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鐵道迷崩潰！ 台鐵媽祖紀念車票「一秒全黑」 苦主含淚PO圖：千萬別這樣做

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝國營臺灣鐵路股份有限公司臉書、鐵道文化之旅臉書
圖／翻攝國營臺灣鐵路股份有限公司臉書、鐵道文化之旅臉書

每年4月全台掀起「媽祖熱」，白沙屯媽祖大甲媽祖進香活動正夯，台鐵也順勢推出限定版「媽祖紀念車票」，超萌又具收藏價值的設計吸引大批信眾與鐵道迷瘋搶。不過，近日卻有網友分享「慘痛經驗」，本想好好保存珍貴車票，沒想到一個動作竟讓票券「一秒全黑」，引發熱議。

一名網友在臉書社團「鐵道文化之旅」發文表示，他將辛辛苦苦排隊買到的兩張紀念車票送去護貝，沒想到護貝機的高溫才剛過，精美的媽祖圖樣與文字竟然瞬間「毀滅」，整張票面變成純黑色，讓他既心痛又無奈PO文點出：「熱感應不能護貝！」

圖／翻攝鐵道文化之旅臉書
圖／翻攝鐵道文化之旅臉書

原來這次台鐵發行的紀念車票採用的是「熱感應紙」材質，據專業影印店業者指出，熱感應紙的圖樣是透過熱反應顯現，而護貝過程需要經過高溫加熱壓平，這動作剛好會破壞票面塗層，導致整張感熱紙發黑。並提醒，生活中常見的超商ibon票券、演唱會門票、電影票，大多也是採用熱感應技術，絕對不能拿去護貝，否則珍貴的回憶會直接化為烏有。

圖／翻攝國營臺灣鐵路股份有限公司臉書
圖／翻攝國營臺灣鐵路股份有限公司臉書

貼文曝光後，引發大批苦主共鳴，紛紛留言：「真的顯靈變黑面媽祖了」、「我也曾這樣毀掉偶像演唱會門票」、「往好處想，你有隱藏版媽祖」、「早就提醒過不要護貝呀」。

想要長久保存票根的民眾，內行網友與專家則建議以下3種替代方案：「透明收納卡套」最簡單且保險的方式；「冷護貝（冷裱）」 使用不需加熱的冷膜進行黏貼；「拍照數位化」建議第一時間拍照存檔最保險！

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台鐵 白沙屯媽祖 大甲媽祖 進香

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