林進哈爾濱踩雷！6人21萬住發霉房、洗澡水像「阿公滴尿」 還遭導遊嗆：不男不女

網紅林進早期因與阿嬤溫馨有趣的祖孫互動走紅，親民幽默的形象深植人心。2024年阿嬤辭世令無數粉絲心碎，林進也沉澱許久。近日，他與友人跨年前往哈爾濱旅遊，原想展開療癒之旅，不料行程竟意外連連。林進於社群平台踢爆，這趟旅程不僅住宿條件極差、收費混亂，導遊甚至在起爭執時對他進行人身攻擊，怒嗆他「不男不女」，引發網友熱議。

6人狂砸21萬！換來「寄生上流」B1房與滴尿感水流

林進昨（6）日於IG痛批，此次6人行程光是底價就高達17萬台幣，若算上後續追加的自費項目，總花費已飆破21萬台幣（且不含餐費）。然而，高昂的團費卻換來極致「慘烈」的住宿體驗。

林進昨（IG）發文，詳細列出整趟 7 天行程的「踩雷實錄」。他透露，6 人團費一開始就以約 17 萬元台幣為基礎，沒想到實際花費零零總總加起來已逼近 21 萬元，卻換來令人傻眼的住宿與行程安排。前兩天入住的哈爾濱市區住宿位於地下室等級，叫外送甚至要等上一個小時；到了雪鄉，6 個人被擠進 4 人房，不僅沒有景觀，連枕頭、瓶裝水都得主動索取才補齊。

網紅林進日前與友人跨年前往哈爾濱旅遊，卻接連遇上住宿品質低落、行程混亂與費用不透明等問題。 圖／翻攝自林進IG

接著前往亞布力時，住宿被安排在停車場旁的房間，洗澡還沒有熱水，包含鐵鍋燉、雪服與滑雪行程的「一條龍安排」更被他形容環境與餐具都不理想，滑雪後的午餐甚至又被帶回同一家餐廳用餐，讓人哭笑不得。到了長白山溫泉飯店，導遊卻未事先提醒需自備泳裝，導致一行人最後根本無法泡湯。

最讓林進傻眼的，是最後一天回到哈爾濱市區，導遊聲稱「升級」的飯店，實際卻是磁磚像翹翹板、馬桶會晃、床頭燈歪斜，浴室發霉、桌面布滿灰塵，連洗澡水量都被他形容「像滴尿一樣」。他苦笑表示，那幾天每天都過著「行李拿出來、睡前再收回去」的日子，意外成了最忙碌的行程之一。

控訴費用不透明！私下轉帳導遊女友疑遭抽成

除了硬體設施欠佳，林進更質疑旅遊費用遭惡意抽成。他爆料被帶往冰雪樂園時，一人需再付800元人民幣，且導遊要求將錢轉帳給「司機女友的私帳」，事後才由女友取票。林進直言，有網友私訊反映該票價僅需500元人民幣，「這中間被抽多少不知道」。

林進提到，好友小寶最早發現導遊帶去的餐廳「極怪」，故意不跟從去買紅腸，最後更在火鍋店門口崩潰大喊「我不要」。為了不讓導遊抽成，他們在餐廳故意點極少，吃完再自己想辦法填飽肚子。

忍無可忍槓上導遊 竟遭嗆「不男不女」

旅程最後的導火線發生在冰雪大世界。林進一行人在寒風中等接駁車半小時未果，詢問導遊卻一問三不知，林進忍不住吐槽「太不專業」，沒想到卻換來一連串荒謬對待。導遊最後叫計程車讓他們跳錶1塊錢就下車，要求他們步行1.5公里，「橫跨欄杆、停車場、凹凸不平的草皮坡」才到達出口。

最讓林進氣憤的是，事後導遊不僅未反省，竟還人身攻擊他的性別特質。林進在社群憤怒反擊：「現在給我扯不男不女？噁心死！你的不專業才讓人更反胃！」