「傾城之戀」化作美食！獅房菜愛玲宴 用9道菜說書與人生

聯合新聞網／ 文／羅建怡

試想，可與張愛玲跨時空在同一個角度眺望著獅子山，品嘗其所記所想、化為真實的饗宴，這是何種奇幻體驗？這場五感俱足的「愛玲宴」，現身香港帝京酒店的獅房菜。

主廚江肇祺專研張愛玲著作，讓饕客以9道菜色嘗盡愛玲一生傳奇。

穿過浪漫的帷幕，落地窗外獅子山美麗相迎。記者羅建怡/攝影
穿過浪漫的帷幕，落地窗外獅子山美麗相迎。記者羅建怡/攝影
背景即是與昔日張愛玲同樣賞望的獅子山。記者羅建怡/攝影
背景即是與昔日張愛玲同樣賞望的獅子山。記者羅建怡/攝影

愛玲宴中的「冷切牛舌」，出自張愛玲的成名作《沉香屑・第一爐香》，小說中3人在餐桌上「角力」時，也正在品嘗冷切牛舌。「合肥丸子」則是《小團圓》提到的合肥點心，主廚根據張愛玲的弟弟張子靜撰寫的《我的姊姊張愛玲》中的描述炮製。「胭脂鵝脯」是她於《談吃與畫餅充饑》提到《紅樓夢》出現的食物特點是鵝，她更估計胭脂鵝脯「想必是醃臘」。

此外，另有出自《金鎖記》的賽螃毛蟹、蟹油、黑魚子。《傾城之戀》裡的蠔湯升級版「蘭州蜜瓜、瑤柱甫、響螺湯」。還有張愛玲最愛美食之一、《心經》中的粉蒸肉，轉化為「禪衣鱈魚．松茸．花椒麵醬」。張愛玲的小說中，處處可見美食影跡，而生在這個世代的我們，能望著獅山、品嘗作者當下所思所想，豈不幸運！

「傾城之戀」化為一道溫暖帶點甜口的湯品。記者羅建怡/攝影
「傾城之戀」化為一道溫暖帶點甜口的湯品。記者羅建怡/攝影
張愛玲筆下的小說，化為一道道美食。記者羅建怡/攝影
張愛玲筆下的小說，化為一道道美食。記者羅建怡/攝影
女傭小艾炮製的「小鍋菜」，經主廚巧思妙想，花膠以魚湯浸至入味，配以健康的淮山麵，養顏滋陰。記者羅建怡/攝影
女傭小艾炮製的「小鍋菜」，經主廚巧思妙想，花膠以魚湯浸至入味，配以健康的淮山麵，養顏滋陰。記者羅建怡/攝影

美食 酒店 香港 饕客

