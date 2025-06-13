館長上海狂讚「垃圾桶很特別」！抖音影片爆紅　大陸網友猛吐槽

「館長」陳之漢本月10日前往中國大陸上海市，展開6天5夜的行程。他這一趟旅程中，先是誇讚當地廁所有門，而在飯店內用餐時見到機器人送餐更忍不住驚呼：「看一下人家中國做到什麼地步？台灣有嗎？」昨（12）日他漫步在上海街頭時，無意間發現街頭的垃圾桶，便興奮地向鏡頭介紹起來，狂讚垃圾桶設計太強！

畫面中可見，館長遠遠就一眼瞥見街邊的垃圾桶，隨即請攝影師將鏡頭對準該處，開始詳細介紹垃圾桶上的分類標示，還不忘再次稱讚：「看看人家的垃圾桶怎麼設計的！」事後還向隨行的中天記者誇讚垃圾桶「很特別！抽菸的是抽菸的、丟環保的是丟環保的」。

而這段影片隨即在抖音上爆紅，引發大批大陸網友熱議。不少自稱上海當地的網友紛紛留言吐槽：「別說你沒見過，我都沒見過」、「這也太假了，我在上海都沒看過」、「就這麼一個被你碰到了」、「這應該是昨晚才放的吧」；也有網友笑說：「千萬別拆開，一拆會發現裡面只是一個袋子」、「看大家為館長賣力展示，真的太好笑」、「這垃圾桶看起來很新，好像根本沒用過，退貨還能全退嗎？」

不過，也是有大陸網友表示曾經看過。據了解，館長所見的垃圾桶，正是中國大陸上海市政府於2023年推動市容升級時，所更換的新式垃圾桶款式之一。

此外，有不少台灣網友也在threads上討論起這支影片，紛紛笑說：「這種垃圾桶一下就溢出來了吧」、「廢紙張那格是能放幾張A4?」、「這垃圾桶身沒什麼刮痕，還乾淨到反射地上黃線了（？」、「連自己人都覺得假到爆炸，真的是有史以來第一個」、「北韓喔！還要拉設備跟演員擺拍」。