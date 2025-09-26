最強人氣IP登維港！ 全球首創「維港海上大巡遊」10/25登場 巨型夢幻艦隊11/1海上巡遊日啟航

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年秋天，維多利亞港將化身為藝術與娛樂的夢幻舞台。由香港著名創意品牌 AllRightsReserved（ARR）策劃及主辦的全球首創「維港海上大巡遊」by AllRightsReserved（Water Parade by AllRightsReserved at Victoria Harbour），將破天荒匯聚風靡全球的人氣 IP 及藝術家，帶來兩大重點活動，四個IP角色將化身巨型海上充氣雕塑於10/25起華麗亮相維港海面，更會於11/01組成史上最夢幻巡遊艦隊，在維港沿兩岸巡遊，穿梭九龍與香港島，規模空前。

全球首創「維港海上大巡遊」，匯集多組可愛IP佔領香港維港，夢幻艦隊萌翻眼球。 圖：AllRightsReserved（ARR）／來源

另外，更會於10/25~11/01於中西區海濱長廊中環段（近添馬公園）舉辦為期八天的「巡遊市集」，將加入更多 IP 為大家帶來多元 IP 互動娛樂體驗。讓市民及旅客一次過感受藝術、娛樂與文化的完美結合，體驗難忘的視覺盛宴與互動體驗，參與「全球首創」的最大型年度盛事。

▲四座巨型海上充氣雕塑09/20於青衣海域搶先亮相。 圖：AllRightsReserved（ARR）／來源

四座巨型海上充氣雕塑首次試水亮相 揭開夢幻巡遊序幕

四座巨型海上充氣雕塑09/20於青衣海域首度驚喜亮相，正式揭曉巡遊超強陣容，包括熱潮不斷的日本家傳戶曉的角色多啦A夢；美國頂尖當代藝術家 KAWS 聯乘深受世界各地人士喜愛的芝麻街，以全新姿態 KAWS & 芝麻街（Elmo）重磅回歸香港；麥當勞人氣王滑嘟嘟，掀起無數人的回憶殺，以及知名香港藝術家龍家昇筆下、POP MART 旗下風靡全球的 LABUBU。

在汀九橋映襯下，四座雕塑於海面緩緩巡遊，壯觀景象吸引大批市民及傳媒駐足拍攝，為10月的活動揭開序幕。「維港海上大巡遊」得到各方支持，包括麥麥支持的麥當勞，支持夥伴宏利、港鐵公司和昂坪360；支持機構有文化體育及旅遊局。

▲四大巨型海上充氣雕塑10/25起進行海上巡遊；另有為期八天的巡遊市集同樂。 圖：AllRightsReserved（ARR）／來源

兩大重點活動薈聚全城 引領國際矚目焦點

(1) 四大巨型海上充氣雕塑「公開展示」：10/25起

重頭戲「海上巡遊日」：11/01

(2)「巡遊市集」：10/25~11/01

活動將由兩大亮點組成：巨型海上充氣雕塑巡遊將率先於10/25起在金鐘添馬公園對開海域公開展示，並於11/01啟航，為維港帶來前所未有的壯觀景象；同時，為期八天的「巡遊市集」亦將於10/25~11/01於中西區海濱長廊中環段（近添馬公園）舉行，融合 IP 特色的快閃店、主題餐飲與遊戲體驗，成為秋季最具人氣的城市文化活動。

▲多啦A夢、KAWS & 芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU，以全新及富創意設計姿勢亮相，當中最大更逾20公尺長。 圖：AllRightsReserved（ARR）／來源

10/25率先登場作「公開展示」、11/01海上巡遊日 巨型雕塑組成歷史性艦隊

四座世界級人氣 IP 巨型海上充氣雕塑 – 多啦A夢、KAWS & 芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU，以全新及富創意設計姿勢亮相，當中最大更逾20公尺長。10/25起在金鐘添馬公園對開海域公開展示，將吸引本地及國際粉絲朝聖，直至巡遊日正式啟航。當日，雕塑將組成艦隊沿維港兩岸巡遊，穿梭九龍與香港島（暫定路線），規模空前，市民與旅客可從不同角度觀賞，感受維港最具創意的全新演繹。巡遊完成後，四座雕塑將在11/01當日離開維港，完成這場歷史性展演。

▲中西區海濱長廊中環段（近添馬公園）將舉辦熱鬧的巡遊市集。 圖：AllRightsReserved（ARR）／來源

▲快閃店限定紀念品－KAWS & 芝麻街－毛絨吊飾公仔。 圖：AllRightsReserved（ARR）／來源

「巡遊市集」同步登場 海濱長廊帶來互動娛樂體驗、化身打卡娛樂場景

Netflix 史上最受歡迎電影《KPop 獵魔女團》等國際 IP 將矚目登場

雕塑在海上展示期間，毗連的中西區海濱長廊中環段（近添馬公園）將於10/25~11/01舉辦為期八天的「巡遊市集」，除了參與巡遊的多啦A夢、KAWS & 芝麻街及滑嘟嘟 #，將加入更多國際 IP，包括 Netflix 史上最受歡迎的全球爆紅電影《KPop 獵魔女團》、Netflix 原創影集《怪奇物語》第5季和《魷魚遊戲》、邁進75週年的 SNOOPY 與經典《花生漫畫》家族；以及迎接40週年的香港經典 TOLO 元祖橡皮鴨。

市集將雲集多元體驗，包括結合不同 IP 特色的快閃店、主題餐飲、遊戲攤位、專屬打卡點以及深受年輕人喜愛的扭蛋區，其中快閃店限定紀念品包括部分海上雕塑的迷你版公仔、《KPop 獵魔女團》的收藏卡。有關限定紀念品、主題餐飲及遊戲攤位的詳情容後公佈。市集更設有可享更佳觀賞感受的觀景台*，盡情感受「維港海上大巡遊」的魅力，公眾可沿中西區海濱長廊地面觀賞充氣雕塑。

備註說明：

# LABUBU 並沒有參與巡遊市集

* 四座巨型海上充氣雕塑將由10/25起公開展示至巡遊日，並於當天巡遊完成後離開維港，11/01傍晚起四座海上充氣雕塑將不再展示。

** 充氣雕塑或受天氣影響調整展示時段而不作另行通知，不便之處，敬請原諒。

***「維港海上大巡遊」更多詳情及將聯乘不同支持單位推出更多活動，將容後公佈，密切留意。

「巡遊市集」早鳥優惠門票09/26 KLOOK 開賣 門票附紀念品優惠券

「巡遊市集」早鳥優惠門票於09/26中午12:00起透過購票平台 KLOOK 預購，成人票由港幣50元起，小童票為港幣40元，數量有限，售完即止。另設即場發售門票，視乎現場門票實際發售情況。所有門票均附送價值港幣20元的紀念品優惠券，可於11/01或之前現場使用*。門票僅供入場，場內消費如紀念品、餐飲與遊戲攤位等須額外付費。門票詳情參閱購票平台細則。

* 憑紀念品優惠券於「巡遊市集」快閃店惠顧滿港幣200元或以上，可享港幣20元折扣優惠。此券可累積使用，每消費港幣200元可使用一張港幣20元折扣券，消費港幣400元可使用兩張港幣20元折扣券（共折扣港幣40元），如此類推。

・早鳥優惠門票開賣時間：2025/09/26 中午12:00起

・售票網站：https://s.klook.com/waterparade

全球首創跨界文化旅遊慶典 世界級 IP 首次齊聚維港

維港海上大巡遊不僅是一場文化旅遊盛事，更是首個平台讓世界級藝術家、國際 IP 齊聚一堂。來自世界各地的經典角色將首次同場現身，突破品牌與地域界限，展現跨界合作的無限可能，也吸引全球粉絲親臨香港，引領國際矚目焦點。

ARR 創辦人林樹鑫表示：「能夠成功將這些世界級角色匯聚一堂，除了涉及雕塑設計、結構安全及海上運輸等多重技術挑戰，更要克服複雜的跨國授權與協調，而這正是 ARR 憑藉22年深厚經驗與卓越執行力所展現的優勢。ARR 一直以獨到視野連結國際級 IP，將東方與西方的文化相互融合，推動藝術、娛樂與大眾文化的跨界對話，令今次大巡遊成為真正的里程碑式盛事。」

Fujiko Pro 的行政總裁勝又日子表示：「此次欣聞『WATER PARADE 2025』盛大舉辦，謹致上誠摯祝賀之意。繼2024年夏季舉辦的『100%多啦A夢 & Friends 巡迴特展』，能再度與 ARR 攜手合作，實感萬分榮幸。ARR 是讓多啦A夢的魅力綻放出最大光芒的最佳夥伴，此次能與 ARR 共同譜寫新的歷史篇章，心中倍感欣喜。讓多啦A夢在水上舞台進行巡遊的夢幻創舉，定將為無數人帶來歡笑與感動。殷切期盼能在世界聞名的香港瑰麗海港映襯下，見證多啦A夢與香港市民同遊的溫馨場景。」

芝麻工作室全球副總裁兼大中華區總經理符致銘先生表示：「感謝 ARR 及羚邦集團，我們很高興再度以 KAWS & 芝麻街聯乘，參與由 ARR 首次舉辦的維港海上大巡遊。Elmo 象徵著快樂、好奇心與友誼，他標誌性的個性既令人鼓舞又愉悅。芝麻工作室致力於幫助孩子們變得更聰明、更強壯、更善良。我們深信這次與 KAWS 的合作將激發各個年齡層觀眾的想像力。這是一場藝術、遊戲與文化的慶典，將全球不同世代的粉絲聯繫起來。」

香港麥當勞行政總裁黎韋詩小姐表示：「我們非常榮幸能夠參與『維港海上大巡遊』這項充滿創意與文化魅力的盛事。適逢今年為香港麥當勞50週年，麥當勞將致力為大眾帶來歡樂與美好回憶，而滑嘟嘟作為我們標誌性的麥當勞樂園人物之一，一直深受歡迎，更史無前例地以巨型充氣雕塑的形式在維港亮相，意義非凡。我們期待市民與旅客在這次活動中感受到麥當勞的創新意念，並與滑嘟嘟一起創造更多『Happy Moments』。」

泡泡瑪特國際集團相關負責人表示：「我們很高興參與由著名創意品牌ARR策劃及主辦的大型年度盛事『維港海上大巡遊』。今次，我們將帶著 THE MONSTERS 精靈天團的小精靈 LABUBU 亮相維多利亞港海面，作為泡泡瑪特旗下的超人氣形象，有著九顆牙和直立尖耳朵的 LABUBU 以其調皮搗蛋又樂觀善良的模樣贏得廣大粉絲的喜愛，我們亦希望藉此舞台讓更多市民及遊客與 LABUBU 相會，加入 THE MONSTERS 的歡樂日常！」

Tolo Toys 表示：「Tolo Toys 十分榮幸獲 ARR 邀請參與『維港海上大巡遊』，共慶香港盛事！適逢 Tolo 品牌成立40週年，別具意義。我們將以創意與歡樂啟航，期待與大家攜手見證維港的璀璨時刻，共同創造更多美好回憶！」TOLO 的鴨仔形象世界知名，原來最初設計由一名香港設計師創作，今次趁40週年以此命名為「元祖橡皮鴨」與粉絲見面。

維多利亞港化身舞台 天際線交相輝映展現香港國際魅力

維多利亞港一直是香港的象徵，也是世界知名的天然海港。維港作為香港象徵，不但主導本地經濟與旅遊業，更多年來穩固國際貿易及文化交流核心地位。此次活動以維港為背景，藉著壯觀的天際線和兩岸璀璨夜景，與來自世界各地的經典 IP 一同呈現出一幅別具震撼的視覺畫面，連繫東西，為市民及旅客帶來難忘體驗。這不僅是藝術與娛樂的盛事，更是一次向世界展示香港國際化都市魅力的文化活動。

