揭曉BTS、BIGBANG演唱會期間數據 海外旅客赴高雄、台北旅遊興趣升溫

【旅奇傳媒/編輯部報導】演唱會不僅吸引粉絲前往表演場館，也日益成為海外旅客規劃台灣行程的原因。隨著韓國男子團體 BIGBANG 於10月在台北完成演出，以及 BTS 將於11月前往高雄。數位旅遊平台 Agoda 最新搜尋數據顯示，大型 K-pop 演唱會期間，海外旅客對台灣的旅遊興趣持續升溫。

BTS 高雄演唱會期間，海外旅客對高雄的住宿搜尋量達前兩週的3.6倍；BIGBANG 台北演唱會期間，海外旅客對台北的住宿搜尋量則較前兩週成長38%，顯示演唱會旅遊可能成為帶動台灣入境旅遊興趣的因素之一。

高雄躍上世界級演唱會城市舞台

近年來，高雄積極發展演唱會經濟。根據高雄市政府統計，自2023年以來，演唱會經濟估計已創造新台幣189億元的觀光產值，光是2024年就舉辦157場演唱會，吸引171萬人次參與。

此外根據台灣聯合信用卡處理中心針對2023-2025年高雄演唱會相關消費的分析，國際藝人演唱會的觀眾中，海外旅客占比為3.85%，相較之下，本土藝人演唱會的海外旅客占比為2.20%。此外，海外旅客的住宿平均每卡消費金額達新台幣8,772元，約為國內旅客的兩倍。

▲高雄龍虎塔。 圖：shutterstock／來源

高雄，如今成為包括 BTS 在內的全球大型巡演選擇的演出城市之一。高雄市長陳其邁指出，去年11月 TWICE 演唱會期間，高雄捷運單日運量達35萬人次，展現高雄具備因應如此大規模人潮的能力。

「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」將於11/19、11/21及11/22在「高雄國家體育場」舉行，也為海外粉絲規劃在南台灣停留更長時間提供另一個理由。

日本旅客對赴台演唱會旅遊展現最強烈興趣

進一步觀察客源市場，日本旅客在兩場演唱會期間的旅遊興趣成長最為顯著。BIGBANG 台北演唱會期間，日本旅客對台北的住宿搜尋量達前兩週的6倍以上；BTS 高雄演唱會期間，日本旅客對高雄的住宿搜尋量更達前兩週的14倍以上，凸顯台灣舉辦的大型 K-pop 演出對鄰近日本市場旅客的吸引力。

BTS 高雄演唱會期間的旅遊興趣，也不僅限於日本。根據 Agoda 數據，菲律賓是演唱會期間搜尋高雄住宿最多的海外旅客來源市場，搜尋量較前兩週成長近3倍，其後依序為日本（14.3 倍）、新加坡（8.4 倍）、香港（2.2 倍）及泰國（1.9 倍）。

至於 BIGBANG 台北演唱會，旅遊興趣最高的五大客源市場依序為日本、菲律賓（+19%）、泰國（+89%）、韓國（+30%）及新加坡（+29%）。多個亞洲市場的旅遊興趣增加，顯示演唱會不僅有機會吸引旅客前來參加活動，也能鼓勵海外旅客走出台北，進一步探索南台灣。

Agoda 台灣總經理柴季珊表示：「親眼欣賞自己喜愛藝人的演唱會，逐漸成為旅客規劃旅行的重要原因。我們的數據顯示，隨著越來越多國際演出在高雄舉行，海外粉絲也開始將目光投向台北以外的城市，並帶動日本、新加坡及菲律賓等市場的旅遊興趣。演唱會也能成為探索一座城市的起點，讓粉絲有機會將追星行程延伸為更豐富的台灣旅遊體驗。」

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