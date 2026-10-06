雙十連假「森呼吸」 13處國家森林遊樂區半票賞秋趣

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太平山國家森林遊樂區－臺灣面積最大高山湖泊「翠峰湖」。　圖：農業部林業及自然保育署／提供
太平山國家森林遊樂區－臺灣面積最大高山湖泊「翠峰湖」。　圖：農業部林業及自然保育署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】歡慶「雙十國慶」農業部林業及自然保育署（簡稱林業保育署）轄管太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、阿里山、雙流、墾丁、知本、池南與富源等13處國家森林遊樂區，國慶連假期間（10/09-10/11）入園門票半票優惠，漫步於自然生態之中，用五感體驗最療癒的秋日森林慢旅。

▲滿月圓國家森林遊樂區-滿月圓<a href='/search/tagging/1013/瀑布' rel='瀑布' data-rel='/1013/89809' class='tag'><strong>瀑布</strong></a>平台「觀瀑亭」可眺望瀑布全景。　圖：農業部林業及自然保育署／提供
▲滿月圓國家森林遊樂區-滿月圓瀑布平台「觀瀑亭」可眺望瀑布全景。　圖：農業部林業及自然保育署／提供

林業保育署表示，入秋後各森林園區正展現多元風貌。有「蕨類樂園」之稱的「內洞」，短短數百公尺的觀瀑步道便擁有垂枝馬尾杉等約65種蕨類，更能在瀑布前享受豐沛的負離子。擁有「臺灣最美低海拔楓紅」美譽的「滿月圓」，「滿月圓瀑布」與「處女瀑布」各具姿態，陽光灑落時，水氣間常映現絢麗的虹彩。

深具林業歷史底蘊的「東眼山」，沿途可見台車、索道等林業遺跡，步道旁更座落造林紀念石與千萬年地質化石。位於霧林帶的「拉拉山」，不僅保育了千百年自然環境造就的稀有檜木巨木群，更是臺灣藍鵲與臺灣野山羊的重要棲地。

▲拉拉山國家森林遊樂區－自導式環狀步道漫遊園區巨木群。　圖：農業部林業及自然保育署／提供
▲拉拉山國家森林遊樂區－自導式環狀步道漫遊園區巨木群。　圖：農業部林業及自然保育署／提供

▲知本國家森林遊樂區－「榕蔭步道」百年大白榕。　圖：農業部林業及自然保育署／提供
▲知本國家森林遊樂區－「榕蔭步道」百年大白榕。　圖：農業部林業及自然保育署／提供

海拔超過2000公尺的「大雪山」能邂逅秋天紅榨槭楓紅與向晚雲海，更有親民的50公尺高「雪山神木」，以及偶爾穿梭林道間的帝雉、山羌。昔日三大林場之一的「八仙山」，規劃了景色多樣的輕裝短程步道，可尋訪「十文溪」與「神社遺址」。以森林小火車、巨木群、日出、晚霞與雲海揚名國際的「阿里山」，可探訪「阿里山香林神木」。

位於恆春半島的「雙流」，沿楓港溪上溯可達「雙流瀑布」，「白榕步道」更保留了排灣族「龜甲屋遺址」。鄰近墾丁大街的「墾丁森林遊樂區」，則擁有罕見的高位珊瑚礁林與銀龍洞等奇幻石灰岩地形，秋冬還能一睹灰面鵟鷹等候鳥的芳蹤。

「知本森林遊樂區」除了百年大白榕景觀，近年導入東部首間「山林製造」概念店，透過6公尺大跨距觀景窗，讓旅人從不同視角欣賞森林與瀑布。彷彿1960年代林業縮影的「池南」，保存著老火車頭、集材機與哈崙山地鐵道的輝煌記憶。

而被富源溪貫穿的「富源」，則集結了環山步道、龍吟瀑布、樟樹造林地與溫泉泡湯，10至12月更有臺灣山窗螢在夜間輪番現蹤。充滿林業歷史軌跡的「太平山」，遊客可沿著翠峰景觀道路造訪臺灣面積最大的高山湖泊「翠峰湖」。

歡迎把握國慶假期半價優惠上山健行，一同解鎖秋日限定的森林美學。

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森林遊樂區 瀑布 阿里山

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