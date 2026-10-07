不用出國！台灣最美「7大賞楓、銀杏景點」必訪勝地整理 「這招」幫你解決山路開車困擾

秋意漸濃，許多旅人開始規劃日本或韓國賞楓。但其實不必買機票出國，台灣的高山農場與森林祕境也會換上金黃與豔紅交織的唯美秋裝；只要走進我們自己的山林，就能親眼看見令人心醉的絢爛楓紅與燦爛銀杏。

全台 3 大銀杏祕境 走入閃耀金黃色澤的童話世界

若想感受如同國外電影場景般黃澄澄的浪漫，台灣就有 3 個非常值得造訪的銀杏觀賞景點。「武陵農場」擁有全台少見的密集銀杏森林，每逢秋天，和煦陽光灑落在一片片金黃色扇形葉片上，不只眼前一片燦亮，地面落葉也鋪成厚厚的柔軟鵝黃地毯；漫步其中彷彿走進了北國童話世界，是秋季拍照打卡的首選之地。

武陵農場銀杏。圖片來源｜雄獅旅遊提供

「雪霸農場」由於位處高海拔地區，這裡的金黃銀杏也常與雲海作伴，在縹緲雲霧之中欣賞高大的銀杏樹，多了幾分仙氣與浪漫氛圍。另外還有「南投鹿谷銀杏森林」，特色是銀杏樹與翠綠的高山茶園交錯生長，當旅客登上與大崙山觀景台俯瞰山腳，銀杏、茶園與時而湧現的雲海同時一覽無遺，視覺層次非常豐富。

雪霸農場銀杏。圖片來源｜雄獅旅遊提供

雪霸農場銀杏燦亮、空氣清新。圖片來源｜雄獅旅遊提供

登上南投鹿谷銀杏森林的大崙山觀景台。圖片來源｜雄獅旅遊提供

銀杏與翠綠茶園交錯。圖片來源｜雄獅旅遊提供

4 大必訪賞楓景點 橘紅渲染滿山夢幻色彩

除了金黃銀杏，秋天最迷人的當然就是經典的楓紅景致。「福壽山農場」的松廬可說是全台最知名的賞楓聖地，層層疊疊的繽紛掌葉楓，簇擁著一棟古樸的木造建築，這股濃郁的日式風情，彷彿把旅人帶到了日本京都。

秋日的福壽山農場。圖片來源｜雄獅旅遊提供

福壽山農場是經典賞楓景點。圖片來源｜雄獅旅遊提供

福壽山農場的松廬，吸引許多人專程來取景。圖片來源｜雄獅旅遊提供

而南投「杉林溪」則以黃金楓聞名，它與一般的紅楓不同，在陽光照射下會閃耀著璀璨的金黃色澤，再搭配一旁水杉林的漸層色彩，看過一次就難以忘懷。「霞喀羅古道」向來是登山愛好者口耳相傳的賞楓勝地，不僅充滿泰雅族的歷史文化記憶，滿山赭紅的楓林與白石吊橋相互襯托的景致也是許多人年年必訪的畫面。

杉林溪黃金楓美景。圖片來源｜雄獅旅遊提供

最後則是被稱為上帝部落的「司馬庫斯」，這片靜謐的原始山林除了雄偉壯麗的神木群，秋季緩緩從翠綠變色為暖黃、金橘到豔紅交錯的楓葉有如畫筆上的濃郁顏料，大筆一揮在眼前隨意渲染，宛如旅人不小心闖入的人間仙境。

司馬庫斯被稱為上帝部落。圖片來源｜雄獅旅遊提供

司馬庫斯是知名賞楓勝地。圖片來源｜雄獅旅遊提供

想上山賞楓卻擔心山路開車、停車麻煩？雄獅旅遊有解方

雖然高山賞楓祕境美得令人怦然心動，但對許多想出遊的旅人來說，往返深山的交通配套問題，伴隨著不少需要考量的困擾。

通常，最大的問題就是交通不便與安全考量，特別是前往武陵農場或福壽山等高山農場，山路車程時間長且蜿蜒崎嶇。自己開車的過程中，駕駛往往精神高度緊繃、容易感到疲累，山路上的視線死角與狹窄會車更增加了行車風險。因此相當不建議自駕新手、山路駕駛經驗少的人上山賞楓。

其次是塞車與停車也很惱人；賞楓旺季期間山上絕對一位難求，許多寶貴的時間都耗費在走走停停的車陣與找車位上，還有可能遇到人肉占位、搶位糾紛，不僅浪費時間還打壞心情。

另一個隱藏版問題則是拍不出好照片。好不容易抵達了絕美楓景面前，卻因為很不會拍照，或光線掌握不佳、取景角度不對，無法巧妙避開人潮，拍不出滿意的照片──最終只留下了很普通的觀光客合照。若是情侶、夫妻，有時就因為拍不出對方想要的美照而吵架。

參加雄獅旅遊推出的「專業攝影雙楓會」可搭乘遊覽車輕鬆賞楓，不必小心翼翼自行開車上山。圖片來源｜雄獅旅遊提供

為了解決這些困擾，雄獅旅遊推出「專業攝影雙楓會」的特別行程，搭乘由專業司機駕駛的舒適遊覽車，在車上充分休息、下車從容欣賞風景。但更有趣的其實是行程首創「專業攝影師隨行定點拍攝」服務，不必怕把另一半拍醜討罵，讓專業攝影師來捕捉絕美大景與人像，旅客只要想好豐富的拍攝動作、表情就好了！

雄獅「專業攝影雙楓會」三日遊行程，安排攝影師多力哥幫旅客拍攝專業美照。圖片來源｜多力哥提供

雄獅「專業攝影雙楓會」三日遊 攝影師拍下專屬的五大秋日夢幻場景

雄獅的「專業攝影雙楓會」三日行程將帶著旅客們走入台灣五大絕美賞楓、銀杏景點，包括漫步於武陵農場裡金黃燦爛的銀杏林；在國民賓館落羽松旁留下充滿歐洲氛圍的浪漫人像；並直達雪山登山口祕境，拍下高山水池倒映藍天群山的「天空之鏡」絕景。

高山水池倒映藍天群山的「天空之鏡」絕景。圖片來源｜雄獅旅遊提供

此外，來到福壽山時，還安排了位於雲霧山巔的歷史建物「福壽山莊」的包場尊榮體驗，一邊品嚐高山茶與精品茶點，一邊優雅賞楓；以及來到最知名的松廬，在木造建築與層疊紅葉下，拍出屬於你的詩意畫面。

福壽山莊包場體驗品茗。圖片來源｜雄獅旅遊提供

福壽山莊專屬茶點。圖片來源｜雄獅旅遊提供

這一趟自在且輕鬆的賞楓行程結束後，旅客只需透過專屬雲端網址就能下載高畫質的影像紀錄，把今年高山上的綺麗光影、夢幻回憶永久珍藏。

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