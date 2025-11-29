聽新聞
0:00 / 0:00
濱崎步上海演唱會被取消！「獨自登台」錄製演出給交代 無觀眾空蕩畫面流出
日本天后濱崎步原定29日在上海舉辦演唱會，她人都已抵達上海準備開唱，但受中日關係緊張影響，開唱前夕突被喊卡，濱崎步發文致歉，而陸網後續流出她在空蕩蕩的場館裡演出畫面，據悉，濱崎步全程錄製，未來再公開演出內容回饋給歌迷，讓人動容。
濱崎步原預定本月29日在上海體育館開唱，售出上萬張票。由於中國大陸不滿日首相高市早苗「台灣有事」言論，許多日本藝人的中國活動已因「不可抗力」因素取消，濱崎步27日還曬出自拍表示已抵達上海，要大家別擔心。面對香港宏福苑大火災難，她還發聲表示會刪減火焰特效，並請粉絲避免穿紅色服裝，盼在演出中傳達對香港的祈願。
然而28日她發布限時動態，表示上百名工作人員已完成舞台搭建，但卻「突然接到中止演出的要求」，演唱會被迫取消，她深感抱歉。更無法當面向1.4萬名TAs（Team Ayu縮寫，濱崎步粉絲名）道歉這部分直言「難以用言語形容，非常對不起。」
雖然無法與粉絲見面互動，但濱崎步選擇「獨自登上舞台」敬業演出，全程錄製，未來再公開給受影響的歌迷。網友看到她穿上華麗演出服，在空蕩蕩的體育場裡，試想著有上萬觀眾在場認真演出的模樣，直言「好想哭」、「很敬業」、「藝術家的修養」、「真的是巨星」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言