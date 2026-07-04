暑假還沒排行程？一站式搞定 北中南展覽、一日遊與親子體驗

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假正式登場，還沒想好帶孩子去哪裡放電，或不想花大筆預算安排長途旅遊，也能透過看展、景點體驗及地方一日遊，輕鬆完成一趟說走就走的暑期行程。

根據 KKday 數據分析，近期多檔新上線展覽商品，單週累積超過3,500筆訂單，整體銷售表現較前一週成長60%。其中，「埃及、木乃伊、法老」相關主題占整體展覽銷售逾六成，《埃及木乃伊－永生傳說》單週訂單突破千筆；動漫與藝術類展覽也展現高度話題性，《櫻桃小丸子原作40週年展》及《伊藤潤二 誘惑》單週銷售皆成長100%以上，顯示兼具知識性、沉浸體驗與社群話題的展覽，已成為暑期短程出遊的重要選擇。

▲《消失的法老 VR 沉浸探險》。 圖：KKday／提供

今年暑期展覽橫跨親子共學、動漫 IP、藝術及歷史文化等多元主題，從雨天備案晉升為家庭與朋友安排半日或一日行程的主要選擇。針對親子家庭，推薦選擇《A World of Wonder 奇想世界：Anna & Daniel 特展》、07/01登場的《Baby Shark 守護海洋大冒險》高雄站、07/11開展的《動物王國大探險展－比薩大學自然史博物館》，還有大小朋友都會喜歡且位於「士林科教館」的《UNIQUE 史萊姆實驗室》等內容，透過互動、感官及自然知識，讓孩子在遊戲與探索中認識藝術、海洋與動物。

▲《Baby Shark 守護海洋大冒險》高雄站。 圖：KKday／提供

喜愛動漫及流行文化的學生與年輕族群，則可鎖定展期橫跨暑假的《櫻桃小丸子原作40週年特展》、《伊藤潤二展 誘惑》與《OSAMU GOODS 50週年展》；07/04起另有「波隆那世界插畫大獎展」及蠟筆小新《玩轉！時空大冒險》互動體驗展陸續登場，從經典角色、恐怖美學到插畫創作，提供朋友揪團、情侶約會與社群拍照的新選擇。

對藝術與歷史有興趣，則可從《埃及木乃伊－永生傳說》、位於台南「奇美博物館」展出的大英博物館《埃及之王：法老》、《消失的法老 VR 沉浸探險》，延伸至《圓潤的魔法波特羅特展》、《新藝境：慕夏百年經典特展》及07/18開展的《古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展》，安排兼具知識與休閒的藝文行程。暑期話題展覽票價最低400元起，部分展覽另推出 KKday 獨家親子套票、聯票或限定贈品，旅客可依同行人數與觀展需求彈性選擇。

▲嘉義東石海上煙火一日遊。 圖：KKday／提供

除了室內展覽，暑期也是走訪地方節慶、自然景點與期間限定活動的熱門季節。想感受夏日節慶氛圍，可前往台東參加「臺灣國際熱氣球嘉年華」，欣賞吉伊卡哇熱氣球及光雕音樂會；也能安排嘉義「東石海之夏」海上煙火一日遊，或把握07/12前倒數登場的野柳夜間活動，在光影與海岸景觀中欣賞不同於白天的女王頭。還有提供台北、桃園及台中等地出發的交通接駁與一日遊方案，即使沒有自行開車，也不必額外研究複雜交通，利用一天便能完成森林散策、景點體驗與地方旅行。

暑期活動選擇眾多，真正面臨的問題往往不是沒有地方可去，而是不知道該如何挑選、安排交通及購買票券。旅遊電子商務平台集結國內展覽與景點門票、親子套票、交通接駁、高鐵聯票、機場接送、半日及一日遊等多元商品，旅客可依照同行對象、所在地、可用時間及預算，在同一平台完成行程安排。

此外，同步推出夏日優惠商品專區，指定商品最低5折起，並提供不限門檻94折及滿額折抵方案。無論是帶孩子看展放電、與朋友追話題 IP，或利用週末走訪熱氣球、煙火與近郊自然景點，都能從一張門票、一段交通或一趟一日遊開始，輕鬆完成暑期說走就走的行程。

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