療癒泡湯提案！台灣從北到南「泡湯好去處」 冷泉、熱泉、海底泉統統有快收

【FunTime小編群】是不是很久沒泡溫泉了？想念被蒸氣和暖意環抱的感覺嗎？夏天泡湯祛溼，冬天泡湯祛寒，一年四季都是泡湯的好季節！擁有豐富地熱資源的台灣，冷泉、熱泉、濁泉、海底泉，多樣泉質通通有，今天小編特搜了全台各地的溫泉和溫泉區附近的景點要介紹給你，快看下去品品溫泉的香氣吧！

陽明山下七股溫泉

北部溫泉推薦

北投溫泉

北投溫泉

要說全台灣最方便能泡到的溫泉，非坐捷運就到的北投溫泉莫屬啦！從步上開往新北投的捷運車廂開始，目光所見就是滿滿的日式原木色，下車後更是馬上被濃濃的硫磺味包圍。北投的溫泉屬硫酸鹽泉，對皮膚病、氣喘等有很好的療效。溫泉路上溫泉會館聚集，旁邊就是超美麗的北投圖書館，附近也有溫泉博物館、北投公園露天浴池可以去，很適合泡湯兼旅遊，來趟說走就走的輕旅行。

泉質：白磺、青磺、鐵硫磺泉

特色：坐捷運就能到

附近景點：北投圖書館、溫泉博物館

【附近景點介紹】溫泉博物館

溫泉博物館 。

和北投圖書館比鄰的北投溫泉博物館，過去是仿照日本伊豆溫泉建出的大型公共溫泉浴場，現規劃成以北投溫泉為主題的博物館，裡頭詳盡介紹了北投溫泉發展的歷史、北投社原住民凱達格蘭族，還有眾多由收藏家捐贈展出的北投礦石。建築內部也非常漂亮，不少遊客會坐在活動大廳的榻榻米上，一邊禪坐放鬆，一邊欣賞窗外的盎然綠景，是一處很適合泡湯前順遊的景點。

地址：台北市北投區中山路2號

營業時間：10:00-18:00（週一公休）

門票：免費入場

烏來溫泉

烏來溫泉 。

烏來自古以山地溫泉和泰雅部落出名，烏來的發音在泰雅語中即是「滾燙的溫泉水」之意，烏來溫泉的泉質屬弱鹼性碳酸泉，也就是俗稱能養顏美容的「美人湯」，溫泉區位在高聳山峰和南勢溪之間，山水香繞，景色綺麗，是不少人心中的夢幻溫泉鄉。最佳的行程安排是一邊泡湯一邊欣賞山景，而後到烏來老街品嘗麻糬、山豬肉香腸、小米酒等原住民風味小吃，也可以坐纜車探訪雲仙樂園，享受一日美好的山城之旅～

泉質：弱鹼性碳酸泉

特色：泰雅部落、美人湯

附近景點：烏來老街、烏來瀑布

中部溫泉推薦

苗栗泰安溫泉

苗栗泰安溫泉 。

風光錦麗，群山環繞！被橫龍山、鳥嘴山、虎頭山包圍的泰安溫泉區由泰安溫泉和虎山溫泉構成，泉質屬弱鹼性碳酸泉，溫泉水溫約50度，泉質滑潤，無色無臭，具有美容養顏的效果，也讓泰安溫泉有了「美人湯」之稱。泰安溫泉區坐落在山間，泡湯時可見山嵐和綠巒，景況非常美麗，著名的賞楓景點馬那邦山也在附近，深秋時節到訪可以順遊去賞楓！

泉質：弱鹼性碳酸泉

特色：群山環繞、美人湯、馬那邦山賞楓

附近景點：馬那邦山

台中谷關溫泉

台中谷關溫泉 。

谷關溫泉可是擁有超過百年歷史的溫泉，自日治時代就由日本人開發建設名為「明治溫泉」的澡堂，還因為明治天皇泡過谷關溫泉回國後，皇后就產下皇子，而有「生男湯」的別名。弱鹼性碳酸泉的泉質，泡起來皮膚會咕溜般滑順，因為溫泉位於八仙山山麓，周邊景色非常怡人，很推薦先到附近的谷關風景區和八仙山走走，再到谷關溫泉放鬆筋骨。

泉質：弱鹼性碳酸泉

特色：百年歷史、生男湯

附近景點：谷關風景區、八仙山森林遊樂區、谷關吊橋

南部溫泉推薦

台南關子嶺溫泉

台南關子嶺溫泉 。

要說最不能錯過的溫泉鄉，絕對是關子嶺溫泉啦！關子嶺可是擁有全台唯一的泥漿溫泉，不只在台灣，泥漿溫泉在全世界也非常稀有，只有日本鹿兒島和義大利西西里島有這樣的黑色溫泉。泥漿溫泉夾帶地下岩層泥質與豐富礦物質，具有減緩發炎、消除疲勞和養容美顏的功效，是非常珍貴的天然資源，台南市觀光旅遊局每年都會為此舉辦關子嶺溫泉美食節。

小編偷偷說：家長可以帶小孩泡泡看泥漿溫泉，可以把全身塗的灰灰的，小朋友一定會很愛，小編才不會說自己小時候因為玩了泥漿瘋到跳冷泉！

泉質：鹼性碳酸泉，多為泥漿

特色：全台唯一泥漿溫泉

附近景點：水火同源、紅葉公園、碧雲寺

附近景點介紹：紅葉公園

紅葉公園 。

氣候溫煦的台南也看的到楓紅喔！台南關子嶺的紅葉公園位在枕頭山上，園內的楓樹在十一月底開始會慢慢轉紅，且紅葉會一直持續到春節，在氣候轉涼的泡溫泉旺季剛好可以碰上紅葉公園的賞楓季，且紅葉公園就位在關子嶺溫泉區附近，很適合泡溫泉後順遊賞楓～

地址：台南市白河區關仔嶺溫泉區

營業時間：24小時開放

屏東四重溪溫泉

屏東四重溪溫泉 。

四重溪泉水透明潔淨，屬於弱鹼性碳酸泉，泉溫以三、四月較高，夏秋反而較低，泉水可舒緩肌肉僵硬，促進血液循環，周圍環境也非常清幽，空氣中有著屏東慢活的氛圍和植栽的香氣，是個能遠離城市喧囂、好好放鬆的泡湯選擇，也因為這樣清幽的環境，屏東四重溪溫泉還曾被日本皇太子選做蜜月勝地呢！

泉質：碳酸氫鈉泉

特色：旅客較散，能夠遠離嘈雜人群

附近景點：石門古戰場、國立海洋生物博物館

東部溫泉推薦

台東知本溫泉

台東知本溫泉 。

擁有超過百年歷史的台東知本溫泉，在日治時期便開發，當時與北投、礁溪、關子嶺並列「台灣四大名泉」。知本溫泉的泉質屬碳酸氫鈉泉，水溫可達一百度，水質極佳，泡過能夠促進血液循環，所含的微量碳酸氣泡還有按摩肌膚、去角質的功效，所以知本溫泉又有「美人湯」的美譽。溫泉區周邊有釋迦、鳳梨等原住民山產可以買，泡溫泉的同時還能盡覽東部的好山好景啊～

泉質：碳酸氫鈉泉

特色：百年歷史、美人湯

附近景點：知本森林遊樂區、白玉瀑布、清覺寺

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