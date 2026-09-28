十月連假出遊先安頓毛孩！3 間寵物住宿推薦，貓咪、狗狗也能安心度假

十月連假接連登場，不少人已經開始規劃國內小旅行或出國度假，但家裡有毛孩的人，訂完機票、飯店後還有一件重要的事：毛孩住宿也要提早安排！

尤其連假往往是寵物旅館的熱門時段，除了提早預約，住宿空間、活動環境、照護方式，以及是否適合自家毛孩的個性，都是入住前值得確認的重點，這次精選台北、台中 3 間各有特色的寵物住宿，從專為貓咪打造低刺激環境的寄居喵和風貓旅宿Hermicat 純貓旅館，到位於台中北屯的 Wen溫斯頓寵物生活館，出門放假前，也別忘了先替毛孩安排舒服的連假住處喔！

1.寄居喵

🏠地址：台北市信義區信義路四段401號5樓

⏰營業時間：週一至週日 11:00–20:00

寄居喵。圖／寄居喵提供

位於台北信義區的寄居喵，是一間專為貓咪規劃的純貓旅館，從日式町屋風格的空間到房型設計，都把「降低貓咪住宿壓力」放在重要位置房型從單貓到多貓家庭都有選擇，即使較小的房型，也利用垂直高度、跳台等設計增加活動空間，讓貓咪可以自由跳躍、走動與休息；部分房型也特別保留較有遮蔽感的位置，讓個性膽小、換環境容易緊張的貓咪可以找到自己的躲藏空間。

公共活動區則設有貓跳台、天空步道、窗台與跑道，讓住宿中的貓咪輪流出來活動，避免不同家庭的貓咪直接接觸造成壓力。空間內也配置全熱交換器、除濕機與空氣清淨設備，維持住宿環境的空氣品質，入住前也都會確認疫苗及除蚤紀錄，並提醒飼主準備貓咪熟悉的玩具、毯子或帶有主人味道的衣物，從入住前就開始協助毛孩適應新環境，讓毛孩在寄宿時能夠好安心、好放鬆！

2.溫斯頓寵物生活館

🏠地址：台中市北屯區熱河路三段91巷1號

⏰營業時間：11:00-20:00 預約制

溫斯頓寵物生活館。圖／溫斯頓寵物生活館提供

如果家中的狗狗活動量大，住宿時是否有足夠的放風空間也是挑選寵物旅館的重要條件，溫斯頓館內從前院安全柵欄到需由內部開啟的玻璃門，設有雙重安全防護，降低狗狗意外跑出的可能；店面旁還規劃專屬草皮放風區，讓住宿毛孩能在安全的戶外空間活動與如廁，對平常習慣外出散步的狗狗來說更加友善。

住宿期間每天安排三次放風，而且採一對一方式進行，不會讓不同家庭的狗狗一起活動，減少彼此發生衝突的機會，過程中也會有保姆全程陪同玩耍與照顧。住宿費用則已包含飼料、尿布與尿墊，如果毛孩平常習慣吃鮮食、生肉或有自己的飲食方式，也可以自行準備，館內備有冰箱與微波爐協助保存及處理。從安全、活動量到飲食習慣都有考量，很適合連假需要讓狗狗住上數天、又在意日常生活節奏能否延續的飼主。

3.旺憂寵物 WANTU

🏠地址：台中市南屯區東興路二段265號

⏰營業時間：11:00-20:00 預約制

旺憂寵物。圖／旺憂寵物提供

位於台中南屯東興路二段的旺憂寵物 WANTU，是一間結合寵物住宿、美容與用品服務的獨棟式寵物旅館，一樓提供寵物用品與美容服務，二樓規劃為住宿區，三樓則有寬敞的室內活動空間，讓住宿期間的毛孩也有足夠空間活動放電。店家另提供專車接送服務，門口也設有三個專屬停車位，對連假需要攜帶大包小包寵物用品前往的飼主來說相當方便。

住宿空間採犬貓分區設計，依照不同毛孩的生活習性打造適合的環境，入住期間也有專屬保姆陪伴與照顧，貓咪住宿區特別利用垂直空間設置多種貓跳台，滿足攀爬、跳躍與躲藏的天性；狗狗則能到寬敞的活動空間玩耍放電。館內另一大特色是提供 24 小時遠端監控，飼主即使人在外地旅遊，也能透過手機隨時查看毛孩的住宿狀況，從犬貓分區、專人陪伴到即時監控都有考量，很適合連假要出遠門，又希望隨時掌握毛孩近況的飼主！

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