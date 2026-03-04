創新好味／62樓高空自助餐、隱藏版點心吃到飽！香港名廚也推薦的私房餐廳名單

快訊

聯合新聞網／ 文／陳睿中

自助山是港島極具人氣的自助餐廳，可在62樓高空中飽覽維多利亞港美景。500輯團隊／攝影

「享受美食」是每一位旅人到達香港之後都不會錯過的美妙體驗。香港旅遊發展局今年攜手香港職業訓練局機構成員中華廚藝學院，推出首本《香港好味》名廚精選美食指南，匯聚超過50位名廚的推薦名單，涵蓋全港18區、共計250間的特色餐廳，引領民眾能夠透過味蕾，感受香港獨有的在地美食底蘊。

大宅提供「點心放題」方案，讓民眾無限享用港式點心。500輯團隊／攝影

富含都市魅力的港島，洋溢著時尚氣息，總令人忍不住拿起手機打卡、發限動，更有許多經典美食與流行餐廳任君選擇。入選《香港好味》名單的「大宅」位於銅鑼灣的問月酒店內，以雅緻的氛圍提供精緻的粵、閩料理。不過內行人才知道，針對喜愛港式點心的民眾，大宅推出「點心放題」方案，能夠品嚐到鮮美的「上湯灌湯餃」、鹹香開胃的「黑椒牛仔骨」、外酥內嫩的「百花脆蟹鉗」，還有「傳統糯米捲」等招牌點心，通通採無限量供應，讓人能夠盡興領略港式點心的迷人魅力。

包括「上湯灌湯餃」等點心，都是大宅的人氣品項。500輯團隊／攝影

精彩的酒吧文化，向來是香港不可或缺的一抹亮點。座落於香港文華東方酒店的「The Aubrey」，巧妙地將高端雞尾酒吧與日式居酒屋的靈魂合而為一，不僅是追求品味者的城市綠洲，更是「亞洲50大酒吧」的常勝名單。從職人手感的握壽司、刺身到金黃酥脆的炸物，店內的料理展現日式居酒屋的個性；酒單除了致敬經典的調飲，更有充滿和風禪意的特色雞尾酒。賓客可以一邊細細沉浸於微醺時光，同時在窗邊將維多利亞港的絕美景緻盡收眼底。

在The Aubrey能夠同時享受日式料理與特色調酒。500輯團隊／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

同樣深獲好評的「自助山」，位於灣仔合和中心商場62樓，坐擁360度的高空景致。尤其搭乘180度環景透明電梯扶搖直上，能將飽覽港島繁榮的街景與天際線，令人心曠神怡。

位於62樓的自助山，能夠360度眺望港島美景。500輯團隊／攝影

餐廳以即席烹調與環球風味見稱，以自助餐的型態提供海鮮、燒烤、鐵板燒、點心、甜點等多樣又豐富的選擇，深受本地人喜愛。不論是現切的爐烤牛排、鮮甜的雪蟹腳與龍蝦，或是具有在地風采的港式燒臘、蠔皇扣鵝掌，都能帶來十足的食趣與幸福感。

無限供應的海鮮品項，都是自助山的人氣食材。500輯團隊／攝影

漫步港島街頭，品嚐著佳餚與美酒，更能夠發掘出港島獨樹一格的面貌。《香港好味》精選全城18區、共計250間的美食名單，並設置有專屬網頁以及電子版美食指南，讓饕客能夠透過50餘位名廚的專業分享，安排一趟從星級餐廳到在地隱食的美味之旅。

現烤現切的牛排，獲得許多食客喜愛。500輯團隊／攝影

香港好味：https://tastehk.discoverhongkong.com/zh-hk

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

