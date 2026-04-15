春季限定的感官行旅 探訪全台絕美花園，走讀土地情詩

【圖／文：陳志東】

台灣這座島嶼，像是一部由季風與洋流共譜的交響樂章，而花卉便是這樂章裡的動人變奏。說變奏，是因為我們高明的農業技術，讓原本難以在這土地存活的溫帶與熱帶植物也都順利開出了花。從熱帶邊緣的屏東平原，一路向北攀升至雲霧繚繞的大屯火山群，花朵不只協助植物代代傳承，孕育水果生長，更讓台灣充滿魅力。

▲文心蘭英文名「Dancing Lady Orchids」，運用在花藝上，就如一群穿著明亮黃色澎澎裙的女郎一起舞動，充滿亮麗與鮮活。





遇見天使花園裡的華爾滋

春日旅程，建議從台灣南端的屏東竹田出發，在熱情陽光下，「天使花園休閒農場」裡的文心蘭正提起裙襬，準備跳一場優雅華爾滋。文心蘭有個浪漫別名「跳舞女郎」。天使花園二代主人陳宏志說，早年文心蘭都是以盆花型態內銷，為促進產業升級，因此他父親陳文懃整合18個鄉鎮共76位高屏地區文心蘭花農創立合作社，開始把文心蘭以切花型態外銷日本。由於日本冬季酷寒，各種切花需靠進口，文心蘭又是插花時重要的角色，深受日本花藝圈喜愛，現在每年台灣出口日本文心蘭切花約2000萬支，一年賺回5億元台幣，來到天使花園除了觀賞文心蘭與多樣蘭花，還能聽許多趣味的產業故事。目前天使花園也進駐竹田火車站，創立全新品牌「蘭禾屋」並提供口味很客家、擺盤很日式的便當與伴手禮，春天漫遊同時，也能感受當年竹田頓物驛的風華。

▲位於屏東竹田的天使花園農場，是當年文心蘭外銷日本的重要推手之一，如今則是南台灣知名的戶外花園婚宴場地。

▲天使花園農場一家兩代，持續努力了30年，陪同農民們一起把台灣文心蘭產業壯大。圖左為陳文懃，圖右為第二代陳宏志。

▲竹田火車站的蘭禾屋所提供的便當。（圖片提供：天使花園休閒農場）

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天使花園休閒農場

地址：屏東縣竹田鄉福安路120巷101號

電話：08-7801699





阿里山下的柔美浪漫時光

沿著台三線，來到嘉義縣番路鄉，這裡有一處被晨曦眷顧的角落「曙光玫瑰莊園」。如果說文心蘭是華麗舞蹈，那麼這裡的玫瑰就是一首土地情詩。人稱「超人」的農場主人鄭宇超，曾在生命最徬徨時因為玫瑰香氣找到力量，因此轉行投入有機樹玫瑰種植。園區裡匯集全球各地數百款品種玫瑰，眼前綻放也許是香氣濃郁的「秋日胭脂」，也許是花型優美的「聖保祿二世」或「茱麗葉」，並均以「樹玫瑰」型態有機種植於溫室之中，讓這裡成為一年四季、不論晴雨都能看見珍稀玫瑰的柔美空間，且地面平整輪椅族也能輕鬆賞花。

▲曙光玫瑰園主人鄭宇超愛上玫瑰香氣，園區裡有著來自世界各地玫瑰品種，都被照顧得很好。

▲曙光玫瑰園的玫瑰冰淇淋是招牌，滋味相當好。

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曙光玫瑰莊園

地址：嘉義縣番路鄉新福村1-16號

電話：05-2592932





品味埔里盆地裡的清雅花餐

越過山脈，進入南投埔里，這裡的「台一生態休閒農場」，將花卉定義從「觀賞」拉升到「風味」。農場創辦人張國禎畢業於台大，曾是台大山地實驗農場最年輕的分場主任，之後創業成為台灣最重要的種苗與蔬菜穴盤供應商，也是神農獎得主，被譽為「台灣種苗大王」，許多我們吃的蔬菜幼苗都出自台一。農場附設有四星級的楓樺台一渡假村住宿空間，也提供「花餐」，讓石竹、三色堇、紫嬌花，還有罕見的球根海棠與麗格海棠等花朵不只是裝飾，而是成為餐桌主角。花朵會從清境地區採下直送，需提前3天預約。

▲台一農場花餐，大量運用農場自己栽種的食用花卉妝點。

▲台一農場的脆皮豬腳與四季海棠。

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台一生態休閒農場

地址：南投縣埔里鎮中山路一段176號

電話：04-92997848





卓也小屋體現農時尚美學

環島的腳步來到慢城三義，卓也小屋不僅是亞洲最大藍染基地，也是美麗花園。男主人卓銘榜中興大學農學院畢業後攻讀觀光研究所，接著數十年來從事庭園造景。女主人鄭美淑取得中興大學農學院碩士後進入員林農工任教，並在接觸藍染後慢慢將卓也小屋演變成生活美學中心。

走進充滿「農時尚美學」的花園，裡頭小橋、流水、落羽松、紅燈籠，每一眼都充滿詩意。在這裡可以品嚐以青黛染製而成的「山嵐吐司」，或選擇蔬食或傳統客家菜，也能體驗藍染或花葉移印染，並依著不同季節，用眼睛與口舌感受金蓮花、海棠、琉璃苣、歐芹、迷迭香等多樣香草與食用花卉，現採後立即上桌，餐盤滿是繽紛。

▲卓也小屋4月正值鳶尾花季。（圖片提供：卓也小屋）

▲不同季節的落羽松會有不同顏色，讓園區更添美景。

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卓也小屋

地址：苗栗縣三義鄉雙潭村崩山下1-9號

電話：03-7879198





從竹子湖海芋到梅居百香果花

春之旅完美章節當然少不了陽明山，竹子湖的霧氣與海芋，是春日裡最迷人的面紗，2026年正值日本蓬萊米來台百年，竹子湖是台灣蓬萊米起源地，在海芋田中感受這片山谷雲霧印記與產業流轉，別有意義。除了海芋，也推薦前往平菁街的「梅居休閒農場」，這裡海拔500公尺，可遠眺台北盆地美景，園區內遍植梅花、楓樹、紫藤、山櫻花等植物，並有很好的田園蔬食料理，充滿春意。園區近年也遍植百香果，可近距離了解這長得像耶穌受難圖、又像時鐘的有趣花卉。

▲春季正值陽明山竹子湖海芋盛開。

▲陽明山梅居農場是農業部田媽媽餐廳之一，提供滋味很好的蔬食料理。

▲百香果花模樣奇特，雌雄同株，一朵花上同時有3雌株與5雄株，像釘入耶穌身上的3根鐵釘，西班牙文Passioflos意指「受難之花」，傳到英語系被誤解成Passion fruit熱情果，日本人則覺得3雌株像時針、分針與秒針，因此稱「時計果」。

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梅居休閒農場

地址：台北市士林區平菁街43巷99號

電話：0905-169176





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