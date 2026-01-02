張惠妹跨年兩岸熱搜 港人問門票怎買 陸網友：想去台灣的心情達到頂點

天后張惠妹擔任總導演的台東跨年晚會「東！帶我走」，獲網友盛讚全國跨年晚會最頂，除了卡司驚人，張惠妹和A-Lin夢幻合唱、自己主持，氣氛超嗨，把跨年晚會升級為大型演唱會，粉絲驚呼「這是可以免費看的嗎？」不只國內熱搜，甚至有演唱片段、完整版直播內容出現在社群平台，香港網友問「門票怎麼買」，大陸網友好羨慕，「想去台灣的心情達到了頂點」。

台東跨年晚會「東！帶我走」沒有主持人卻無冷場，張惠妹還獻唱已故歌手方大同「特別的人」，台下歌迷感動到哭。她和A-Lin兩大天后合體演唱，堪稱歷史畫面。而唯一出現的官員只有台東縣長饒慶鈴，她被Cue上台時顯得驚慌、手舞足蹈像極了小粉絲，簡短說幾句話，「最後把倒數留給大家、把嗓音留給妹神」之後悄悄下台，網友直呼「好可愛」。倒數煙火施放時，出現穿梭其中的奇幻運鏡，網友打趣無人機「出生入死」，堪稱「當天最忙」。

這場跨年晚會更紅到中國大陸和香港，抖音等社群平台出現大量相關影片，微博上大陸網友留言，「我的天吶」、「嫉妒使我面目全非」、「aMei聲音好亮！大回春」、「想去台灣的心情達到了頂點」、「太好聽了」、「希望今年有30周年巡迴演唱會」、「全程看了直播，妹神狀態太好了」、「又是新歌又是跨年，太寵我們了吧」、「張惠妹秒殺所有跨年表演了吧」、「自作曲都搬出來了，怎麼會有張惠妹這麼真誠動人的0點後跨年演出」、「有妹神才是跨年」、「這個世代不能沒有張惠妹」。

也有香港網友在Threads的相關討論發問，「香港人弱弱一問，請問可以怎麼買台灣跨年秀的門票呀？今年年底想去台灣跨年了」。有台灣網友回覆「不用買票哦，這都是免費參與的」、「你搞錯了，你要買的是機票」。