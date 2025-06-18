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上海遇婦人狂喊「台灣落後」作家黃大米1舉動結局好紓壓

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
作家黃大米。 圖／擷自臉書／黃大米
作家黃大米。 圖／擷自臉書／黃大米

作家黃大米近日參加旅行團到俄羅斯旅遊，途中在上海過境一晚，不料與一位大陸籍的婦女聊天，對方一直批評台灣落後，讓她只能狂念經，來平息衝動的情緒。

黃大米18日發文透露在飯店接駁車上，隔壁坐著一位年約50幾歲的婦人，兩人閒聊時，婦人透露這趟是要跟女兒去日本大阪，因為沒有趕上飛機，所以要在上海多待一天，接著婦人就問她「打哪來？」，黃大米回答「台灣」，結果這位婦人就直接脫口說「台灣啊，我們不能去啊，台灣天氣不好，空氣不好、潮濕啊。」

黃大米聽到這句話，只能強忍心中的情緒，內心默默念著阿彌陀佛，但婦人還是接著繼續說「台灣落後啊，我們這比較好。」這時黃大米覺得唸阿彌陀佛也無法平靜，要改唸大悲咒，才能緩和想要脫口與對方爭論的衝動，而婦人看她一直保持沉默沒有回應，就自己打圓場表示「我也是聽說的，我也沒去過。」

經過此事後，黃大米深感「我未來絕對不要像大姊這樣，當面批評別人的國家，讓人不舒服」，見賢思齊，見不賢而自省，有網友笑稱「這時唸佛號幫助不大，我覺得心中可以默念三字經迴向給這位大姐」，還有網友稱讚「不接話，真是最大的修養」，甚至有網友建議「大米可以寫本書：旅行的智慧學」。

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