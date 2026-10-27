久坐上班族腰痠背痛怎麼辦？台南、高雄 3 間「動一動、鬆一鬆」的選擇

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聯合新聞網／ 七分之二的探索
圖／動動好、jn studio 瑜伽
圖／動動好、jn studio 瑜伽

1. jn studio 瑜伽

jn studio 瑜伽。圖／jn studio 瑜伽
jn studio 瑜伽。圖／jn studio 瑜伽

🏠地址：一館 台南市東區長榮路一段 127 號 3F，二館 長榮路一段 125 號 2F

🕰營業時間：平日 09:00-22:00，週六 09:00-17:00，週日 09:00-13:00

位於台南大東夜市附近的 jn studio，隱身在三角公園對面的大樓內。若開車前往，公園旁就有路邊停車格可利用。一館的教室採圓弧形設計，雖然空間不大但採光極佳，窗外還能看見綠意，讓人一踏進去就不自覺放鬆下來，置物櫃的命名還結合了瑜伽與皮拉提斯的身心觀念，細節巧思滿滿。

這裡的課程包含地板瑜伽、空中瑜伽與皮拉提斯，皆採預約制。計費方式以點數制為主，基本的小資方案對新手來說較無負擔。老師教學非常仔細，會特別強調身體結構與正確發力的位置，對於太久沒運動的人來說，能有效避免一開始就做錯或受傷，還有開辦師資培訓課程，很適合想長期深入練習的人。


2. 動動好適能訓練中心

動動好。圖／動動好
動動好。圖／動動好

🏠地址：台南市東區東門路二段365巷28號

⏰營業時間：週一至週六 08:00–22:00；週日 08:00–18:00

動動好適能的名字來自「Move Well 越動越好」，核心理念在於強調整體動作的品質，而非盲目追求訓練量。目前在台南擁有東門館與安平館，東門館主要是會員制場館的，空間非常寬，安平館則有較多隔間，主打一對一的教練課程，可以依照不同需求選擇。

這次實際走訪了東門館，發現店家控管人數相當用心，維持大約一坪一人的招收原則。親自體驗下來，不太會遇到需要排隊搶器材或互相干擾的情況。館內還貼心規劃了會員休憩區，運動完很適合在這裡稍微放鬆。如果第一次來，建議可以先在線上預約參觀，現場人員解說得非常清楚，可以好好參觀完再做決定。


3. 多加傳統整復推拿

多加傳統整復推拿。圖／多加傳統整復推拿
多加傳統整復推拿。圖／多加傳統整復推拿

🏠地址：高雄市新興區尚仁街 1 號

🕰營業時間：週五至週三 14:00-22:00，週四公休

如果想直接處理身體緊繃的部位，整復推拿會是個不錯的選擇。多加隱身在文化中心站附近的社區內，一走進去會聞到淡淡的精油香氣，完全沒有傳統國術館濃厚的藥膏味，整體環境反而更像舒適的 SPA 館。

師傅會先評估身體狀況再決定調理方式，用循序漸進的過程比較不會有太強烈的痠痛感。不僅力度和按壓位置能隨時溝通，連現場燈光都可以請師傅調整。調理結束後，明顯感覺身體輕盈不少，站姿也變得比較挺拔輕鬆。


延伸閱讀>>台南皮拉提斯推薦｜專業器械優雅練核心！4 間台南皮拉提斯教室評比

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