想求財一定要看！全台必訪財神廟＋參拜重點

台灣有許多靈驗的財神廟，每年都會吸引許多信眾前往參拜，除了祈求身體健康，也會向財神爺求發財金，祈願工作順利、財源滾滾。FunTime小編今天整理了財神廟的參拜流程與禁忌，並精選了全台幾間相當盛名的財神廟，快跟著小編看下去！

拜財神的流程與禁忌

每間財神廟供奉的財神不盡相同，不過在參拜的流程上不會有太大的差異，小編幫大家整理幾個重點步驟，提供給大家參考參考！

STEP1 進廟一定要遵守右進左出、切勿踩踏門檻。

STEP2 將準備的供品、金紙整齊地放置於供桌。

STEP3 由外到內，先拜正門口的天公爐，再拜主神、配祀神明，拜的過程中記得報上自己的姓名、地址以及準備了什麼供品。

STEP4 並向財神爺許願今年的目標，或者需要向財神爺尋求什麼幫助。許願的內容不能太空洞或不切實際，可以舉一些實際的目標。

STEP5 等線香燒了一半以上，便可以拿回供品並燒金紙。

STEP6 有些財神廟提供錢母、發財金，可以向廟方詢問。求來的發財金切記不能隨意花掉，可以存在流通戶頭或當作生財的部分資金，且一定要「有借有還」喔！

【北部】必拜財神廟

新北萬里金山財神廟

新北萬里金山財神廟。 圖／IG, xiongjianchang

萬里金山財神廟位於萬里及金山的交界，位處於較偏僻的山區，不過卻有著「北金山，南竹山」之美譽，是北部相當著名的財神廟。金山財神廟提供了全台首創的「財神銀行」，除了能夠擲茭借開運錢，也可以向財神預支財氣喔！來到這兒也能眺望海景，遠離喧囂讓人心曠神怡啊！

【新北萬里金山財神廟資訊】

地址：新北市萬里區公館崙52之2號

時間：08:00-19:00

桃園南崁五福宮

桃園南崁五福宮。 圖／IG, ben__tw

桃園南崁五福宮創立至今已三百多年，是全台最古老的財神廟，在1985年被國家列為三級古蹟。南崁五福宮也是地方的信仰中心，而其供奉的財神無論是求財還是求職都相當靈驗，若是前來這裡參拜，上完香要記得摸摸鎮殿之寶－天爐，可以增加自身財氣唷！

【桃園南崁五福宮資訊】

地址： 桃園市蘆竹區五福路1號

時間： 06:00-20:30

【中部】必拜財神廟

台中廣天宮

台中廣天宮。 圖／IG, riceblood_super

台中廣天宮由於相當靈驗，是中部相當盛名的財神廟，主神財神爺趙公明為四川峨嵋財神開基老祖正尊，到現在已經有一千四百多年的歷史，也是全世界第一座財神爺金身。民眾在財神誕辰、過年期間都會爭相前往向財神祈求發財金、祈求新的一年有好財運。另外廟方還有提供黃金發財蛋，據說大口吃掉它便能帶來平安及好財運喔！

【台中廣天宮資訊】

地址：台中市北屯區遼陽五街131號

時間：08:00-21:00

【南部】必拜財神廟

高雄關帝廟

高雄關帝廟。 圖／IG, frankchu178

高雄關帝廟主祀有武財神之稱的關聖帝君，而關聖帝君位於二樓，三樓還有配祀神明，所以建議參拜流程先從二樓再往三樓，最後回到一樓拜五路財神。高雄關帝廟相當靈驗，是求升職、求平安發財的熱門廟宇喔！也很適合來這邊走走，沾沾喜氣求平安。

【高雄關帝廟資訊】

地址：高雄市苓雅區武廟路52號

時間：07:00-22:00

