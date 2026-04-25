雄獅旅遊「鐵道旅遊季」盛大登場！鐵道迷必追暑期最強慢遊行程，早鳥最高折4千元

暑假旅遊旺季將至，雄獅旅遊推出「鐵道旅遊季」主題活動，整合國內外的指標性鐵道觀光列車，藉此讓旅客來場深度鐵道感官之旅。活動期間特別規劃第一波早鳥卡位、第二波驚喜搶購與第三波會員加碼的優惠回饋，邀請旅人搭上列車，在緩慢移動的風景中重新感受旅行的意義。

雄獅旅遊推出「鐵道旅遊季」，集合國內外頂級觀光列車打造暑期最強慢遊行程。圖片來源｜雄獅旅遊提供

第一波早鳥優惠 台灣鐵道最高折2千、國外鐵道最高折4千元

雄獅旅遊祭出第一波早鳥優惠，即日起～4/30報名付訂「7/1～8/31暑期指定出發區間」行程，就可享台灣鐵道最高折2千、國外鐵道最高折4千元的超值優惠，非常適合心中已有夢幻鐵道清單的旅人，馬上下單卡位。

國內鐵道部分，首推機會相當難得的「鳴日號｜月光海音樂漫遊・花東輕奢藝文慢旅三日」行程，除了有美學列車鳴日號的全包式服務與車上管家體驗，行程特別串聯2026東海岸大地藝術節「月光海音樂會」，貼心安排月光海咖啡屋小憩席位與售票場次門票，並加贈專屬在地風味野餐籃及聯名寶石皂，在海風與樂聲交織的夜晚，打造獨具風格的沉浸式藝文體驗。行程優惠價只要39,900元起，兩人同行，第二人折2,000元！

台灣最知名的觀光美學列車－鳴日號。圖片來源｜雄獅旅遊提供

國外鐵道則不能錯過「初心遊│東北春夏EMOTION餐廳列車企劃│米其林綠色指南奧入瀨溪流．十和田湖．世界遺產中尊寺．日本三景松島．青森星野百選飯店5日」，搭乘日本東北地區唯一的海景餐廳列車TOHOKU EMOTION，體驗列車上的開放式廚房，品嚐隨季節更換的精緻料理；團費66,900元起，除了早鳥優惠（第二人減3,000元），還能額外再折500，非常划算。

日本東北地區唯一的海景餐廳列車TOHOKU EMOTION。圖片來源｜雄獅旅遊提供

第二波限時搶購 5月限定！週週驚喜價準點開搶

好康的還在後頭，5月起，整個月份的每週三10:00～17:00都有令人驚喜的「買一送一」、「限量低價」行程等旅人網路搶購，限量名額開賣即搶，且一年只有一檔，錯過只能扼腕。

國內行程推薦市面上少見的「環島旅遊｜台灣百年林業三部曲｜南橫公路全線.嘉義樹木園.花蓮林田山｜全程五星飯店含自助晚餐4日」，除了能搭乘阿里山林鐵觀光列車「栩悅號」，更不同於以往沿著海岸線繞行的路線，改用小巴深入中橫往南橫公路的橫貫路段，帶領旅客抵達平日難以到達的祕境，親身體驗雄偉美景；行程價格僅20,900元起，除早鳥外，每人再折1,000元（不佔床小孩、嬰兒除外）。

阿里山林鐵觀光列車「栩悅號」。圖片來源｜雄獅旅遊提供

備受矚目的日本鐵道行程則有「輕奢行｜四國三鐵道7日｜時代黎明&伊予灘&千年物語．探索祖谷秘境．隈研吾設計旅宿．大阪國際5星｜高松進大阪出四溫泉」，一次搭乘四國的三輛列車，包含夢幻海上列車「伊予灘物語」、最美祕境列車「四國千年物語」、豪華龍馬列車「時代黎明物語」，沿途絕佳的景色和嚴選當地食材製作而成的美食，讓旅客完整體驗四國魅力的熱情款待。指定出發日期8/23（日）售價83,900元，搶購優惠限量6名，每人折10,000！（不併用其他優惠）

「輕奢行｜四國三鐵道7日｜時代黎明&伊予灘&千年物語．探索祖谷秘境．隈研吾設計旅宿．大阪國際5星｜高松進大阪出四溫泉」，一次搭乘四國的三輛列車。圖片來源｜雄獅旅遊提供

第三波雄獅會員專屬加碼！額外回饋500點雄獅幣

為配合6月9日台灣鐵路節熱鬧登場，雄獅旅遊「鐵道旅遊季」也在6月推出第三波「會員加碼」活動，凡加入會員並下單指定鐵道行程的前40名旅客（線上／門市各40個名額），可額外獲得500點雄獅幣。

推薦行程包含超人氣觀光列車「海風號」結合住宿宜蘭豪華海景度假飯店－凱渡廣場酒店的「海風號｜寒山慢饗．田園共生之旅｜凱渡廣場酒店二日」，品嚐海風號限定江振誠主廚甜品、融入食魚教育與農村廚房體驗，深耕宜蘭在地生活感。吃好住好的行程價格只要12,200元起，早鳥優惠享一單滿兩萬折500折扣碼。

超人氣觀光列車「海風號」。圖片來源｜雄獅旅遊提供

另一重點行程則是「福森號森林癒．森品茗｜前進部落戰地．耀眼金光．以味自慢三日」阿里山三日深度旅遊，不僅規劃了福森號上山與下山的雙段搭乘體驗，更保證入住阿里山英迪格，價格只要26,600元起，早鳥優惠享一單滿兩萬折500折扣碼。

阿里山林鐵觀光列車「福森號」。圖片來源｜雄獅旅遊提供

體驗台日夢幻列車：鳴日廚房、青之交響曲、志摩之風最佳機會

另外，由雲朗中餐行政總主廚陳偉強與雲品西餐行政主廚王輔立共同領軍規劃菜單的台灣最強美食列車「鳴日廚房」推出全新菜單與路線調整；「南港－南澳」路線特意縮短一日的行車距離，藉此增加乘客的用餐舒適度。這條路線的全新主菜獻上「加拿大活龍蝦三吃」，透過濃郁的台式蒜蓉粉條、帶有山林氣息的原民香椿蟹螯，到鑲入蝦膏精華的西式海鮮飯三種料理方式，一口氣品嚐到活龍蝦最極致的鮮甜。5月的甜品為頤宮杏仁茶＋杏仁酥，用南杏、北杏與龍皇杏新鮮研磨，完全不加香精的頤宮杏仁茶搭配酥脆不油膩的杏仁酥一起享用，帶來溫潤收尾；6月則因應端午佳節，獻上蜜香紅茶＋鹹蛋黃艾草戚風蛋糕，主廚非常有創意地將粽子裡的鹹蛋黃，融入代表招福避災的艾草戚風蛋糕，外層裹上酥脆餅屑，吃起來鹹甜交織，欣賞窗外風景的同時，也能感受到濃濃的節慶氛圍。

台灣最強美食列車「鳴日廚房」推出全新菜單與路線調整。圖片來源｜雄獅旅遊提供

新菜之一「加拿大活龍蝦三吃」透過濃郁的台式蒜蓉粉條、帶有山林氣息的原民香椿蟹螯、鑲入蝦膏精華的西式海鮮飯，三種料理方式，一口氣品嚐到活龍蝦最極致的鮮甜。圖片來源｜雄獅旅遊提供

而同樣深受喜愛的「福森號」則與阿里山英迪格酒店強強聯手，以在地風土為靈感打造全新的「九宮格餐盒」，細緻收納了山林、海洋與人文風味，如選用竹崎轎篙筍與阿里山椴木菇慢燉的「薑霞山珍」、結合鄒族部落智慧的煙燻肉料理「鄒火青原」，以及阿里山金萱茶慢煮豆腐的「金萱白潤」，在旅程中細細品味阿里山的文化底蘊。

國外鐵道方面，也不能錯過備受期待的日本關西近鐵雙鐵道的款待之道。其中，行駛於「大阪及奈良吉野間」的「青之交響曲」以「大人系優雅復古」的設計語彙，讓短途旅程沉浸在懷舊且奢華優雅的氛圍，依季節推出限定甜點與輕食。「志摩之風」則是榮獲日本鐵道之友會「藍絲帶獎」的觀光特急列車，車內配備頭等艙等級舒適座椅，具多段調整與按摩功能，提升乘坐的舒適體驗；也設有雙層咖啡廳車廂，提供當地特色餐點與飲品，讓移動過程本身就是一種享受。

雄獅的「輕奢行｜關西近鐵雙鐵道｜萬豪雅宿．日本最強心願神社．侘寂古寺．琵琶湖天空露台．海女小屋．和牛饗宴．溫泉一晚｜阪名6日」行程獲得國際金旅獎2025肯定，旅客能一次體驗青之交響曲、志摩之風兩條鐵道，並保證入住米其林一星鑰JW萬豪Marriott奈良等頂級飯店享受細緻服務，趁鐵道旅遊季下單只要64,900元起，早鳥優惠再折一千！

關西觀光列車「青之交響曲」以復古文青的設計語彙，讓短途旅程沉浸在懷舊且奢華優雅的氛圍。圖片來源｜雄獅旅遊提供

日本知名的「志摩之風」是榮獲日本鐵道之友會「藍絲帶獎」的觀光特急列車。圖片來源｜雄獅旅遊提供

鐵道旅遊是最環保的旅遊方式之一，富邦信用卡響應觀光列車低碳旅遊，全卡別購買日本鐵道團體行程折1千；台灣觀光鐵道行程折500。

雄獅旅遊鐵道旅遊季行程頁：https://lion.tours/62Lyniub

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林芳如 https://www.xinmedia.com/article/305456