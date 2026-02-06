快訊

資金回頭！ 台指期夜盤報復大漲逾400點

兒福聯盟捲入剴剴案…李雅英捐29萬「郁方氣死」 公司道歉了

馬上出發！2026馬年「森林育樂場域」走春攻略 特色市集、手作體驗、步道踏青必玩

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
季節更迭讓植物染了新色－八仙山國家森林遊樂區。　圖：林業及自然保育署-台中分署／提供
季節更迭讓植物染了新色－八仙山國家森林遊樂區。　圖：林業及自然保育署-台中分署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】丙午馬年即將到來，為迎接2026年春節連假，農業部林業及自然保育署（簡稱林業保育署）轄管國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、生態教育館等森林育樂場域，將舉辦一系列春節活動，有動有靜，有得玩有得吃，有知性有健康，馬年走春，馬上有好運。

▲小笠原觀景平台-<a href='/search/tagging/1013/阿里山' rel='阿里山' data-rel='/1013/89420' class='tag'><strong>阿里山</strong></a>國家森林遊樂區。　圖：林業及自然保育署-嘉義分署／提供
▲小笠原觀景平台-阿里山國家森林遊樂區。　圖：林業及自然保育署-嘉義分署／提供

特色市集 趣味走春

春節連假出遊，林後四林平地森林園區與大武山生態教育館熱鬧的在地農、林產品展售市集非買不可；八仙山及大雪山國家森林遊樂區內的山林製造賣店消費滿額贈送限量小禮物；羅東、林田山林業文化園區提供購物滿額禮、商品折扣、抽紅包等不同優惠！池南國家森林遊樂區內春節遊樂園開張，彈珠台、套圈圈等木育小遊戲，歡迎在春節期間踴躍前往試試好手氣！

▲大農大富平地森林園區景觀。　圖：林業及自然保育署-花蓮分署／提供
▲大農大富平地森林園區景觀。　圖：林業及自然保育署-花蓮分署／提供

動動手腳 手作體驗伸展筋骨

來到森林育樂場域，除了欣賞大自然美景外，更可透過一系列體驗活動，舒展一年來的疲累，打通任督二脈。奧萬大國家森林遊樂區有森林風格手作活動；在鰲鼓濕地森林園區動手剪製鳥窗花；也可以在瑞穗生態教育館創作專屬春聯拓印；滿月圓、知本國家森林遊樂區、大農大富平地森林園區、火炎山生態教育館還有闖關活動或指定任務，讓民眾走訪園區探尋特色，感受自然與節慶結合的樂趣。

知性探索 野望影展馳騁自然

林業保育署今年持續與台灣野望合作，在羅東林業文化園區、火炎山生態教育館、嘉義觸口自然教育中心推出受到歡迎的野望影展。透過自然紀錄片，讓大家深入瞭解生物與自然環境的互動、全球環境變遷的影響及生物棲地保護的重要；在墾丁、雙流國家森林遊樂區辦理馬年動植物探索活動，蒐集園區的蛛絲「馬」跡，可以換取小禮物或抽獎資格喔。墾丁國家森林遊樂區還邀請書法大師，現場揮毫書寫春聯，贈送給遊客，把福氣帶回家。

健康加碼 步道踏青

林業保育署轄管130條自然步道，座落在臺灣自然山林中，無論是坡度平緩好走的礁溪跑馬古道、探索泰雅文化的馬那邦山登山步道或是前往谷關七雄第二高的馬崙山挑戰自我，都是親近自然的好選擇，山林裡清新空氣、蟲鳴鳥唱、和煦春風還有山友間的噓寒問暖，春節期間挑一條步道，踏青走春，讓民眾儲備好一年的體能與精力，馬年馬到成功，一馬當先。

▲花見知本百草園景觀－知本國家森林遊樂區。　圖：林業及自然保育署-台東分署／提供
▲花見知本百草園景觀－知本國家森林遊樂區。　圖：林業及自然保育署-台東分署／提供

林業保育署特別提醒，「除夕」當天各森林育樂場域，僅阿里山國家森林遊樂區、檜意森活村、阿里山林業鐵路正常營運；八仙山國家森林遊樂區休園但住宿照常營運；其餘場域休園1天。

另外，林業保育署也與台灣高鐵攜手合作，推出「阿里山ｘ高鐵國旅聯票」，只要在指定購票網站購買特定阿里山森林遊樂區套票，再加購高鐵票，就能享85折優惠，歡迎至「阿里山國家森林遊樂區 - 高鐵國旅聯票」網站選購。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

森林遊樂區 春節 阿里山

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

馬年整體運最佳TOP 3生肖！24歲羊吉星高照、他貴人運爆棚

雲林「虎尾虎」搶戲馬年主燈 穿越80年糖都回憶今晚點燈

澎湖水族館馬年迎春 農曆過年看海馬贈限量金幣

一抹臺灣森林香氣 土肉桂香水「Cinné」進駐桃園機場

相關新聞

馬上出發！2026馬年「森林育樂場域」走春攻略 特色市集、手作體驗、步道踏青必玩

【旅奇傳媒/編輯部報導】丙午馬年即將到來，為迎接2026年春節連假，農業部林業及自然保育署（簡稱林業保育署）轄管國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、生態教育館等森林育樂場域，將舉辦一系列春節活

想求財一定要看！全台必訪財神廟＋參拜重點

【FunTime小編群】台灣有許多靈驗的財神廟，每年都會吸引許多信眾前往參拜，除了祈求身體健康，也會向財神爺求發財金，祈願工作順利、財源滾滾。FunTime小編今天整理了財神廟的參拜流程與禁忌，並精選了全台幾間相當盛名的財神廟，快跟著小編看下去！

從北到南全台渡假村整理｜住宿、設施、必體驗活動都在這

【FunTime小編群】放假就想耍廢、換個地方放鬆、消除平時的壓力以及把惱人的事通通OUT嗎？小編今天要推薦「耍廢首選」的渡假村，蒐集全台超棒的飯店，超好睡的床、豐富的休閒設施以及溫泉泡湯。去過一定會愛上，捨不得回家！實在太～享～受～

給自己一個什麼都不做的理由：全台渡假村精選　耍費一整天也不是問題

【FunTime小編群】放假就想耍廢、換個地方放鬆、消除平時的壓力以及把惱人的事統統OUT嗎？小編今天要推薦「耍廢首選」的渡假村，蒐集全台超棒的飯店，超好睡的床、豐富的休閒設施以及溫泉泡湯。去過一定會愛上，捨不得回家！實在太～享～受～

天冷就是要泡湯！ 旅人超愛全台「十大溫泉、足湯」免費景點

台灣泡湯懶人包｜免費暖心秘境快筆記！盤點全台最具話題性的泡湯景點，一次看懂旅人為何愛這些地方。

台南晶英連泊3晚萬元有找！普發現金放大術 盤點「飯店餐宿優惠」懶人包

政府普發一萬元現金，各飯店優惠一波波。以下整理最新優惠，包括福容大飯店連鎖、萬元可玩3天2夜，台南晶英連泊3晚萬元有找，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。