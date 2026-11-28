【FunTime小編群】一年一度的聖誕節終於來了！每年的聖誕節都會有一系列的慶祝活動，除了華麗的佈景與燈光之外，還會舉辦聖誕市集，這次FunTime小編整理了全台聖誕節活動，快約上家人好友，跟著FunTime小編一同享受這浪漫的聖誕氛圍吧！

【新北】2026新北歡樂耶誕城

2026新北歡樂耶誕城。

026新北歡樂耶誕城將以「卡娜赫拉的小動物」為主題，為大家帶來難忘的耶誕節。本次活動為期45天，除了有全新的耶誕燈區和「卡娜赫拉」人氣角色：P助、粉紅兔兔、殭屍貓等，一共有4大主題燈區以及7個響應燈區！讓大人小孩都能在這浪漫可愛的粉色世界裡度過聖誕佳節！

日期：2026/11/13～12/27

地點：

【主要燈區】新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園、府中商圈、新北板橋轉運站

【附屬燈區】三重安芯中心、淡水老街廣場、中和四號公園、五股環保藝術公園、新北美術館、中港大排廣場、新店裕隆城

【台北】信義新天地《星動耶誕》

信義新天地《星動耶誕》。

每年到了聖誕節，台北信義區總是充滿濃濃的節慶氣氛，今年也不例外！這次以「星動耶誕」為主題，打造高達20米的「星願萬象耶誕樹」，以香檳金燈飾搭配雪花燈及浪漫飄雪秀，整個現場閃閃發亮，聖誕氛圍直接拉滿！除了必拍的耶誕樹，還規劃了星星之海、星願之境、星願製造所等特色燈區，不只能和漂亮的裝置合照，還能和家人、朋友一起拍貼，把這個冬天的美好回憶帶回家！想感受滿滿的聖誕氣氛，信義區絕對是不能錯過的打卡熱點！

日期：2026/11/12～2027/1/3

地點：台北新光三越信義新天地A11

活動時程：

【星動耶誕聲光秀】即日起到1/3，每天16:30~22:00，每15分鐘上演；整點、半點有飄雪大秀；每到15分、45分有精緻小秀

【台北】花博德國商品x聖誕市集

花博德國商品x聖誕市集。

在台灣也能體驗到德國傳統文化！今年台北花博與德國經濟辦事處共同合作，於花博園區花海廣場舉辦「德國商品ｘ聖誕市集」活動，並邀請許多攤位，包含德國手作精品、保養品、異國美食等一系列慶祝活動，非常適合家庭、情侶與三五好友一同前往體驗，享受不一樣的德式風情～

日期：2026/12/11～12/13

時間：11:00-21:00（12/13至20:00）

地點：台北花博園區花海廣場（捷運圓山站1號出口）

【台中】瓦庫燒肉 WOW COOL

瓦庫燒肉 WOW COOL。

位於台中的瓦庫燒肉，每年聖誕節都會推出充滿驚喜的店面佈置，今年以「超大粉紅禮盒」為主題，打造出一間夢幻又可愛的粉色小屋！到了夜晚，粉色緞帶燈飾亮起，整個場景更加浪漫。店面側邊還有立體薑餅人、薑餅聖誕樹的可愛裝置，隨手一拍都很有聖誕感！就算平常沒有特別過聖誕節的習慣，也很推薦找個晚上來吃頓燒肉，順便欣賞聖誕佈置，輕輕鬆鬆就能感受滿滿的節日氣氛！

時間：平日17:30-00:00、假日11:30-00:00（16:00-17:30休息）

地點：台中市中區民權路16號

【高雄】SKM Park Outlets

SKM Park Outlets。

今年高雄SKM Park Outlets以「極光星願村」為主題，有多達9大聖誕打卡景點，包含雪白聖誕樹、雪地木屋、夢幻極光、冬季森林等元素打造特色造景，每一區都充滿濃濃的冬日氛圍！今年還特別攜手「寶可夢30週年」合作，將皮卡丘、卡比獸、快龍等人氣角色融入主題場景，可愛度爆表！另外，北空橋下廣場還有精彩的聖誕雪花秀，漫天雪花搭配璀璨燈光，彷彿一秒來到歐洲童話小鎮。最不能錯過的就是「北極聖誕列車」，紅色小列車掛滿聖誕燈飾，還會載著大家繞行園區，光看就覺得超可愛，趕快來搭上一趟感受滿滿的聖誕樂趣吧！

日期：2026/11/5～2027/1/3

地點：SKM Park Outlets（全區）

聖誕音樂雪花秀：14:00-21:30，每30分鐘上演5分鐘

延伸閱讀>>【2026全台聖誕節活動】最美聖誕樹、聖誕市集資訊一次看

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