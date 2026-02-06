馬上出發！2026馬年「森林育樂場域」走春攻略 特色市集、手作體驗、步道踏青必玩

【旅奇傳媒/編輯部報導】丙午馬年即將到來，為迎接2026年春節連假，農業部林業及自然保育署（簡稱林業保育署）轄管國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、生態教育館等森林育樂場域，將舉辦一系列春節活動，有動有靜，有得玩有得吃，有知性有健康，馬年走春，馬上有好運。

▲小笠原觀景平台-阿里山國家森林遊樂區。 圖：林業及自然保育署-嘉義分署／提供

特色市集 趣味走春

春節連假出遊，林後四林平地森林園區與大武山生態教育館熱鬧的在地農、林產品展售市集非買不可；八仙山及大雪山國家森林遊樂區內的山林製造賣店消費滿額贈送限量小禮物；羅東、林田山林業文化園區提供購物滿額禮、商品折扣、抽紅包等不同優惠！池南國家森林遊樂區內春節遊樂園開張，彈珠台、套圈圈等木育小遊戲，歡迎在春節期間踴躍前往試試好手氣！

▲大農大富平地森林園區景觀。 圖：林業及自然保育署-花蓮分署／提供

動動手腳 手作體驗伸展筋骨

來到森林育樂場域，除了欣賞大自然美景外，更可透過一系列體驗活動，舒展一年來的疲累，打通任督二脈。奧萬大國家森林遊樂區有森林風格手作活動；在鰲鼓濕地森林園區動手剪製鳥窗花；也可以在瑞穗生態教育館創作專屬春聯拓印；滿月圓、知本國家森林遊樂區、大農大富平地森林園區、火炎山生態教育館還有闖關活動或指定任務，讓民眾走訪園區探尋特色，感受自然與節慶結合的樂趣。

知性探索 野望影展馳騁自然

林業保育署今年持續與台灣野望合作，在羅東林業文化園區、火炎山生態教育館、嘉義觸口自然教育中心推出受到歡迎的野望影展。透過自然紀錄片，讓大家深入瞭解生物與自然環境的互動、全球環境變遷的影響及生物棲地保護的重要；在墾丁、雙流國家森林遊樂區辦理馬年動植物探索活動，蒐集園區的蛛絲「馬」跡，可以換取小禮物或抽獎資格喔。墾丁國家森林遊樂區還邀請書法大師，現場揮毫書寫春聯，贈送給遊客，把福氣帶回家。

健康加碼 步道踏青

林業保育署轄管130條自然步道，座落在臺灣自然山林中，無論是坡度平緩好走的礁溪跑馬古道、探索泰雅文化的馬那邦山登山步道或是前往谷關七雄第二高的馬崙山挑戰自我，都是親近自然的好選擇，山林裡清新空氣、蟲鳴鳥唱、和煦春風還有山友間的噓寒問暖，春節期間挑一條步道，踏青走春，讓民眾儲備好一年的體能與精力，馬年馬到成功，一馬當先。

▲花見知本百草園景觀－知本國家森林遊樂區。 圖：林業及自然保育署-台東分署／提供

林業保育署特別提醒，「除夕」當天各森林育樂場域，僅阿里山國家森林遊樂區、檜意森活村、阿里山林業鐵路正常營運；八仙山國家森林遊樂區休園但住宿照常營運；其餘場域休園1天。

另外，林業保育署也與台灣高鐵攜手合作，推出「阿里山ｘ高鐵國旅聯票」，只要在指定購票網站購買特定阿里山森林遊樂區套票，再加購高鐵票，就能享85折優惠，歡迎至「阿里山國家森林遊樂區 - 高鐵國旅聯票」網站選購。

