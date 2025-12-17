幼兒園畢旅飛澳門！ 「澳門、珠海4天3夜」團費2.5萬元網看傻 家長曝：要去這樂園

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
畢旅跟團旅行澳門4天3夜，示意圖。圖／AI生成、翻攝長隆海洋王國官網
幼兒園也要出國畢旅？ 近日有家長在網路分享，孩子就讀的幼兒園竟然規畫明年5月要到「澳門」進行4天3夜的畢業旅行，每人團費高達2萬5400元。消息一出立刻引發網友熱議「小孩去澳門能玩什麼？」，但內行人揭秘，原來重頭戲是飛澳門轉戰珠海長隆海洋王國＋宇宙飛船樂園！

畢旅跟團旅行澳門4天3夜，示意圖。圖／AI生成
一名家長在Threads上貼出幼兒園的畢旅通知單，內容顯示園方預計在明年5月中旬舉辦為期4天的澳門之旅。費用部分，成人及占床孩童每人25,400元，3至11歲不占床則為23,400元，連嬰兒也要6,200元。費用內含領隊導遊小費，以及幼兒園至機場的來回接送。

消息一出，網友全愣住，「幼兒園小朋友去澳門能玩什麼？」、「這麼小出國畢旅太誇張了吧」、「澳門很多地方不適合小孩，會無聊死了」、「大人想去才對吧」，還有人質疑「澳門有這麼貴嗎？」。但也有同園家長跳出來緩頰，「我也是今天拿到通知單，老師之前去員工旅遊覺得超適合親子，就特別規劃這趟」。

圖／翻攝長隆海洋王國官網
內行網友指出，該行程重點應是鄰近澳門的「珠海長隆海洋王國」與「宇宙飛船樂園」，該地擁有世界級的海洋水族館與親子遊樂設施，確實是目前最受歡迎的親子旅遊勝地之一。

