澳門新濠影滙十週年 星光雲集電影主題派對 致敬經典 續寫傳奇

澳門新濠集團為了旗下以電影為主題的度假村「新濠影滙」開幕十週年慶，於12月10日晚間舉行五百人盛大晚宴，邀來六十位電影界嘉賓，以一場星光熠熠的盛典，迎接重要里程碑。

澳門「新濠影滙」開幕十週年慶，舉辦「電影之城——2025實力派電影盛典」。圖／新濠影滙提供

● 亞洲巨星雲集紅毯

台灣代表昆凌露出甜美笑容與鎖骨展現仙氣。陳偉霆關心粉絲們吃飯了嗎、展現親和力，還戲稱自己吃飯就不帥、會腫。SJ崔始源引來最多尖叫聲。主持人稱吳尊是自己小時候的偶像，吳尊幽默回應：「我很開心自己的年紀，沒有必要還覺得自己年輕」。

陳偉霆出席澳門新濠影滙10周年慶典2025實力派電影盛典。圖／新濠影滙提供

其他還有惠英紅、任達華、茱蒂蒙・瓊查容蘇因（泰國電影「模仿犯」的女主角）、葉錦添、文牧野、此沙、李治廷、鍾鎮濤、余文樂等來自各地的實力派演員與導演，在紅毯上展現獨特風采。

惠英紅出席澳門新濠影滙10周年慶典2025實力派電影盛典。圖／新濠影滙提供 任達華出席澳門新濠影滙10周年慶典2025實力派電影盛典。圖／新濠影滙提供 茱蒂蒙 ·瓊查容蘇因出席澳門新濠影滙10周年慶典2025實力派電影盛典。圖／新濠影滙提供 崔始源出席澳門新濠影滙10周年慶典2025實力派電影盛典。圖／新濠影滙提供

● 致敬經典 續寫傳奇

典禮開場短片，巧妙致敬《一級玩家》、《羅馬假期》、《大亨小傳》等五部經典電影，傳遞出新濠影滙對電影藝術的熱愛與「快樂無止境」的品牌理念。女星惠英紅和導演麥兆輝也上台分享電影生涯的難忘時刻。活動主視覺則來自設計大師葉錦添。

（左起）導演麥兆輝、李少紅、新濠集團主席兼行政總裁何獻龍先生、與演員惠英紅，共同歡慶盛典開幕。圖／新濠影滙提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

主辦方新濠博亞集團主席何猷龍在致詞時表示：「新濠影滙走過十年的旅程，我們的初心始終是創造一個「快樂無止境」的娛樂殿堂。今晚以電影藝術為主題的慶典格外有意義，因為十年前，正是在此地，我們為李奧納多·狄卡皮歐、布萊德·彼特主演的電影舉辦了上映活動。十年後在此歡聚，彷彿完成了一個圓滿的循環。最後，我要感謝所有工作夥伴與團隊的長期支持，讓每一天的奇蹟得以實現。非常感謝各位與我們共慶這個重要時刻。」

新濠集團高級副總裁兼新濠影滙項目總經理Kevin Benning先生（左）、惠英紅（右）。圖／新濠影滙提供

表演節目也很精彩，由鋼琴家吳牧野的演奏開場，改走獨立音樂路線的郭采潔率領Mola oddity樂團帶來迷幻爵士風格的演出。走英倫搖滾風的「盤尼西林樂隊」清新可喜。壓軸的袁維婭以Diva之姿迎來大好評。

鋼琴家吳牧野演奏。圖／新濠影滙提供 走英倫搖滾風的「盤尼西林樂隊」清新可喜。圖／新濠影滙提供 改走獨立音樂路線的郭采潔率領Mola oddity樂團帶來迷幻爵士風格的演出。圖／新濠影滙提供 壓軸的袁維婭以Diva之姿迎來大好評。圖／新濠影滙提供

● 啟動「澳門8分鐘」青年導演扶持計畫

典禮尾聲新濠影滙宣布正式啟動「澳門8分鐘」青年導演扶持計畫，主要在發掘與培養具潛力的青年電影人才。計畫將提供專業指導與資源對接，鼓勵年輕影人以當代視角，探索澳門獨特的文化底蘊。該計畫不僅為青年創作者搭建平台，也將協助推動澳門「旅遊＋文化」融合。

「澳門8分鐘」青年導演扶持計畫，主要在發掘與培養具潛力的青年電影人才。圖／新濠影滙提供

晚宴菜色由新濠影滙內獲米其林一星的粵菜餐廳「玥龍軒」精心呈現。以近五百位內外場人員為五百位貴賓提供1:1細緻的餐飲服務。

晚宴的高潮是在戶外庭園，欣賞壓軸煙花匯演。晚上十點，伴隨「星際大戰」「不可能的任務」等經典電影配樂與燈光特效，耗資五百萬港幣、超過兩萬發煙花於路氹上空璀璨綻放，為這場光影盛宴畫下完美的句點。

電影之城—澳門新濠影滙10周年慶典，晚宴壓軸在戶外庭園，欣賞絢麗的煙花匯演。圖／新濠影滙提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康