迷人的香港好味」3推薦

九龍，是香港最多元化的地區之一，老建築變身摩登咖啡廳、傳統工廠轉型為創意園地，「小泰國」與潮州移民交融出嶄新而獨特的魅力。此行，就跟著「噓！星聞」的小編一起走訪這處「相機跟肚子都能一起餵飽飽」的美地。

經典好味／「香港No.1蛋撻」、「比頭還大的舒芙蕾」通通在這裡！跟著名廚一起吃九龍

一起找尋香港的好味道！香港旅遊發展局攜手香港職業訓練局機構成員中華廚藝學院，在今年推出首本《香港好味》名廚精選美食指南，彙整全港250間名廚推薦的特色美味，讓民眾跟著50餘位名廚的腳步，共同享受香港的

創新好味／62樓高空自助餐、隱藏版點心吃到飽！香港名廚也推薦的私房餐廳名單

「享受美食」是每一位旅人到達香港之後都不會錯過的美妙體驗。香港旅遊發展局今年攜手香港職業訓練局機構成員中華廚藝學院，推出首本《香港好味》名廚精選美食指南，匯聚超過50位名廚的推薦名單，涵蓋全港18區、

經典好味／道地茶餐廳、星級滷水還有鮮甜清湯腩！《香港好味》帶你吃港島享美味

香港怎麼吃才道地？香港旅遊發展局今年攜手香港職業訓練局機構成員中華廚藝學院，匯集超過50位名廚，透過專業而獨到的眼光，推出首本涵蓋全港18區的《香港好味》名廚精選美食指南，聯合推薦全港250間私房美味

192層蛋撻全港剩一家！灣仔檀島咖啡3月1日熄燈 「月滿軒尼詩」成絕響

屹立香港灣仔逾60年、以號稱擁有192層酥皮的酥皮蛋撻與咖啡奶茶聞名的茶餐廳集團「檀島咖啡餅店」（Honolulu Co...

