香港半島酒店探秘！直擊3大隱藏景點 唯受邀VIP可一探究竟
香港半島酒店（The Peninsula Hong Kong）是許多旅人列為「此生必住」的名單之一，是香港歷史最悠久的酒店，被譽為「遠東貴婦」，見證著香港90多年來的歷史變遷。
許多人不知道，酒店內有著鮮為人知的「秘境」，包括神秘的「歷史檔案室」，收藏著第一代員工卡、從房間到房卡的進程，超過八萬多件銀器，以及1997年的回歸套餐紀錄等，收藏酒店每個重要時刻。
秘境之二，是The China Clipper。位於30樓，結合復古航空元素與現代奢華，靈感來自首架在維港降落的水上飛機，就像走進飛機的內艙，寬敞的扶手椅、紅木鑲板和拱形鋁製天花板，搭配航空紀念文物和照片，再登頂，即是私人直升機停機坪。
秘境之三，在後廚。可進入廚房重地，全覽後廚作業，甚至遇見名廚揮手合影，或是來到巧克力工坊品嘗新鮮出品的巧克力新口味。
香港半島酒店每個角落都在默默的說著故事，從大堂彩繪玻璃門，到各具特色的典雅套房，知名的大堂茶座的英式下午茶、勞斯萊斯車隊、嘉麟樓月餅等，酒店本身也入列一級歷史建築。
