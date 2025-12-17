給自己一個什麼都不做的理由：全台渡假村精選　耍費一整天也不是問題

【FunTime小編群】放假就想耍廢、換個地方放鬆、消除平時的壓力以及把惱人的事統統OUT嗎？小編今天要推薦「耍廢首選」的渡假村，蒐集全台超棒的飯店，超好睡的床、豐富的休閒設施以及溫泉泡湯。去過一定會愛上，捨不得回家！實在太～享～受～

台灣渡假村｜快速導覽＋分類

想安排假期不知道去哪裡放鬆？全台三大類渡假村任你選，不管想泡湯、親子同樂或親近自然都沒問題：

➢ 溫泉渡假村：冬天必住，邊泡湯邊賞山海景，適合情侶、夫妻或想放鬆的人

➢ 親子渡假村：安全好玩，孩子放電大人也能休息，適合家庭出遊

➢ 自然系休閒渡假村：遠離喧囂享慢活與舒適住宿，適合追求慢活或好友小團體

溫泉渡假村

冬天就該泡湯放鬆身心！溫泉渡假村讓你在暖湯中舒展筋骨，還能一邊欣賞山景、海景或林間風光，感受身心徹底放鬆的幸福氛圍，是寒冷季節最值得安排的渡假首選。

虹夕諾雅谷關溫泉渡假村

#台中谷關頂級奢華溫泉渡假村

虹夕諾雅谷關溫泉渡假村 圖／Trip.com

虹夕諾雅谷關溫泉渡假村隸屬日本知名星野集團，以日式禪意設計和頂級服務聞名。整個渡假村被山林環繞，環境寧靜又放鬆。房型共有五種，每間套房都超寬敞，而且都有景觀溫泉浴池，泡湯的同時還能欣賞美景，簡直療癒爆表！館內設施也很豐富，有大眾溫泉池、SPA、戲水池，還能手沖咖啡、做森林玻璃瓶的小手作。雖然是高級奢華渡假村，但住過一次就會明白，真的是值得一來的夢幻假期！

訂房網評價：9.4/10(Trip.com)

地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號

礁溪老爺酒店

#老字號五星溫泉酒店

礁溪老爺酒店 。圖／agoda

礁溪老爺酒店是宜蘭開幕多年的老字號五星級酒店，踏進酒店就能從裝潢和服務感受到精緻典雅的日式風味。寬敞舒適的房間非常適合親子同住（還有寵物友善客房喔！），礁溪老爺酒店每日的晨間和午後，有當季主題的DIY創意活動，晚上在老爺劇場還有適合闔家觀賞的歌仔戲或音樂表演，不定時會舉辦宜蘭生態探險團，從早到晚都不怕小孩無聊！最後是礁溪老爺酒店最盛名的台灣首座「公園高爾夫球場」及各式各樣的溫泉風呂泳池，還有給小朋友的親水瀑布池、噴泉戲水池、有趣的溫泉魚足浴SPA！小朋友玩水玩膩了，也有兒童遊戲室讓小朋友們盡情玩耍唷～

小編小提醒：只要事先預約，飯店就能幫忙準備嬰兒床、嬰兒澡盆和消毒鍋等用品喔！

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路69號

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店

#全台唯一擁有冷泉及溫泉的頂級度假飯店

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店 。圖／agoda

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店位在宜蘭縣蘇澳鎮，是全台唯一擁有冷泉及溫泉的頂級度假飯店。飯店擁有超豐富設施，親子閱讀娛樂室、酒吧餐廳、健身房等；戲水設施則有，冷熱泉浴池、水療SPA、氣泡池、沖擊池、親子戲水池、烤箱、蒸氣室等，戶外水區與室內水療共有18個水療設施。房內採歐式風格設計，亦有日式榻榻米房型可選擇，乾淨明亮的房間以及獨享的私人湯屋，來個景觀裸湯或水療spa都能讓你超放鬆～

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中原路301號

親子渡假村

想帶孩子開心放電、全家一起渡假，親子渡假村是最理想的選擇！這類住宿通常提供豐富遊樂設施、安全空間與親子友善服務，讓大人能好好休息，孩子能盡情玩樂，是家庭出遊的首選，快打造難忘的親子假期。

凱撒趣淘漫旅-台南

#攀岩、水上活動、空中滑索 #小孩大人一起玩

凱撒趣淘漫旅-台南 。圖／agoda

凱撒趣淘漫旅-台南位於曾文水庫風景區，是以冒險體驗為主的台南親子渡假飯店，室外設施有攀岩、迷你高爾夫、水上活動等；室內設施則有密室逃脫、雷射激戰等許多新奇又好玩的娛樂設施就算一整天待在飯店也不夠玩！。這間台南親子飯店大廳、走廊結合時尚與自然，就連戶外也能隨處可見鳥籠樣式的座椅和休閒吊籃椅，相當悠閒～快揪三五好友一起來玩耍吧！

訂房網評價：8.4/10 (Agoda)

地址：台南市楠西區密枝里密枝產業道路102-5號

墾丁悠活渡假村

#親子友善 #單車旅館 #無敵夕陽和海景

墾丁悠活渡假村 。圖／agoda

墾丁悠活渡假村以親子友善聞名，飯店提供大兒童滑水道、親子烘培教室、電玩區及體能區外，也能享受SPA水療和臨海餐廳。房型分為四大主題，6種房型，有小孩們最愛的兒童旅館、超豐富的主題故事房、7種房型的巧克力旅館以及車友們必住的綠色單車房！（車子可以騎進去）。另外，飯店後方緊鄰海灘，擁有無限海景和夕陽美景！附近還有萬里桐的海岸、潮間帶，適合全家大小一起去生態探索～

小編偷偷說：小編好喜歡充滿南國渡假感覺的樓中樓悠活房，而且當初少年Pi拍攝時，李安和男主角可是入住這裡水上受訓一個月喔！

訂房網評價：8.0/10(agoda)

地址：屏東縣恆春鎮萬里路27-8號

瑞穗天合國際觀光酒店

#占地2萬坪 #台版迪士尼 #瑞穗金黃溫泉

花蓮瑞穗天合國際觀光酒店 。圖／agoda

腹地2萬坪的超豪華瑞穗天合國際觀光酒店，相當於6.6個台北火車站。超級浮誇的外觀有如台版迪士尼，來到這裡彷彿走進夢幻的童話世界中。設施除了有室內的兩層樓滑水道、電競室擬真賽車、KTV包廂以及跑跑甩尾車等。飯店分為四大區的住宿，有尖塔的城堡、富人文風情的莊園、享有私人泳池的格蘭別墅和擁有旋轉溜滑梯的親子別墅。另外這間飯店的重頭戲－金色水樂園，是你千萬不能錯過的瑞穗金黃溫泉。住進這裡，就好像成為城堡了貴族，超尊榮的享受～

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

自然系休閒渡假村

追求慢活、親近大自然的旅人，推薦以下幾間自然系休閒渡假村。無論是山海環繞、稻田綠意，還是森林與河岸環境，都能讓你遠離都市喧囂，享受慢步調生活、清新空氣與舒適住宿，是放鬆身心、充電休假的最佳選擇。

華泰瑞苑

#森林系渡假飯店 #全包式行程等你來體驗

墾丁華泰瑞苑 。圖／agoda

位在墾丁恆春的華泰瑞苑，是間主打森林系的高級渡假飯店。除了帶給民眾最精緻的渡假享受，還貼心提供超多房型選擇，像是花園客房、海景客房、瑞苑套房以及森林區的獨棟山景套房等，都非常適合情侶或是家庭旅遊呢～而飯店內也有提供超豐富的休閒活動，像是梅花鹿之旅、日夜生態探索與各式DIY體驗等，有選擇障礙的朋友，也能直接選擇華泰瑞苑的全包式行程，保證讓你玩得開心吃得美味！

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：屏東縣恆春鎮公園路101號

理想大地渡假飯店

#亞馬遜渡假村 #全台唯一有運河的渡假飯店

理想大地渡假飯店 。圖／agoda

以西班牙式風格建築的理想大地渡假飯店，是全台唯一擁有運河的5星渡假飯店。白晝黑夜都能搭乘小船，隨著熱情的舵手介紹飯店歷史，遊歷著這座帶有威尼斯風情的湖畔花園，又有著亞馬遜風格的熱帶植物景觀的莊園。舒適寬敞的房間內以地磚鋪設地板，而非飯店常見的地毯或木板，桌椅電視櫃等都是木頭製，浴室採乾溼分離，還有超級適合泡澡的大浴缸！房間乾淨設備完善，還有佛朗明哥舞的迎賓表演。感受濃濃的異國渡假風情～絕對是進去就不想出來的最佳耍廢渡假村！

小編偷偷說：這家5星級飯店除了有游泳池、全台唯一的運河，還可以竹筏體驗以及玩game！

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

地址：花蓮縣壽豐鄉理想路1號

秧悅美地度假酒店

#全台唯一香草主題休閒度假村

秧悅美地度假酒店 。圖／agoda

秧悅美地度假酒店是一間讓人一踏進就能放鬆的渡假勝地，結合自然景觀和舒適住宿，氛圍超療癒。館內設施超豐富，有像峇里島風的香草水療池、新鮮萃取有機香草注入水中的的游泳池，還有結合自然與創意的香草廚藝教室可以體驗。住宿分一般套房和套房別墅，每間房都超寬敞，而多數房型還能欣賞綠意山景。餐飲也很用心，不管是香草花園餐廳的精緻自助餐，還是池畔酒吧的現榨蔬果汁與輕食，全都使用當地有機小農新鮮食材，吃得健康又安心。

訂房網評價：8.4/10(agoda)

地址：花蓮縣吉安鄉干城村干城二街100號

