跟著品酒大師到香港喝一杯！「執杯大叔」林一峰首度公開口袋名單

人稱「執杯大叔」的林一峰，是威士忌界名號響亮的教父級人物，也是蘇格蘭雙耳酒杯執持者協會（The Keepers of the Quaich）認定的「執杯大師」（Master Keeper）。趁著「500遊饕客宴」到香港為讀者說酒，也公開他的口袋名單。入夜，跟著林一峰的腳步一起喝一杯！

人稱「執杯大叔」的林一峰，這次到香港為「500遊饕客宴」說酒，也公開他的香港口袋名單。

林一峰首推「蘭桂坊裡的秘密花園」Club Qing，它隱身於繁華街巷、遊客必到景點，播放著light jazz讓旅人輕鬆靜享一杯好酒。這裡有超過150款的珍稀威士忌，「全世界的威士忌非常多，來到這裡，都是我們平常看不到的威士忌。」

Club Qing隱身於蘭桂坊的巷弄大樓裡，收藏非常多珍稀威士忌，是威士忌愛好者的祕密花園。

林一峰點了杯「百世不磨」，「這酒很迷人。有一種屬於日本寺廟特有的伽羅香，我通常稱這種香氣為『東方的禪意』。」

「我自己來酒吧，結束前，都會選一杯海風煙燻味的威士忌，美好收尾。」林一峰私房分享。

林一峰推薦Club Qing的「百世不磨」威士忌，有一種屬於日本寺廟特有的伽羅香。

來到天星碼頭，搭乘天星小輪。這是尖沙咀到中環碼頭必要的體驗，與叮叮車一樣的懷舊感，從1898年至今已存在超過了一個世紀。在船上以不同的角度欣賞香港景色，感受當地生活況味。是林一峰夜探酒吧的交通選項之一。

來到隱身於灣仔一棟舊式大廈內的「Mizunara: The Library」，這是一間銀座風格的威士忌酒吧，擁有700多瓶珍稀威士忌，在酒界被稱之「幾乎不可能在本地找到類似的雞尾酒」。林一峰邊飲變讚嘆，「我很喜歡它的抹茶風味，同時用榛果平衡茶的香氣跟苦感，彷彿是巧克力的回甘一樣的美好，還有細緻的泡沫、入口綿密而柔長，甜而不膩十分迷人。」

隱身於灣仔一棟舊式大廈內的「Mizunara: The Library」曾在2024 年亞洲50 最佳酒吧名單中排名。

「老饕們喜歡到日本威士忌酒吧搜尋藏在角落的老酒，這裡也保有這種老式的風格」，林一峰說，「老酒迷人的地方，彷彿透過風味走進時光隧道，感受著像古堡中蕩起的灰塵，時光淬煉出的悠遠美好。」

林一峰特別推薦日本威士忌酒吧的老酒和獨特的抹茶風味調酒，搭配日式庭院，更有一種禪意。

乘著揚帆的「張保仔號」，在陽光與浪花間喝一杯，也是林一峰的推薦體驗，感受著維港兩岸摩天大樓萬千霓虹、水波與光影交錯間的特殊美景。這艘21世紀的現代海盜船，也如同老酒尋寶般，讓人有種時光亂入的錯覺。林一峰說，「我一直很喜歡香港，它是東方與西方的融合，它把新潮跟古典放在同一個城市裡」，除了美食與酒吧，交通工具亦然。

在船上以不同的角度欣賞香港景色，是林一峰夜探酒吧的交通選項之一，尤其「張保仔號」，可一邊感受著維港兩岸摩天大樓和現代海盜船的時光融合。

最後一站，也是與讀者們共創美好午後的麥卡倫首家旗艦概念店「The Macallan House」，簡潔中帶有獨特低調的奢華感。「這是第一間品牌沈浸式體驗空間，重現蘇格蘭酒廠魅力」。「時間的重量會沉澱在威士忌當中。而酒的美麗，在於它記錄了每一塊土地獨一無二的特性。」

麥卡倫首家旗艦概念店「The Macallan House」落坐於香港中環，是第一間品牌沈浸式體驗空間。

林一峰除了介紹麥卡倫的歷史背景，他也分析東西方對美感體驗的不同，「西方習慣性的把香氣內縮、進行探索，東方則是外放、從環境找到美味」，同時分享素人聞香法：「大禹治水三過家門不入」，「先輕輕靠近、聞到一種味道就拿開」，如此反覆。

林一峰現場教「500遊饕客宴」的讀者們威士忌的品酒法則，從聞香、觀色到品嘗，非常精彩。

品酒法則還有：「不要一直去搖它」，「香氣是有重量的，不斷搖晃、只會將所有味道混在一起」。最好的做法是，「靜置5到10分鐘，再以45度角、分次從鼻翼、鼻尖、鼻子入杯聞香」。

