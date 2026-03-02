經典好味／道地茶餐廳、星級滷水還有鮮甜清湯腩！《香港好味》帶你吃港島享美味

香港怎麼吃才道地？香港旅遊發展局今年攜手香港職業訓練局機構成員中華廚藝學院，匯集超過50位名廚，透過專業而獨到的眼光，推出首本涵蓋全港18區的《香港好味》名廚精選美食指南，聯合推薦全港250間私房美味，引領饕客們探索、品嚐令人難忘的香港好味道，同時細細品味每個街區獨有的故事與風味。

作為香港的商業核心，「港島」同時也保有迷人的舊街情調，具有繁華又寧靜 、現代又傳統的迷人輪廓。位於港島東區的「正九清湯腩．冰室」以「清湯牛腩河」著稱，靈魂湯底以牛骨與牛腩耗時熬煮，風味濃郁，加上清甜入味的大塊蘿蔔，帶來大大滿足。

「崩沙腩」乃是正九清湯腩的人氣之選，晚來就吃不到。記者陳睿中／攝影

店內提供有米線、米粉、粗麵、幼麵等選擇，還有不同的牛腩部位。其中「崩沙腩」兼具牛肉的紮實與筋膜的滑嫩，風味平衡又具咀嚼樂趣，乃是店內的人氣之選，晚來就吃不到；「坑腩」取自牛肋骨之間，肉香立體，個性鮮明；至於「爽腩」則是有著明顯的分層感，同時擁有脆彈油潤的口感與肉香，清沾辣油提味更令人上癮！

擁有脆彈油潤口感與肉香的「爽腩」也是正九清湯腩的明星品項之一。記者陳睿中／攝影

歷史悠久的「祥香園茶餐廳」，提供多樣化的特色餐點與自製麵包品項。記者陳睿中／攝影

創業於1967年的「祥香園茶餐廳」位於港島中西區，目前擁有多間分店，乃是許多香港食客的共同回憶。店內經典的「菠蘿包」質地鬆軟、入口輕盈，具有簡單的幸福感。

祥香園招牌的「菠蘿包」口感鬆軟，風味輕盈。記者陳睿中／攝影

除了許多人喜愛的「椰蓉雞尾包」之外，祥香園更有他處少見的「蓮蓉餡雞尾包」，餡料香甜不膩，並帶著蓮蓉特殊的清香，搭配略帶苦韻的鴛鴦奶茶十分對味。同時店內也還提供通心粉、豬手拌麵、沙嗲牛肉公仔麵等豐富品項。想要吃早餐、下午茶或是飽餐一頓皆合宜。

祥香園提供有「蓮蓉餡雞尾包」，餡料香甜不膩。記者陳睿中／攝影

阿鴻小吃的「滷水鵝肝」入口即化、滋味綿密香濃。記者陳睿中／攝影

位於港島灣仔區的「阿鴻小吃」，主廚黎偉鴻擁有超過50年的廚藝經驗，已經連續多年獲得米其林一星肯定。雖然店名為小吃，實際則是精緻的中菜餐廳，牆壁上更掛著無數明星與政商名流到訪的照片，可見其超強人氣。

「滷水片鵝」乃是阿鴻小吃的招牌之一。記者陳睿中／攝影

阿鴻小吃以滷水與鑊氣小炒聞名，招牌的「滷水鵝片」肉質細緻軟嫩不乾柴，並帶有淡雅酒香與中藥材香氣，透過醋汁增添明亮感，整體風味迷人。另道「滷水鵝肝」入口輕輕一抿，軟嫩入味的鵝肝就在舌尖化開，甘醇香濃。同時以腐皮製成的「素鵝」，鹹香多汁又嫩爽，乃是熟客必點的自製明星餐點，不可錯過！

熟客必點的「素鵝」。記者陳睿中／攝影

除了「正九清湯腩．冰室牛腩」、「祥香園茶餐廳」、「阿鴻小吃」等令人熟悉的味道之外，《香港好味》名廚精選美食指南共計精選250間全城美食，同時並設置專屬網頁以及電子版美食指南供大眾免費下載，讓所有喜愛美食的旅客，都能透過《香港好味》尋找到自己心中的「香港好味」！