1折機票來了！大陸多條國內線機票價格「大跳水」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
廣州白雲機場T3航站樓外。（新華社資料照）
廣州白雲機場T3航站樓外。（新華社資料照）

元旦過後，大陸國內多條航線機票價格「大跳水」，有的機票價格甚至低至1折，部分大陸消費者選擇錯峰出遊。

據央視新聞，這幾天，廣州白雲機場有不少錯峰出遊的旅客。有旅客表示，元旦假期出遊，往返交通和住宿費用較高，現在出行更合適。

1家第三方售票平台業者表示，近期從廣州出發去往多個城市的機票價格低至200多元人民幣(約新台幣903元)，例如1月7日，廣州到上海的最低票價為210元(約新台幣948元)（不含稅），相當於打1.1折。

民航業內人士介紹，隨著1月中下旬學生開始陸續放寒假，機票價格將出現波動。

