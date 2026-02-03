麻將彩繪、茶道品茗！奢華獨特的香港專屬在地體驗

【旅奇傳媒/編輯部報導】入住星級酒店，不僅享受奢華、更要獨特有趣！新年伊始，萬象更新，香港麗思卡爾頓酒店於2026年全新推出一系列在地奢華體驗－涵蓋饗食之旅、文化探索、身心療癒等多元主題，為尊貴賓客量身訂製專屬旅程。自踏入酒店起，賓客即展開一段天際奢華探索之旅，締造難忘的麗思卡爾頓回憶。

匠心傳承－麻將彩繪及印章篆刻之旅（Heritage in Your Hands）。 圖：Media OutReach Newswire／提供

香港文化瑰寶之旅

走進「香港故宮文化博物館」，展開一場私密而深度的藝術探索。專業導覽員將依賓客的個人興趣深入了解中國藝術瑰寶背後的故事與文化底蘊。每位賓客將獲贈專屬的麗思卡爾頓獅子玩偶，絲帶上精美刻印您的名字，留下溫馨紀念。旅程結束後可於博物館周邊的西九文化區漫步，隨後前往麗思卡爾頓水療中心，享受煥活身心的奢華護理。

這不僅是一場文化之旅，更是充滿細膩關懷與深刻回憶的尊享體驗。每組可容納2至4位賓客，價格為港幣6,200元淨價；此2小時的旅程已包含香港故宮文化博物館門票，賓客更可於香港麗思卡爾頓水療中心享有60分鐘全身按摩8折優惠。

匠心傳承－麻將彩繪及印章篆刻之旅

專為最多兩位賓客設計的沉浸式文化體驗。由酒店專車接送，前往「石硤尾賽馬會創意藝術中心」參與為時1.5小時的麻將彩繪工作坊，親手為麻將牌著色，感受傳統工藝與現代美學的融合。隨後前往中環「大館」，參與由 AURA ART 主辦的1.5小時篆刻體驗，雕刻屬於自己的印章。這不僅是一件藝術品，更是身分認同與文化傳承的象徵。

全程由私人導覽員陪同，確保行程流暢並提供豐富文化解說，踏上一段充滿創意且意義深遠的香港文化探索之旅。每組2位賓客的價格為港幣7,000元淨價，包含每人各一套麻將牌及祝福卡、一個手工印章及墨水盒。

▲茶之道——天龍軒品茗體驗（The Tea Alchemist）。 圖：Media OutReach Newswire／提供

茶之道－天龍軒品茗體驗

由米其林二星粵菜食府「天龍軒」專業茶藝師精心策劃，賓客將沉浸於中國傳統茶文化的優雅殿堂。透過專業引導，品嚐多款精選茶品，探索茶禮與泡茶技巧。課程特別介紹港式奶茶拼配藝術，了解如何將錫蘭、阿薩姆與橙白毫等不同紅茶巧妙融合，調製出香濃順滑的港式奶茶風味。

課程結束後，賓客將獲贈天龍軒的專屬茶葉「蜜香幽蘭」。該茶葉初聞為幽蘭之氣，後有獨特果蜜韻味，齒頰留香，回甘綿延。每位價格為港幣1,526元，另收加一服務費。每場次至少接待2位賓客，包含每人3款手工點心供享用。

少爺啤酒廠精釀探索之旅

走進香港獨具代表性的精釀啤酒廠－「少爺啤酒廠」，展開約1小時的導覽體驗，深入了解精釀啤酒的釀造工藝，從原料挑選到發酵過程，感受每一滴啤酒背後的匠心獨運。在專業釀酒師的帶領下，品嚐多款獨特本地風味的特色啤酒，並探索香港精釀文化的多樣性與創造力。

這不僅是一次味蕾的盛宴，更是與其他啤酒愛好者交流、提升品嚐能力的機會。舉杯共飲，開啟一段難忘的精釀之旅！每位賓客的價格為港幣2,800元，另收加一服務費。

煥活身心

在寧靜優雅的戶外冥想空間中，享受一小時的私人課程，可選擇瑜伽、冥想或頌缽療癒。專業的導師將量身訂做課程，引導賓客進入深度放鬆。課程結束後，品嚐健康排毒飲品，讓身體煥然一新。每位賓客將獲得個性化的健康建議卡，以及當日免費的健身中心通行證，盡情探索多元的健身設施，進一步提升健康體驗。

這是一場融合靜謐、關懷與能量的療癒之旅，讓您在忙碌生活中重拾平衡與活力。此1小時的課程價格為每位港幣880元淨價。

▲OZONE 雞尾酒調酒大師班（OZONE Nexus Mixology Class）【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒】。 圖：Media OutReach Newswire／提供

OZONE 雞尾酒調酒大師班

在全球最高的露台酒吧「OZONE」，開啟一場專屬的雞尾酒調酒之旅。由經驗豐富的調酒師親自授課，帶領賓客深入探索調酒的藝術，學習如何運用頂級食材與創新技法，調製出風味獨具的雞尾酒。課程靈感來自「OZONE」標誌性的 Neo Nexus 雞尾酒菜單，巧妙地融合九龍的歷史與具有未來感的熱帶風情。亮點包括向九龍寨城致敬的「Walled City」、捕捉香港霓虹魅力的「Neon Lights」，以及靈感來自基督救世主雕像並融合未來黑色美學的「The Redeemer」。

無論是初學者還是調酒愛好者，都能在維港美景與充滿活力的氛圍中，沉浸於這場感官與技藝的雙重盛宴。課程結束後，賓客將獲贈一瓶附有配方的瓶裝雞尾酒，以便帶回家中延續調酒之旅。每位價格為港幣1,320元，另收加一服務費。每場次至少接待2位賓客，包含每人3杯手工調製的雞尾酒。

經絡瑜珈療癒課程

經絡瑜珈療癒課程巧妙結合中國傳統經絡理論與現代瑜珈技巧，專為釋放身體能量阻滯與深層緊張而設計。課程於118層的戶外冥想空間進行，透過精準的穴位按壓與針對性的客製化瑜珈體式，促進氣血流通，實現身心和諧平衡。

在專業導師的帶領下，賓客將體驗一場溫和而深度的療癒旅程，喚醒身體潛能，提升整體健康與覺察力。每位價格為港幣220元淨價，課程由合資格的導師帶領，於每週六下午1時半至2時半提供。

酒店賓客可在住宿期間體驗此七個精心策劃的活動，並需提前預約，另外更可因應需求提供私人課程。

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野