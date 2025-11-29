快訊

昔IG互相退追 楊丞琳缺席許瑋甯、邱澤世紀婚禮…網揭她真實行程

民生地下道工程5年難收尾 附近商家生意慘腰斬：每天都怕倒店

高層知情仍下令玩命測試？海鯤艦遭爆5次出海缺船錨 海軍：無安全顧慮

聽新聞
0:00 / 0:00

濱崎步上海演唱會被取消！「獨自登台」錄製演出給交代 無觀眾空蕩畫面流出

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
濱崎步原預定本月29日在上海體育館開唱。圖／擷自IG／a.you
濱崎步原預定本月29日在上海體育館開唱。圖／擷自IG／a.you

日本天后濱崎步原定29日在上海舉辦演唱會，她人都已抵達上海準備開唱，但受中日關係緊張影響，開唱前夕突被喊卡，濱崎步發文致歉，而陸網後續流出她在空蕩蕩的場館裡演出畫面，據悉，濱崎步全程錄製，未來再公開演出內容回饋給歌迷，讓人動容。

濱崎步原預定本月29日在上海體育館開唱，售出上萬張票。由於中國大陸不滿日首相高市早苗「台灣有事」言論，許多日本藝人的中國活動已因「不可抗力」因素取消，濱崎步27日還曬出自拍表示已抵達上海，要大家別擔心。面對香港宏福苑大火災難，她還發聲表示會刪減火焰特效，並請粉絲避免穿紅色服裝，盼在演出中傳達對香港的祈願。

然而28日她發布限時動態，表示上百名工作人員已完成舞台搭建，但卻「突然接到中止演出的要求」，演唱會被迫取消，她深感抱歉。更無法當面向1.4萬名TAs（Team Ayu縮寫，濱崎步粉絲名）道歉這部分直言「難以用言語形容，非常對不起。」

雖然無法與粉絲見面互動，但濱崎步選擇「獨自登上舞台」敬業演出，全程錄製，未來再公開給受影響的歌迷。網友看到她穿上華麗演出服，在空蕩蕩的體育場裡，試想著有上萬觀眾在場認真演出的模樣，直言「好想哭」、「很敬業」、「藝術家的修養」、「真的是巨星」。

編輯推薦

陸網流出濱崎步「獨自登台」演出，據悉她將演出錄製下來，未來再公開，給歌迷一個交代。圖／擷自小紅書／醚迷之音
陸網流出濱崎步「獨自登台」演出，據悉她將演出錄製下來，未來再公開，給歌迷一個交代。圖／擷自小紅書／醚迷之音

相關新聞

新濠影滙10周年 推出實力派電影盛典

澳門著名娛樂地標「新濠影滙」將於12月10日舉辦「電影之城：2025實力派電影盛典」，為十周年慶掀起高潮。活動旨在向華語乃至國際影壇的實力派電影人致敬，並以沉浸式電影體驗與星光匯聚的華麗場面，共同慶祝

亞洲最閃耀耶誕！「香港繽紛冬日」中環8大地標首度化身巨型光影畫布

歲末年終，香港再度化身亞洲最閃耀的冬日旅遊勝地，全城都沉浸在美好的節慶氛圍。「香港繽紛冬日巡禮」將於11月14日至202...

澳門旅遊必看！別只知道買蛋塔 澳門必買名產還有這些

【FunTime小編群】說到澳門，不少人的第一反應都是杏仁餅和蛋塔，但除了這兩樣還有什麼好買的呢？如果還不知道就來參考FunTime小編幫大家整理的澳門各大必買伴手禮吧！讓你從吃到生活都滿足，回去更可以和親友分享這份美好回憶～

「傾城之戀」化作美食！獅房菜愛玲宴 用9道菜說書與人生

試想，可與張愛玲跨時空在同一個角度眺望著獅子山，品嘗其所記所想、化為真實的饗宴，這是何種奇幻體驗？這場五感俱足的「愛玲宴」，現身香港帝京酒店的獅房菜。 主廚江肇祺專研張愛玲著作，讓饕客以9道菜色嘗盡

香港的私房體驗！油麻地果欄見證歷史 感受鮮活的在地煙火味

這不是香港大眾化的景點，卻是最有在地生活感、十足人間煙火氣的體驗。這裡是百年歷史的水果市集—九龍水果批發市場，在地人稱之「果欄」，銷售來自世界各地、鮮美多汁的季節性水果。每日凌晨進入巿集最繁忙的時間，商販們忙著交易和轉運，無一溫暖搭理，因為，此處非景點。

全新開幕的香港「尖沙咀金普頓酒店」 495個房間皆有海景

作為洲際酒店集團全新力作，香港「尖沙咀金普頓酒店」9月中剛開幕，並以495個房間成為全球最大的金普頓，號稱每一個房間都能看到「海景」。原址是「海員之家」，位置極佳，緊鄰瑰麗、麗晶、半島，但強調年輕愉悅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。