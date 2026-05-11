嚴選全台賞螢火蟲景點！相約體驗置身於璀璨星空的奇妙感受

提到夏天，你會想到什麼？是蟬鳴、海邊、冰淇淋，還是在夏夜中閃爍的螢火蟲呢？每年的四至六月之間，春末夏初之際，在台灣的山區便會閃耀著螢火蟲一明一暗的螢光，讓人猶如闖進了童話國度一般，如夢似幻。因此，我們盤點了全台賞螢火蟲的景點，有興趣的話不妨筆記下來，屆時安排一趟旅遊規劃，體驗置身在璀璨星空的奇妙感受吧！

2026螢火蟲季：全台賞螢景點推薦

頭城休閒農場

宜蘭夏日賞螢趣一日體驗

宜蘭的「頭城休閒農場」，堅持在尊重生態環境之前提下，運用農業生產、自然生態、及農村文化等資源，提供遊客休閒遊憩以及對農業及農村的體驗，推出夏日賞螢趣一日體驗！活動從自由遊園開始，接著還有美食饗宴和講解生態環境的部分，最後則是重頭戲——夜賞螢火蟲。螢火蟲得在無光害，並且有著乾淨水質等條件中才能生存，這也代表頭城休閒農場的環境良好，使擬紋螢、紅胸黑翅螢、黃緣螢、山窗螢都願意在這翩翩飛舞。

圖／IG@touchengleisurefarm

地址｜宜蘭縣頭城鎮更新路125-1號

電話｜03 977 2222

營業時間｜08:00-20:30

千蝶谷昆蟲生態農場

北台灣最大蝴蝶園，螢光蝶舞預約體驗

「千蝶谷昆蟲生態農場」位於台北士林內雙溪，為北台灣最大的蝴蝶園，園區不僅有超過上百種的蝴蝶，還有各式各樣的昆蟲，等著你來一一認識。千蝶谷昆蟲生態農場的「螢光蝶舞」僅接受網路預約報名，行程規劃了蝴蝶生態之旅、賞蝶、賞螢火蟲、森林繩索體能埸遊戲等活動。且每30人就會安排一位解說導引講師，帶你與螢火蟲互動並深入了解螢火蟲生態！

圖／IG@fitness_min_hui1021

地址｜台北市士林區至善路三段292號

電話｜0928 627 121

營業時間｜09:00-17:00

東眼山自然教育中心

火燄蟲傳說，專業解說員帶路夜訪森林

東眼山國家森林遊樂區內的「東眼山自然教育中心」，舉辦兩天一夜住宿型和單日型的賞螢活動——火燄蟲傳說。過夜的會提供一泊二食，皆有專業解說員帶領著民眾走訪夜間的東眼山森林。解說員不僅會講解當天預計會看到的螢火蟲種類，還會把沿路看到的小動物們介紹給大家，最後以有獎徵答的遊戲作為總結，相信大朋友小朋友都會樂在其中。

圖／翁恒斌

圖／翁恒斌

地址｜桃園市復興區成福路600號

電話｜03 382 1533

營業時間｜08:00-17:00（假日以事先預約為主）

飛螢農莊

苗栗通霄賞螢農莊，三至十一月皆有螢火蟲現身

全台賞螢火蟲景點｜飛螢農莊圖／飛螢農莊

全台賞螢火蟲景點｜飛螢農莊圖／飛螢農莊

苗栗通霄的「飛螢農莊」，主要分為露營和住宿區，而這裡三面環繞著翠綠的山巒，且有小溪穿過幽谷，因此結合了生活、生產、生態的理念，以小農的規模生產在地蔬食，提供遊客現採新鮮的食材，相當受到民眾歡迎。而在飛螢農莊，每年三至十一月都有不同品種的螢火蟲輪番現身，為此農莊提供了用餐加導覽，以及導覽不用餐兩種賞螢行程。<立即訂購門票>

圖／飛螢農莊

圖／飛螢農莊

地址｜苗栗縣通霄鎮11鄰126號

電話｜03 778 3371

西湖渡假村

三義藍眼淚，春末夏初螢光環繞

「西湖渡假村」位在苗栗三義，由於近來致力推廣環境保育教育，所以螢火蟲、青蛙、蝴蝶、蝙蝠等生態嬌客都在園區紛紛出現了！每到春末夏初之際，在西湖渡假村的綠色峽谷，就會出現難得一見的螢光環繞的景象，甚至還因而有了「三義藍眼淚」的美名。值得一提的是，在西湖渡假村的賞螢期間，同時還可能有桐花開的美景唷！

圖／西湖渡假村

圖／西湖渡假村

地址｜苗栗縣三義鄉西湖11號

電話｜03 787 6699

營業時間｜09:00-17:00

東勢林場遊樂區

台中賞螢人氣景點，四月螢火蟲數量高峰

台中賞螢景點在哪？一年四季都有不同美景的「東勢林場遊樂區」，擁有得天獨厚的地理優勢，更有著為數眾多的螢火蟲。根據研究顯示，共發現東勢林場有九種螢火蟲，且為保護螢火蟲，園區內都不施用農藥或除草劑，每年三至九月都有機會可以看到螢火蟲的蹤跡，而螢火蟲數量的高峰則大約在四月，到時會有成千上萬的螢火蟲聚集於此。

圖／IG@yufen__travel

地址｜台中市東勢區勢林街6-1號

電話｜04 2587 2191

營業時間｜06:30-22:00

奧萬大國家森林遊樂區

南投中海拔賞螢地，專業環境教育教師帶路

南投「奧萬大國家森林遊樂區」屬中海拔山區，在四月進入螢火蟲繁殖季，曾現身過的螢火蟲種類有黑翅螢、紅胸黑翅螢、小紅胸黑翅螢等至少13種！奧萬大推出「拜訪火金姑」和「來去森林住一晚，賞螢趣」體驗活動，由專業環境教育教師帶領遊客，觀察螢火蟲的棲地環境，並認識其生態習性，你勢必會在豐富的知識與螢光紛飛的景致下，留下難忘的回憶。

圖／奧萬大自然教育中心

圖／奧萬大自然教育中心

地址｜南投縣仁愛鄉親愛村大安路153號

電話｜04 9297 4512

營業時間｜08:00-17:00

達卡努瓦賞螢步道

高雄那瑪夏賞螢步道，五條路線全長約十公里

高雄那瑪夏區擁有純淨的自然環境，而近來復育螢火蟲有成，常見的種類有黑翅螢、山窗螢、大端黑螢等等，為此更打造出「達卡努瓦賞螢步道」，並細分為南沙魯、瑪雅、拉比尼亞、達卡努瓦及瑪星哈蘭五條賞螢步道，全長約十公里。需要注意的是，達卡努瓦賞螢步道雖然可以自行進入，但車子請勿開進達卡努瓦賞螢步道內，以免影響螢況或發生危險喔！

圖／IG@yufen__travel

圖／IG@yufen__travel

地址｜高雄市那瑪夏區台29線

電話｜07 670 1001

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