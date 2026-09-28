10條低碳生態旅遊 開啟你的國家公園淨零漫遊

【旅奇傳媒/編輯部報導】響應國家「淨零」轉型政策與「聯合國2030永續發展目標」，內政部國家公園署串聯各國家公園與濕地的自然、人文與生態資源，推出「國家公園低碳生態旅遊」路線，讓每一次出發，都成為守護環境的實際行動。

透過低碳旅遊的實踐，讓生態保育、環境教育與遊憩體驗彼此串聯，並邀請民間團體、在地社群與旅遊產業一起加入，從「怎麼玩」開始改變，讓每一趟旅程都留下美好回憶，減少一點環境負擔。跟著10條低碳路線出發，走進國家公園的自然秘境，也走向更永續的旅行未來。

當「淨零」不再只是遙遠的環境倡議，而能成為我們親近土地的具體實踐，旅行的樣貌正在改變。面對「2050淨零轉型」目標，內政部國家公園署以「永續」為核心，精心規劃出10條「國家公園低碳生態旅遊」路線。這不僅是景點的串聯，而是將臺灣國家（自然）公園珍貴的自然資產與在地人文底蘊，轉化為可持續的深度體驗。

每一條路線都依據園區獨有的生態與文化脈絡，量身打造出兼顧教育與體驗價值的低碳生態旅程。這些遊程鼓勵旅人放慢節奏，透過大眾運輸、電輔自行車或步行，以最低的碳足跡，感受土地的呼吸，體驗一場不留痕跡、深度而真摯的探索。

墾丁國家公園／恆春古城、龍坑、社頂與港口茶－墾丁低碳生態之旅

以「恆春古城」為起點閱讀先民故事，午後在「龍鑾潭」觀察候鳥，晚間由「社頂部落」解說員帶領夜探生態。次日走入「龍坑生態保護區」，觀察壯闊的崩崖地形，隨後轉往「港口社區」親手揉製全台最低海拔的港口茶，品味海霧與茶香交織的韌性在茶香與海風中，品味在地產業的韌性。

▲龍坑生態保護區。 圖：內政部國家公園署、原森旅行社／提供

玉山國家公園／低碳慢行南安部落騎跡二日遊

騎上電動輔助自行車，以輕盈節奏暢遊「玉富自行車道」，體驗全台唯一會長高的自行車道。接續參訪「台灣黑熊教育館」，認識台灣生態保育的重要性。次日，慢速前往「南安」及「瓦拉米步道」，探索布農族人文歷史，深入布農族的「tina 生活菜園」，品嘗飽含保種精神及生活智慧的餐桌，感受在地的永續價值。

▲布農豆豆班。 圖：內政部國家公園署、原森旅行社／提供

陽明山國家公園／火山地景、聚落走讀之旅一日遊

這是一場結合地質科學與歷史人文的微旅行，走訪「小油坑」觀察地熱與硫磺景觀，隨後前往「菁山自然中心」瞭解火山監測研究成果。午後由在地里民帶路，走進「湖山聚落」，探訪百年古厝與軍事防空洞，在悠閒步行中深度認識陽明山的前世今生。

▲小油坑。 圖：內政部國家公園署、原森旅行社／提供

太魯閣國家公園／太魯閣山海織旅、低碳森呼吸部落心篇章

騎乘電輔自行車穿梭在「新城老街」的巷弄之間，低速慢行前往「太魯閣國家公園遊客中心」認識壯闊的奇岩地景，在「歌勒文傳工作室」親手體驗太魯閣族藤編技藝。次日，穿越「太魯閣大橋」，眺望山景及立霧溪出海口，騎往「崇德部落」海岸，遠觀「清水斷崖」，漫步沙灘探索史前文化留下的痕跡。在部落品嚐以山野蔬食及獵人智慧為題的風土餐桌，感受山海魅力。午後參觀復育蝴蝶園及原生植物的「亞泥生態園區」，認識生物多樣性之美。

▲太魯閣國家公園遊客中心。 圖：內政部國家公園署、原森旅行社／提供

雪霸國家公園／眺望聖稜線、白蘭部落健行與山椒魚生態之旅

串聯白蘭與「清泉部落」，走入「白蘭溪古道」認識部落山林共管，再深入「觀霧」穿梭檜山巨木群，感受千年紅檜的震撼。在「雲霧步道」眺望壯麗「聖稜線」，並於生態中心認識珍貴的山椒魚。這是一趟融合高山生態、森林浴與泰雅文化記憶的深度旅程。

▲白蘭溪古道。 圖：內政部國家公園署、原森旅行社／提供

金門國家公園／三日遊：時光島嶼、金門聚落與文化生態慢旅

這場慢旅跨越大小金門，搭乘低碳電瓶車巡禮「古寧頭戰地史蹟」。深入「水頭聚落」欣賞精緻的閩南建築與洋樓美學，並前往「烈嶼」觀察「九宮坑道」與「青岐海岸」的玄武岩奇觀。透過深入聚落巷弄，看見金門獨特的歷史紋理與文化底蘊 。

▲古寧頭聚落。 圖：內政部國家公園署、原森旅行社／提供

台江國家公園／漁村鹽味、台江低碳慢旅二日遊

雪白如鹽山的「台江國家公園遊客中心」是鑽石級綠建築，漫遊其中探索濕地生態並認識地景變化；在「安順鹽場」體驗鹽工日常，走進「吉鹽故事館」認識鹽業發展。在「虱目魚主題館」聆聽漁光島的故事，親手製作虱目魚丸，有趣又好吃。次日，前往七股，體驗由「股份魚鄉」團隊設計的四季遊程，透過生態保育及永續餐桌的理念，每一個季節都能看見不同的國家公園之美。

▲台江國家公園及遊客中心。 圖：內政部國家公園署、原森旅行社／提供

澎湖南方四島國家公園／澎湖南方四島嶼你相遇.東嶼坪.東吉嶼樂活之旅

從台南「將軍港」直航，漫步「東嶼坪」梯田聚落，潛入紫色的珊瑚森林，落實海洋守護行動。次日以雙腳丈量「東吉嶼」，捕捉遺世獨立的庶民建築美學，聆聽瀕臨失傳的小島褒歌。每一趟低碳步行與在地消費，都是對離島文化保存的溫柔致敬。

▲東嶼坪嶼。 圖：內政部國家公園署、原森旅行社／提供

壽山國家自然公園／高雄壽山旗後山生態與港灣慢活之旅

山海共生的港都探險，首日探索「壽山」高位珊瑚礁地景與獼猴生態，並搭乘文化遊艇從海面視角觀察港灣變遷。次日搭乘輕軌渡輪造訪「旗津」，走讀「沙子地聚落」與「旗後軍事遺址」，理解這座城市與海洋共生的歷史軌跡。

▲旗後山園區。 圖：內政部國家公園署、原森旅行社／提供

台江與玉山國家公園／島嶼縱走－閱讀文化路徑．國家公園生態慢旅

五天內濃縮臺灣從海平面至高山的生態縮影。走讀「安平」歷史後，搭乘「阿里山林業鐵路」穿梭林間，深入鄒族「達邦部落」。接著挑戰「塔塔加步道」，進入布農族「望鄉部落」進行板曆手作。全程以綠色大眾運輸為骨幹，讓旅人以負責任的方式，見證臺灣島嶼的地理高度與文化厚度。

▲鄒族自然與文化中心。 圖：內政部國家公園署、原森旅行社／提供

低碳生態旅遊是我們對臺灣土地的一份承諾。透過國家公園署精心規劃的路線，讓旅遊不再是消耗資源，而是讓旅人成為生態保育的參與者。 現在，就為您的下一場旅行做個「綠色選擇」，用行動支持臺灣的淨零未來，感受一場與眾不同、且意義非凡的島嶼探索。

◉ 國家公園低碳進行式生態旅遊路線 : https://npszero2050.tw/sample-routes/

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