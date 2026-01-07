快訊

別養小霸／霸凌非「突變」 最危險教養訊號藏在家庭中

領800萬期限剩5天！台灣彩券發尋人啟事 籲頭獎中獎人趕緊出面領獎

國台辦列「台獨打手幫凶」女檢陳舒怡 報名角逐檢察長

聽新聞
0:00 / 0:00

林進哈爾濱踩雷！6人21萬住發霉房、洗澡水像「阿公滴尿」 還遭導遊嗆：不男不女

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
網紅林進日前與友人跨年前往哈爾濱旅遊，6人行程花費高達21萬元台幣，卻接連遇上住宿品質低落、行程混亂與費用不透明等問題。 圖／翻攝自林進IG
網紅林進日前與友人跨年前往哈爾濱旅遊，6人行程花費高達21萬元台幣，卻接連遇上住宿品質低落、行程混亂與費用不透明等問題。 圖／翻攝自林進IG

網紅林進早期因與阿嬤溫馨有趣的祖孫互動走紅，親民幽默的形象深植人心。2024年阿嬤辭世令無數粉絲心碎，林進也沉澱許久。近日，他與友人跨年前往哈爾濱旅遊，原想展開療癒之旅，不料行程竟意外連連。林進於社群平台踢爆，這趟旅程不僅住宿條件極差、收費混亂，導遊甚至在起爭執時對他進行人身攻擊，怒嗆他「不男不女」，引發網友熱議。

6人狂砸21萬！換來「寄生上流」B1房與滴尿感水流

林進昨（6）日於IG痛批，此次6人行程光是底價就高達17萬台幣，若算上後續追加的自費項目，總花費已飆破21萬台幣（且不含餐費）。然而，高昂的團費卻換來極致「慘烈」的住宿體驗。

林進昨（IG）發文，詳細列出整趟 7 天行程的「踩雷實錄」。他透露，6 人團費一開始就以約 17 萬元台幣為基礎，沒想到實際花費零零總總加起來已逼近 21 萬元，卻換來令人傻眼的住宿與行程安排。前兩天入住的哈爾濱市區住宿位於地下室等級，叫外送甚至要等上一個小時；到了雪鄉，6 個人被擠進 4 人房，不僅沒有景觀，連枕頭、瓶裝水都得主動索取才補齊。

網紅林進日前與友人跨年前往哈爾濱旅遊，卻接連遇上住宿品質低落、行程混亂與費用不透明等問題。 圖／翻攝自林進IG
網紅林進日前與友人跨年前往哈爾濱旅遊，卻接連遇上住宿品質低落、行程混亂與費用不透明等問題。 圖／翻攝自林進IG

接著前往亞布力時，住宿被安排在停車場旁的房間，洗澡還沒有熱水，包含鐵鍋燉、雪服與滑雪行程的「一條龍安排」更被他形容環境與餐具都不理想，滑雪後的午餐甚至又被帶回同一家餐廳用餐，讓人哭笑不得。到了長白山溫泉飯店，導遊卻未事先提醒需自備泳裝，導致一行人最後根本無法泡湯。

最讓林進傻眼的，是最後一天回到哈爾濱市區，導遊聲稱「升級」的飯店，實際卻是磁磚像翹翹板、馬桶會晃、床頭燈歪斜，浴室發霉、桌面布滿灰塵，連洗澡水量都被他形容「像滴尿一樣」。他苦笑表示，那幾天每天都過著「行李拿出來、睡前再收回去」的日子，意外成了最忙碌的行程之一。

網紅林進日前與友人跨年前往哈爾濱旅遊，卻接連遇上住宿品質低落、行程混亂與費用不透明等問題。 圖／翻攝自林進IG
網紅林進日前與友人跨年前往哈爾濱旅遊，卻接連遇上住宿品質低落、行程混亂與費用不透明等問題。 圖／翻攝自林進IG

控訴費用不透明！私下轉帳導遊女友疑遭抽成

除了硬體設施欠佳，林進更質疑旅遊費用遭惡意抽成。他爆料被帶往冰雪樂園時，一人需再付800元人民幣，且導遊要求將錢轉帳給「司機女友的私帳」，事後才由女友取票。林進直言，有網友私訊反映該票價僅需500元人民幣，「這中間被抽多少不知道」。

林進提到，好友小寶最早發現導遊帶去的餐廳「極怪」，故意不跟從去買紅腸，最後更在火鍋店門口崩潰大喊「我不要」。為了不讓導遊抽成，他們在餐廳故意點極少，吃完再自己想辦法填飽肚子。

忍無可忍槓上導遊 竟遭嗆「不男不女」

旅程最後的導火線發生在冰雪大世界。林進一行人在寒風中等接駁車半小時未果，詢問導遊卻一問三不知，林進忍不住吐槽「太不專業」，沒想到卻換來一連串荒謬對待。導遊最後叫計程車讓他們跳錶1塊錢就下車，要求他們步行1.5公里，「橫跨欄杆、停車場、凹凸不平的草皮坡」才到達出口。

最讓林進氣憤的是，事後導遊不僅未反省，竟還人身攻擊他的性別特質。林進在社群憤怒反擊：「現在給我扯不男不女？噁心死！你的不專業才讓人更反胃！」

網紅林進日前與友人跨年前往哈爾濱旅遊，卻接連遇上住宿品質低落、行程混亂與費用不透明等問題。 圖／翻攝自林進IG
網紅林進日前與友人跨年前往哈爾濱旅遊，卻接連遇上住宿品質低落、行程混亂與費用不透明等問題。 圖／翻攝自林進IG

相關新聞

澳門 入住全球最美酒店、探訪水舞間的驚奇世界

澳門旅遊的最新話題，水上史詩級匯演絕對《水舞間》可列其一。隨著可樂旅遊媒體團的採訪腳步，得以走進水舞間劇場幕後，一探水下...

幼兒園畢旅飛澳門！ 「澳門、珠海4天3夜」團費2.5萬元網看傻 家長曝：要去這樂園

幼兒園畢旅飛澳門！ 「澳門、珠海4天3夜」團費2.5萬元網看傻 家長曝：要去這樂園

這樣玩香港最划算！ 2025香港自由行一日花費實測～必吃道地美食×熱門打卡景點×省錢玩法推薦

香港的節奏總是快，但只要放慢腳步，你會發現這座城市的每一條街，都藏著令人驚喜的味道。這次小編只帶著550港幣(約台幣2,169)，要挑戰在一天之內吃遍香港的經典美食——從早晨的香氣開始，到夜晚的燈火結束，看看這張鈔票能帶來多少味覺滿足，途中不只有讓人食指大動的小吃，也有意想不到的療癒小店與經典體驗，有人說，想了解一座城市，就從街頭的味道開始。那麼，550港幣在香港，到底能玩出多少精彩？

新濠影滙10周年 推出實力派電影盛典

澳門著名娛樂地標「新濠影滙」將於12月10日舉辦「電影之城：2025實力派電影盛典」，為十周年慶掀起高潮。活動旨在向華語乃至國際影壇的實力派電影人致敬，並以沉浸式電影體驗與星光匯聚的華麗場面，共同慶祝

亞洲最閃耀耶誕！「香港繽紛冬日」中環8大地標首度化身巨型光影畫布

歲末年終，香港再度化身亞洲最閃耀的冬日旅遊勝地，全城都沉浸在美好的節慶氛圍。「香港繽紛冬日巡禮」將於11月14日至202...

澳門旅遊必看！別只知道買蛋塔 澳門必買名產還有這些

【FunTime小編群】說到澳門，不少人的第一反應都是杏仁餅和蛋塔，但除了這兩樣還有什麼好買的呢？如果還不知道就來參考FunTime小編幫大家整理的澳門各大必買伴手禮吧！讓你從吃到生活都滿足，回去更可以和親友分享這份美好回憶～

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。