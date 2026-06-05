2026臺灣竹博覽會！　風起竹林，從林地、森林療癒到竹構藝術的綠色旅程

【撰文、攝影：洪檍喬，採訪協力：農業部林業及自然保育署】

起風了，風從竹林穿過，葉聲細碎。小時候，奶奶家的竹菜籃、夏天的竹蓆與竹扇，都是記憶裡再平凡不過的日常。長大後才發現，竹子漸漸離生活遠了，塑膠取代了竹，快速取代了手工，那些曾經此起彼落的竹編聲，也慢慢沉靜下來。

但有些地方，風還在吹。它吹進山林、吹進工坊，也吹進城市。2026臺灣竹博覽會即將於6/12在臺北揭幕，從工藝、生活到當代建築，重新打開人們對竹材的想像。臺北展區更規劃三場焦點講座(6/12-6/14)，邀請學界、營建與產業專家，共同探討竹建材如何兼具低碳、耐用與美學，描繪臺灣竹產業的永續未來。

而我們的「好竹意」五感體驗走讀竹產業之旅，也將循著這股風，從高雄燕巢的伐竹示範點開始，走進竹林、走近職人！





高雄燕巢伐竹示範點｜竹林地的歷史軌跡

莿竹曾是村落的天然屏障，如今卻成了生態挑戰。過密竹林壓縮空間，也抑制其他物種生長。在伐竹示範點，我們看到整林作業的轉變——透過機械臂輔助、自動化技術投入，伐竹成為節奏穩定、效率提升的作業模式。

第三代青農、同時是有限責任高雄市行農生產合作社理事主席的盧定楠說：「標準化流程不僅提升效率，也解決缺工問題，更能讓竹材再利用，應用於自然保留區圍籬的設置。」伐竹如今不只是勞力活，更是一場循環利用的轉型行動。

▲第三代青農盧定楠正在解說莿竹林透過機械伐採帶來的效益，同時也提及細小竹枝仍需人工處理，以確保修整完全。(農業部林業及自然保育署/提供)





台南龍崎竹碳故事館｜竹場域的活化與實踐

龍崎因山坡地貧瘠，長年種植綠竹與桂竹，曾是南部重要的竹產地。竹子在這裡不只是文創材料，而是生活的一部分——竹掃帚、竹簍、竹雞籠、竹蓆與建材，都是過去的日常。

▲竹碳故事館醒目的圓拱門，如同昔日土窯，訴說著龍崎竹碳燒製的歲月。

老一輩的龍崎人，手都有繭。繭是編竹、剖竹、砍竹留下來的痕跡，也是這座山城曾經的產業脈絡。儘管因塑膠興起，竹產業逐漸式微，但在龍崎區農會的努力下，竹文化重新回到生活中。農會主任董啟聖形容竹炭為竹林中的「黑鑽石」，地方積極開展環境教育、竹材課程和導覽活動，推廣桂竹與孟宗竹的知識。農會更打造莿竹循環利用場域，並將日治時期的舊公所改建為竹碳故事館，展示竹炭的應用及碳循環理念，結合教育、觀光與永續，為竹產業注入新的活力。

▲竹碳故事館展出傳統碳化窯珍貴照片及多樣竹碳製品，呈現昔日工法與現代應用並存的黑金竹碳故事。

▲采竹香食堂由龍崎農會穀倉改建而成，在這裡可以品嘗到在地的竹筍料理。





嘉義水上互若亞竹產業園區｜竹材登上國際建材舞台

在嘉義水上的田畦間，互若亞竹產業園區的機械聲如低沉節奏，靜靜推動竹材的革新。我們在中興大學森林系楊德新教授的帶領下，看見竹子從自然材轉化為現代建材的新樣貌。

竹子以其快速生長、優異的固碳效率及多樣用途，正成為永續循環資材，在互若亞竹產業園區我們看到特殊製程下，竹材產品不只融入日常生活，更躍上國際建材的舞台。

由周提總經理領軍的團隊，以「FLORA」品牌打造竹地板與複合建材，運用獨創「平切」技術，讓竹展現近似實木的紋理，並取得20年發明專利。團隊堅持使用無甲醛、無揮發性有機化合物（VOC）的環保原料，讓竹材靜靜地跨入建築領域，生根發芽，輕輕發光。





雲林古坑草嶺石壁森林療癒園區｜世界竹地標

當一根竹子成為世界的地標。

草嶺石壁森林療癒園區，是台灣最具代表性的竹林聚落之一。2024年草嶺石壁獲世界竹組織（WBO）認證為「世界竹地標」，成為國際關注的綠色旅遊場域。

▲草嶺石壁森林療癒園區以多項竹裝置構成，獨特互動模式讓旅人靜享森林魅力。

園區面積廣達516公頃，透過竹構藝術與療癒步道，讓旅人可以在「森林邦」森林療癒師帶領下，走進「五元兩角」、「木馬古道」、或坐臥於「低語軒」、「風之舞台」，透過竹林進行深層呼吸、瑜珈冥想與仰臥觀天，體驗竹林帶來的舒壓與療癒，找回身心平衡。

▲在蒼翠的孟宗竹海，跟著森林療癒師仰臥觀天，深深呼吸、沉浸在五感的竹林療癒中。(農業部林業及自然保育署/提供)

草嶺的轉變來自地方長期耕耘。從雲林縣持續推動的「草嶺石壁療癒季」，到「森林邦」創辦人洪志遠以五感體驗，引導旅人重新認識竹林，當竹文化與療癒、教育、永續觀光交融，也逐漸成為一種未來生活的提案。





雲林斗六糖廠｜2026年臺灣竹博覽會

當風繞回平原，來到斗六糖廠，它將吹動一場屬於竹的盛會。

2026年臺灣竹博覽會將在斗六糖廠登場。這不只是展覽，更是串連全球竹文化與在地創新的平台。

▲斗六老糖廠轉身成為2026臺灣竹博覽會新基地，進駐的臺灣竹構學苑在此開啟竹材的無限可能，讓世界看見臺灣竹藝之美。

創建於1909年的斗六糖廠，曾是雲林重要的製糖基地，見證台灣糖業興盛年代，也承載地方聚落與生活記憶。停閉多年後，糖廠於2010年登錄為文化景觀，保留糖倉、宿舍與林木交織的工業地景。

如今，這片沉寂多年的場域，將轉型為「斗六糖廠竹創基地」。縣府以「低度介入、自然共存」為理念，保留歷史建築與自然林木，規劃為城市森林公園，並導入竹構造與複合材料系統，讓竹元素在舊糖廠空間中展現新生命。

未來，竹創基地將結合教育、展演與創作，由「臺灣竹構學苑」推動，邀集工藝師、建築師與年輕設計師共同探索竹的更多可能，讓這座百年糖廠，從製糖基地走向竹創新舞台。

▲糖廠保留遺構元素與林木，規劃為城市森林公園，融合竹構藝術推動竹創產業。

▲臺灣竹構學苑進駐斗六糖廠，結合傳統工法文獻與實作課程，培育人材、打造竹構築的永續未來。

這趟走讀竹產業的旅程，讓我們看見竹從林地到生活的完整循環，從燕巢、龍崎到水上，從草嶺到斗六，風一路吹過台灣山林與平原，不只拂動竹葉，也喚醒人們對土地的記憶。那些曾經存在於日常裡的竹器與竹編工藝，雖一度沉靜，卻也在永續與淨零的時代裡，以強韌、生長快速與固碳的特性，再次被世界看見。

竹子，不再只是傳統建材，而是一種重新靠近土地的方式。那些散落於生活中的「好竹意」，也正慢慢把我們的當代與未來，一寸一寸地重新編進生活裡。





竹產業走讀資訊

2026臺灣竹博覽會

網址：https://www.bambooexpo.tw/

農業部林業及自然保育署

網址：https://www.forest.gov.tw/

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」