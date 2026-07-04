快訊

飛行中機艙突飄異味！虎航IT281東京回台轉降桃機 消防車待命

高雄知名茶商疑闖紅燈…撞飛超載機車母女4人 男頭部重創送醫不治

張國煒親駕「空山銀」返台 星宇首架藝術機明上午抵桃機

暑假還沒排行程？一站式搞定 北中南展覽、一日遊與親子體驗

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
喜愛藝術可以參觀《圓潤的魔法波特羅特展》。　圖：KKday／提供
喜愛藝術可以參觀《圓潤的魔法波特羅特展》。　圖：KKday／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假正式登場，還沒想好帶孩子去哪裡放電，或不想花大筆預算安排長途旅遊，也能透過看展、景點體驗及地方一日遊，輕鬆完成一趟說走就走的暑期行程。

根據 KKday 數據分析，近期多檔新上線展覽商品，單週累積超過3,500筆訂單，整體銷售表現較前一週成長60%。其中，「埃及、木乃伊、法老」相關主題占整體展覽銷售逾六成，《埃及木乃伊－永生傳說》單週訂單突破千筆；動漫與藝術類展覽也展現高度話題性，《櫻桃小丸子原作40週年展》及《伊藤潤二 誘惑》單週銷售皆成長100%以上，顯示兼具知識性、沉浸體驗與社群話題的展覽，已成為暑期短程出遊的重要選擇。

▲《消失的法老 VR 沉浸探險》。　圖：KKday／提供
▲《消失的法老 VR 沉浸探險》。　圖：KKday／提供

今年暑期展覽橫跨親子共學、動漫 IP、藝術及歷史文化等多元主題，從雨天備案晉升為家庭與朋友安排半日或一日行程的主要選擇。針對親子家庭，推薦選擇《A World of Wonder 奇想世界：Anna & Daniel 特展》、07/01登場的《Baby Shark 守護海洋大冒險》高雄站、07/11開展的《動物王國大探險展－比薩大學自然史博物館》，還有大小朋友都會喜歡且位於「士林科教館」的《UNIQUE 史萊姆實驗室》等內容，透過互動、感官及自然知識，讓孩子在遊戲與探索中認識藝術、海洋與動物。

▲《Baby Shark 守護海洋大冒險》高雄站。　圖：KKday／提供
▲《Baby Shark 守護海洋大冒險》高雄站。　圖：KKday／提供

喜愛動漫及流行文化的學生與年輕族群，則可鎖定展期橫跨暑假的《櫻桃小丸子原作40週年特展》、《伊藤潤二展 誘惑》與《OSAMU GOODS 50週年展》；07/04起另有「波隆那世界插畫大獎展」及蠟筆小新《玩轉！時空大冒險》互動體驗展陸續登場，從經典角色、恐怖美學到插畫創作，提供朋友揪團、情侶約會與社群拍照的新選擇。

對藝術與歷史有興趣，則可從《埃及木乃伊－永生傳說》、位於台南「奇美博物館」展出的大英博物館《埃及之王：法老》、《消失的法老 VR 沉浸探險》，延伸至《圓潤的魔法波特羅特展》、《新藝境：慕夏百年經典特展》及07/18開展的《古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展》，安排兼具知識與休閒的藝文行程。暑期話題展覽票價最低400元起，部分展覽另推出 KKday 獨家親子套票、聯票或限定贈品，旅客可依同行人數與觀展需求彈性選擇。

▲嘉義東石海上煙火一日遊。　圖：KKday／提供
▲嘉義東石海上煙火一日遊。　圖：KKday／提供

除了室內展覽，暑期也是走訪地方節慶、自然景點與期間限定活動的熱門季節。想感受夏日節慶氛圍，可前往台東參加「臺灣國際熱氣球嘉年華」，欣賞吉伊卡哇熱氣球及光雕音樂會；也能安排嘉義「東石海之夏」海上煙火一日遊，或把握07/12前倒數登場的野柳夜間活動，在光影與海岸景觀中欣賞不同於白天的女王頭。還有提供台北、桃園及台中等地出發的交通接駁與一日遊方案，即使沒有自行開車，也不必額外研究複雜交通，利用一天便能完成森林散策、景點體驗與地方旅行。

暑期活動選擇眾多，真正面臨的問題往往不是沒有地方可去，而是不知道該如何挑選、安排交通及購買票券。旅遊電子商務平台集結國內展覽與景點門票、親子套票、交通接駁、高鐵聯票、機場接送、半日及一日遊等多元商品，旅客可依照同行對象、所在地、可用時間及預算，在同一平台完成行程安排。

此外，同步推出夏日優惠商品專區，指定商品最低5折起，並提供不限門檻94折及滿額折抵方案。無論是帶孩子看展放電、與朋友追話題 IP，或利用週末走訪熱氣球、煙火與近郊自然景點，都能從一張門票、一段交通或一趟一日遊開始，輕鬆完成暑期說走就走的行程。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

埃及

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

相關新聞

暑假還沒排行程？一站式搞定 北中南展覽、一日遊與親子體驗

暑假來臨，各地展覽及親子活動成為家庭新選擇，KKday數據顯示展覽銷售成長60%。多項受歡迎的展覽如《埃及木乃伊－永生傳說》及《櫻桃小丸子特展》等吸引大量訂單，讓家長與孩子在遊戲中學習與探索。

台中新景點推薦｜走進「美村藥舖」深夜療癒酒吧，藏身城市裡的藥方酒館，成為台中夜生活新亮點

台中新酒吧「美村藥舖」以復古中藥舖為靈感，結合漢方文化與調酒藝術，成為夜生活新地標。獨特的儀式感與台灣味料理讓每位來客能在微醺中體驗不一樣的夜晚，成為探訪台中的新選擇。

城中市場美食推薦！各式麵食都能配抄手，緊實肉餡好口感，最喜歡紅油抄手的調味

udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅 百年歷史的城中市場，是許多老台北人的回憶，從早期的攤商聚集區，演變至今成為美食聚集地，城中市場擁有眾多膾炙人口的美食小吃，明星咖啡廳、無名魷魚羹、老字號牛肉拉麵大王、阿順排骨、廣州羊城小食、成都抄手麵食、泰獅泰式料理等族繁不及備載。

台南玉井一日遊｜芒果季這樣玩！在地人才知道的消暑吃法「碎冰涼麵」、超浮誇10人份芒果冰

說到台南旅遊，很多人第一個想到的是牛肉湯、古蹟或老街，不過這次小編要分享一條超有反差感的台南一日遊路線！前一秒還在充滿史前氣息的化石博物館裡看長毛象和古生物化石，下一秒直接衝進玉井開啟芒果吃到飽模式，從超浮誇芒果冰、特色涼麵一路吃到農會限定伴手禮！這條結合知性景點與台南美食的路線，絕對是夏天最消暑、最有記憶點的玩法！

【小琉球潛水推薦】水肺、自潛怎麼選？3 間小琉球潛水課程開箱

很多人第一次來小琉球，是為了看海龜、浮潛或放空度假，不管你是正在尋找適合新手的體驗潛水、水肺證照課程、自由潛水、進階課程等，小琉球一個地方，就能滿足不同程度潛水員的需求。

一株植物，如何翻轉一座城市？「植感桃園」從農業到生活品牌的綠色城市轉型

桃園推動「植感桃園」城市品牌，打造專屬的綠色城市意象。圖片來源｜桃園市政府 用「植感桃園」城市品牌，建構精緻農業生態圈 過去探討農業政策，市場習慣用產量與價格作為指標。但在消費型態轉變的當下，農業價值早已跨越純粹的生產端。近年，桃園推動「植感桃園」城市品牌，主打「植物、質感、職人」三大軸線的精緻農業計畫，串連農業、設計、觀光及青年創業，讓農業發展從單一生產思維，延伸為更完整的產業生態，也成為桃園與國際市場對接的全新語言。 回溯「植感桃園」的發展軌跡，早期市府以大溪豆製品結合蔬食文化，推廣植物性飲食；近年進一步將「植感」延伸至植物生活美學。桃園市長張善政觀察到室內外綠化的生活美學趨勢，於是從市府公共空間綠化開始，導入室內植栽及大型植物藝術，希望讓植物更自然地融入公共場域，形塑城市綠色意象。 透過室內空間的生態造景與植物藝術，生動展現桃園在觀葉植物與蕨類栽培領域的「隱形冠軍」底蘊。圖片來源｜桃園市政府 凝聚桃園隱形冠軍潛力，取經曼谷尋求綠色產業升級 日前，一場涵蓋官方、學術單位、植物展會與商業市集的泰國考察，成為桃園評估產業連動與跨域整合的參考契機。 立足於既有優勢，桃園在鹿角蕨栽培、觀葉

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。