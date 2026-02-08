旅遊前必存！ 香港自由行推薦「香港伴手禮」名單大公開

【FunTime小編群】香港不僅僅是購物天堂，更是各式小吃及美食的匯聚之地，不免俗會帶一些歐咪呀給分送親戚朋友。像是大家一定都會買的珍妮曲奇餅、大排長龍的蛋塔、還有超多香氛選擇！本期小編整理了超級有名的香港必買伴手禮清單，讓大家省去一點挑選伴手禮的時間！另外小編也在香港旅遊全攻略為大家統整了香港景點、美食、住宿、行程票券，香港自由行的新手跟著玩就可以啦！

Slowood。 圖／IG, annika_trendtraveller

Bakehouse

Bakehouse。 圖／FunTime小編群

無論是部落客或是Youtuber在介紹香港時一定會提到Bakehouse，人手一袋，Bakehouse的蛋塔一飛衝天成為香港人人必買的伴手禮！蛋塔外層的酥皮酥脆不刮口，內餡滑順濃郁，有著濃濃的蛋奶香，一人吃一個超滿足～雖然經常需要排隊，但店員手腳都很俐落不用擔心等很久，加上原味蛋塔是可以上飛機帶回台灣的喔，別忘了多買幾盒帶回來跟親朋好友分享！

營業時間：8:00-21:00

【尖沙咀店】

交通：港鐵尖沙咀站A1出口，步行約1分鐘

【中環店】

交通：港鐵中環站D2出口，步行約10分鐘或搭乘中環半山手扶梯

【灣仔店】

交通：港鐵灣仔站A3出口，步行約3分鐘

【銅鑼灣店】

交通：港鐵銅鑼灣站F1出口，步行約1分鐘

帝苑蝴蝶酥

帝苑蝴蝶酥。 圖／IG, vege.nora_

帝苑餅店的蝴蝶酥被譽為「蝴蝶酥界的愛馬仕」，難買程度也跟愛馬仕有得比>< 建議提前幾天到官網預定，因為預訂當天通常是沒辦法馬上取貨的，現場排隊無法保證還有貨或是還有自己想要的口味，沒買到的話真的很可惜呀！帝苑蝴蝶酥奶香味超濃但不油膩，單一口味蝴蝶酥有提供原味、咖啡、芝麻、巧克力四款，若是沒有特別愛咖啡口味的人，推薦購買雜錦蝴蝶酥，一盒就含原味、芝麻、巧克力、抹茶四種口味，很多網友都最推薦巧克力口味～

小編偷偷說：除了官網之外，也可以下載Go Royal，使用這個app預定的話會再打九折喔～

交通：港鐵尖沙咀站P1出口，步行約4分鐘（位於帝苑酒店大廳）

營業時間：11:00-22:00

檸檬王

檸檬王。 圖／IG, s61053s

檸檬王創立於七十年代，從小小的木製推車，到現在的店面，一點一滴都是老闆的心血。檸檬王販賣檸檬、薑、梅、橄欖等蜜餞，也有提供香菇脆片及秋葵脆片，其中甘草檸檬是最熱門的商品，有點可惜的是真的超級難買！！現在的檸檬王可以預訂啦，建議大家直接上官網查看是否有貨並線上預訂，不用擔心特地跑一趟還撲空啦~

交通：港鐵上環站E1／E2出口，步行約2分鐘

營業時間：10:00-18:00

大排檔奶茶

大排檔奶茶。 圖／IG, 9.nai

大排檔奶茶在香港的超市、超商都可以買的到，有分成很多個版本，其中小編最推薦「星級版的大排檔三合一」，口感上比起一般版的更加有濃郁的茶香喔！港式奶茶喝起來和其他的奶茶口感就是特別的不同，喝起來非常濃郁，錫蘭紅茶再加上淡奶沖泡出來的味道令人難以忘懷，這時候就可以泡一杯大排檔奶茶來過過癮～下次去香港，記得帶上幾盒大排檔奶茶，免得想念港味的時候，找不到一解相思的辦法～～

購買方式：各大超市

兆成行

兆成行。 圖／IG, cianyu.chiu

兆成行已經開業60多個年頭，原本只是香港人口耳相傳的好店，最近逐漸被大眾關注，因為舒淇在採訪中公開表示：「兆成行賣的香薰油是全香港最好的。」而激起大家的好奇心。兆成行並不是想像中華麗質感的樣子，外表是非常樸實的傳統老店，櫃上擺著一瓶瓶深琥珀色罐裝的香薰油，罐壁簡陋貼著味道標示，雖然不起眼卻暗藏許多驚喜。除了舒淇喜歡的特調香之外，兆成行還有推出各知名酒店的同款香氛，像是半島酒店、文華東方酒店、四季酒店等等，且價格非常划算，來香港一定要來逛一逛聞一聞的！

交通：港鐵上環站A2出口，步行約4分鐘

營業時間：9:30-17:30（週日公休）

延伸閱讀>>【香港必買】香港伴手禮Top10！必買蛋塔、零食、藥妝推薦

想知道更多實用香港旅遊攻略，請看「香港旅遊全攻略」