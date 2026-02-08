快訊

MLB／曾隨道奇奪冠！跑壘專家34歲驟逝 教頭羅伯茲震驚悲痛

行動電源又出事？她插著充電卻燒焦怨「不是雜牌」 眼尖網友：與產品無關

009816主打「不配息利滾利」掛牌首日爆量36萬張！解析強在哪

旅遊前必存！ 香港自由行推薦「香港伴手禮」名單大公開

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
圖／IG, vege.nora_、IG, cianyu.chiu、FunTime小編群
圖／IG, vege.nora_、IG, cianyu.chiu、FunTime小編群

【FunTime小編群】香港不僅僅是購物天堂，更是各式小吃及美食的匯聚之地，不免俗會帶一些歐咪呀給分送親戚朋友。像是大家一定都會買的珍妮曲奇餅、大排長龍的蛋塔、還有超多香氛選擇！本期小編整理了超級有名的香港必買伴手禮清單，讓大家省去一點挑選伴手禮的時間！另外小編也在香港旅遊全攻略為大家統整了香港景點、美食、住宿、行程票券，香港自由行的新手跟著玩就可以啦！

Slowood。 圖／IG, annika_trendtraveller
Slowood。 圖／IG, annika_trendtraveller

Bakehouse

Bakehouse。 圖／FunTime小編群
Bakehouse。 圖／FunTime小編群

無論是部落客或是Youtuber在介紹香港時一定會提到Bakehouse，人手一袋，Bakehouse的蛋塔一飛衝天成為香港人人必買的伴手禮！蛋塔外層的酥皮酥脆不刮口，內餡滑順濃郁，有著濃濃的蛋奶香，一人吃一個超滿足～雖然經常需要排隊，但店員手腳都很俐落不用擔心等很久，加上原味蛋塔是可以上飛機帶回台灣的喔，別忘了多買幾盒帶回來跟親朋好友分享！

營業時間：8:00-21:00

【尖沙咀店】

交通：港鐵尖沙咀站A1出口，步行約1分鐘

【中環店】

交通：港鐵中環站D2出口，步行約10分鐘或搭乘中環半山手扶梯

【灣仔店】

交通：港鐵灣仔站A3出口，步行約3分鐘

【銅鑼灣店】

交通：港鐵銅鑼灣站F1出口，步行約1分鐘

帝苑蝴蝶酥

帝苑蝴蝶酥。 圖／IG, vege.nora_
帝苑蝴蝶酥。 圖／IG, vege.nora_

帝苑餅店的蝴蝶酥被譽為「蝴蝶酥界的愛馬仕」，難買程度也跟愛馬仕有得比>< 建議提前幾天到官網預定，因為預訂當天通常是沒辦法馬上取貨的，現場排隊無法保證還有貨或是還有自己想要的口味，沒買到的話真的很可惜呀！帝苑蝴蝶酥奶香味超濃但不油膩，單一口味蝴蝶酥有提供原味、咖啡、芝麻、巧克力四款，若是沒有特別愛咖啡口味的人，推薦購買雜錦蝴蝶酥，一盒就含原味、芝麻、巧克力、抹茶四種口味，很多網友都最推薦巧克力口味～

小編偷偷說：除了官網之外，也可以下載Go Royal，使用這個app預定的話會再打九折喔～

交通：港鐵尖沙咀站P1出口，步行約4分鐘（位於帝苑酒店大廳）

營業時間：11:00-22:00

檸檬王

檸檬王。 圖／IG, s61053s
檸檬王。 圖／IG, s61053s

檸檬王創立於七十年代，從小小的木製推車，到現在的店面，一點一滴都是老闆的心血。檸檬王販賣檸檬、薑、梅、橄欖等蜜餞，也有提供香菇脆片及秋葵脆片，其中甘草檸檬是最熱門的商品，有點可惜的是真的超級難買！！現在的檸檬王可以預訂啦，建議大家直接上官網查看是否有貨並線上預訂，不用擔心特地跑一趟還撲空啦~

交通：港鐵上環站E1／E2出口，步行約2分鐘

營業時間：10:00-18:00

大排檔奶茶

大排檔奶茶。 圖／IG, 9.nai
大排檔奶茶。 圖／IG, 9.nai

大排檔奶茶在香港的超市、超商都可以買的到，有分成很多個版本，其中小編最推薦「星級版的大排檔三合一」，口感上比起一般版的更加有濃郁的茶香喔！港式奶茶喝起來和其他的奶茶口感就是特別的不同，喝起來非常濃郁，錫蘭紅茶再加上淡奶沖泡出來的味道令人難以忘懷，這時候就可以泡一杯大排檔奶茶來過過癮～下次去香港，記得帶上幾盒大排檔奶茶，免得想念港味的時候，找不到一解相思的辦法～～

購買方式：各大超市

兆成行

兆成行。 圖／IG, cianyu.chiu
兆成行。 圖／IG, cianyu.chiu

兆成行已經開業60多個年頭，原本只是香港人口耳相傳的好店，最近逐漸被大眾關注，因為舒淇在採訪中公開表示：「兆成行賣的香薰油是全香港最好的。」而激起大家的好奇心。兆成行並不是想像中華麗質感的樣子，外表是非常樸實的傳統老店，櫃上擺著一瓶瓶深琥珀色罐裝的香薰油，罐壁簡陋貼著味道標示，雖然不起眼卻暗藏許多驚喜。除了舒淇喜歡的特調香之外，兆成行還有推出各知名酒店的同款香氛，像是半島酒店、文華東方酒店、四季酒店等等，且價格非常划算，來香港一定要來逛一逛聞一聞的！

交通：港鐵上環站A2出口，步行約4分鐘

營業時間：9:30-17:30（週日公休）

延伸閱讀>>【香港必買】香港伴手禮Top10！必買蛋塔、零食、藥妝推薦

想知道更多實用香港旅遊攻略，請看「香港旅遊全攻略」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

香港 奶茶 酒店

FunTime旅遊比價

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

加速布局…陸電動車 看好香港橋頭堡

港穩定幣牌照 3月發出

大陸推動AI科企上市 香港IPO出現史上最繁忙年初

快筆記！追星鄧紫棋地點曝光 成大巨蛋香港第一人

相關新聞

旅遊前必存！ 香港自由行推薦「香港伴手禮」名單大公開

【FunTime小編群】香港不僅僅是購物天堂，更是各式小吃及美食的匯聚之地，不免俗會帶一些歐咪呀給分送親戚朋友。像是大家一定都會買的珍妮曲奇餅、大排長龍的蛋塔、還有超多香氛選擇！本期小編整理了超級有名的香港必買伴手禮清單，讓大家省去一點挑選伴手禮的時間！另外小編也在香港旅遊全攻略為大家統整了香港景點、美食、住宿、行程票券，香港自由行的新手跟著玩就可以啦！

麻將彩繪、茶道品茗！奢華獨特的香港專屬在地體驗

【旅奇傳媒/編輯部報導】入住星級酒店，不僅享受奢華、更要獨特有趣！新年伊始，萬象更新，香港麗思卡爾頓酒店於2026年全新推出一系列在地奢華體驗－涵蓋饗食之旅、文化探索、身心療癒等多元主題，為尊貴賓客量

250間名廚最愛私房餐廳首度公開！「香港好味」美食指南免費下載

新春香港又捎來新訊息，除了新春喜慶活動、新景入列，還有國際大展如香港歷來最大規模埃及文物展、人氣IP MOLLY首站落戶...

從極致享受到巷弄文青尋寶　澳門旅遊再發現

融合東西方文化的澳門，觀光面向豐富又多元：從奢華酒店的頂級享受，到老城巷弄間的庶民生活；無論是熱愛藝文活動的展覽控，抑或是喜歡挖掘隱藏景點的文青旅人，各有各的心頭好。

不敵重建！香港百年老字號蓮香樓4月搬遷 新址距老店步行僅6分鐘

位於香港中環威靈頓街的百年老字號茶樓蓮香樓，日前發出搬遷啟事，表示現址即將拆卸重建，「將於2026年4月移師到德輔道中2...

澳門 入住全球最美酒店、探訪水舞間的驚奇世界

澳門旅遊的最新話題，水上史詩級匯演絕對《水舞間》可列其一。隨著可樂旅遊媒體團的採訪腳步，得以走進水舞間劇場幕後，一探水下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。