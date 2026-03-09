快訊

經典好味／「香港No.1蛋撻」、「比頭還大的舒芙蕾」通通在這裡！跟著名廚一起吃九龍

聯合新聞網／ 文／陳睿中

一起找尋香港的好味道！香港旅遊發展局攜手香港職業訓練局機構成員中華廚藝學院，在今年推出首本《香港好味》名廚精選美食指南，彙整全港250間名廚推薦的特色美味，讓民眾跟著50餘位名廚的腳步，共同享受香港的極致好味。

金園茶餐廳的蛋撻，擁有「香港第一」的美譽。記者陳睿中／攝影
金園茶餐廳的蛋撻，擁有「香港第一」的美譽。記者陳睿中／攝影

「九龍」是香港多元文化的代名詞，許多不同地區的移民在此落腳，累積出豐富的文化底蘊與飲食故事。位於長沙灣的「金園茶餐廳」，歷史悠久且完整保留道地茶餐廳的復古氛圍，乃是許多內行食客的香港茶餐廳指標，尤其招牌的酥皮蛋撻，更被譽為「香港第一」。剛出爐的蛋撻，塔皮鬆脆並帶著牛油香氣，搭配著飽滿甘甜的餡料入口，瞬間在舌尖輕盈化開，風味飽滿又不膩口，難怪被譽為香港第一！同時店內也提供三文治、公仔麵、湯意粉等多種餐點，沙嗲牛肉湯麵、乾炒牛肉河粉都是不少熟客的心頭好。

金園茶餐廳的歷史悠久，乃是九龍代表性的茶餐廳。記者陳睿中／攝影
金園茶餐廳的歷史悠久，乃是九龍代表性的茶餐廳。記者陳睿中／攝影

想要體驗道地香港生活，當然不能錯過大排檔。位於深水埗的「金豪酒家」，充滿著大排檔式的輕鬆與熱情氣氛，空氣中充滿著碗筷、酒杯碰撞的清脆聲響以及客人們的歡聲笑語。

金豪酒家提供多種海鮮料理，呈現大排檔式的熱鬧氣氛。記者陳睿中／攝影
金豪酒家提供多種海鮮料理，呈現大排檔式的熱鬧氣氛。記者陳睿中／攝影

店內的菜色選擇豐富，從新鮮海味到鑊氣小炒皆有，「避風塘瀨尿蝦肉」透過避風塘的蒜香與辛辣，襯托出蝦肉本質鮮甜，鑊氣十足、相當開胃！「蒜蓉粉絲蒸蟶子王」選用的蟶子個頭肥大、肉質爽彈，搭配蒜蓉提味更顯鮮美，尤其吸附醬汁的粉絲，鹹香入味，更是下飯聖品。另外店內的雞肉料理也是招牌，無論品質、份量或是火候拿捏，都能令人大大滿意。

肉質紮實富彈性的雞肉料理，同樣是金豪酒家的必點名單。記者陳睿中／攝影
肉質紮實富彈性的雞肉料理，同樣是金豪酒家的必點名單。記者陳睿中／攝影

「避風塘瀨尿蝦肉」鑊氣十足、相當開胃！記者陳睿中／攝影
「避風塘瀨尿蝦肉」鑊氣十足、相當開胃！記者陳睿中／攝影

位於九龍油尖旺、創立於1860年的「太平館」堪稱香港餐飲界的傳奇，不僅是全港歷史最悠久的餐廳之一，同時也是「豉油西餐」的先驅。店內招牌的「瑞士雞翼」雞翅外皮油潤富彈性，肉質細緻而紮實，深咖啡色的靈魂醬汁有著鹹甜交織、尾韻回甘的均衡感，讓人一口接一口。

甜鹹均衡的「瑞士雞翼」乃是太平館的招牌餐點。記者陳睿中／攝影
甜鹹均衡的「瑞士雞翼」乃是太平館的招牌餐點。記者陳睿中／攝影

同為招牌的「乾炒牛河」口感滑順，鹹香中帶著恰到好處的鑊氣味，能夠感受師傅的炒功。另外人氣甜品「巨無霸梳乎厘（舒芙蕾）」大小宛若籃球，上桌時展現十足魄力，不過卻有著入口即化、綿密又溼潤的空氣感，能夠帶來視覺與味覺的多重享受，螞蟻人必點。

「巨無霸梳乎厘（舒芙蕾）」大小宛若籃球，兼具視覺與味覺的多重饗宴。記者陳睿中／攝影
「巨無霸梳乎厘（舒芙蕾）」大小宛若籃球，兼具視覺與味覺的多重饗宴。記者陳睿中／攝影

由名廚推薦的九龍美味，有歷史、有人情也有故事。除了「金園茶餐廳」、「金豪酒家」、「太平館」等九龍在地的好味道之外，《香港好味》名廚精選美食指南同時彙整全城18區、共計250間的私房美食，並設置專屬網頁以及電子版美食指南供大眾免費下載。對於喜愛香港美食的玩家而言，絕對是吃遍香港的最佳指南！

「乾炒牛河」同樣是太平館的明星菜色。記者陳睿中／攝影
「乾炒牛河」同樣是太平館的明星菜色。記者陳睿中／攝影

香港好味：https://tastehk.discoverhongkong.com/zh-hk

