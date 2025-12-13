天冷就是要泡湯！ 旅人超愛全台「十大溫泉、足湯」免費景點

天冷想暖身？揭曉最受旅人青睞的免費泡湯景點

天氣變冷，泡湯自然成了旅人心中的首選放鬆方式，台灣有不少景點提供免費的足湯或溫泉池，從城市公園到野溪溫泉，種類多、風格也各不相同。本次《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出全台10大免費泡湯景點排行榜。其中，有些老字號景點人氣穩定，卻在榜單中意外落後；也有景點靠著升級後的完善設施令人驚艷，一舉衝上前段班。而始終深受旅人喜愛的宜蘭礁溪湯圍溝雖然表現亮眼，這次卻無緣奪冠。到底哪些景點常被大家推薦、也真正被旅人反覆回訪？以下就從第10名開始，一起看看目前皆可使用、且最受關注的免費泡湯景點。

NO.10 復興公園｜台北北投

免費設施類型：足湯

足湯開放時間：8:00至18:00（週一休息）

地址：台北市北投區中和街61號對面

北投因溫泉資源密集，周邊從捷運站、公園到巷弄都能看到泡湯設施，每到週末就人潮滿滿，是台北市最方便體驗到溫泉的區域。其中復興公園最受旅人青睞，與泉源公園、硫磺谷並列北投三大免費泡腳池，但復興公園的討論度位居第一，被不少人列為去北投時的必訪景點。

復興公園的泡腳池使用自地熱谷引出的青磺泉，是世界少見的珍貴溫泉種類。園區的木構造遮棚、通風良好的露天環境，也讓旅客肯定「真棒的地方，越晚越多人，大家都泡得汗流浹背」。網路評價中，也有網友提到假日狀況「旁邊就有洗腳的水龍頭，可以先洗腳再入池，但兩池有放水的都滿滿都是人」。而透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體分析，復興公園因2024年4月3日地震後出現聲量提升，多家媒體報導北投部分泉源溫度下降、泉源公園泡腳池暫停開放，也使復興公園在「免費泡腳池現況」的討論裡，再次站上熱度高點。

NO.9 福興溫泉區親子公園｜南投埔里

免費設施類型：足湯

足湯開放時間：9:00至18:00（週二、週三休息）

地址：南投縣埔里鎮福興路293號

福興溫泉區親子公園結合「足湯＋共融遊戲場」，在本次調查中成為中台灣討論度成長最快的免費景點。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，2024年10月因部落客在雙十節假期開箱介紹而登上聲量高點，足湯的日式氛圍、乾淨環境與完整的遊具規劃被大量家長關注，有遊客形容這裡「氛圍很舒服，有溫泉、有大空地」，玩累後把腳放進暖湯裡「輕鬆愜意又不用花錢」。園區提供的「免費租借腳踏車」更是一大亮點，旅客可沿著田野與水道慢騎，體驗埔里的緩慢節奏。

但是由於泡腳池上方無遮蔽，有不少民眾反映「沒有遮到陽光，要注意防曬」。對此，南投縣府已編列700萬元預算增建大型遮陽棚，將於2025年12月進場施作，預計2026年1月底前完工，其間泡腳池將視工程需求暫時封閉，建議遊客出發前先留意公告。待設施升級完成後，將更適合四季使用，也讓人期待福興溫泉區能以更舒適的姿態迎接旅客。

NO.8 泰雅故事公園｜桃園復興

翻攝FB／桃園觀光導覽網

翻攝FB／桃園觀光導覽網

免費設施類型：足湯

足湯開放時間：10:00至17:00（每週二休息）

地址：桃園市復興區羅浮里5鄰140號

泰雅故事公園為桃園首座引進碳酸氫鈉泉的公園，結合泰雅族文化意象打造，包括入口的大型魚筌裝置與園內的戶外泡腳區，都成為旅人走訪羅浮時的標誌景點。園區環境開闊、綠意盎然，是許多旅人行經桃園復興時的暖腳補給站，也讓它成為本次十大免費泡湯景點中的亮眼代表。

網友普遍形容這裡「小小的公園整潔有致」、「風景真的很美」，也有人提到園內設計細節到位，氛圍舒服；而公園旁就是羅浮溫泉湯池與戶外泡腳池，相關設施集中在同一側，對旅人來說相當便利。

NO.7 磺港公共浴室｜新北金山

翻攝官網／新北市金山區公所

翻攝官網／新北市金山區公所

免費設施類型：公共浴室、足湯

開放時間：公共浴室5:00至9:00、17:00至21:00；戶外泡腳池為全天開放

暫停開放時間：颱風假、除夕、初一、初二、例行檢修日

地址：新北市金山區磺港路208號

北海岸有不少免費泡湯的好去處，而位在金山的磺港公共浴室因泉質特殊、周邊景點集中，是許多旅客在規劃金山海岸一日遊時會順路停靠的泡湯點。本次調查期間，磺港公共浴室的討論度維持在穩定高峰，主要來自旅客對其「不用花錢就能泡到金山特色溫泉」的肯定，以及其距離金山老街、清水濕地、海水浴場都不遠，對外地遊客來說相當方便。

磺港公共浴室屬大屯山地熱帶泉源，泉質屬鐵泉，源泉湧出時為透明無色，與空氣接觸後因鐵離子氧化而轉為金褐色，這種泉質在日本被稱為「黃金之湯（こがねの湯）」。池底與水面上的沉積物，是鐵泉氧化後的正常現象，反而成為泉質純度的象徵。戶外泡腳池共有三池，溫度各不相同，而室內公共浴室為男女分池裸湯，全數皆可免費使用。有網友形容磺港是「最美的露天溫泉泡腳池」，不僅泉質特別，周邊景色也相當宜人。因位處海岸線旁，旅人常在金山老街用餐後順道走來泡腳休息，夕陽時分更能看到老鷹盤旋、磺溪水鳥覓食的景象，成為不少人心目中「走海岸線時最值得停下來暖暖身的一站」。

NO.6 清泉溫泉｜新竹五峰

翻攝官網／新竹縣旅遊網

翻攝官網／新竹縣旅遊網

免費設施類型：足湯

足湯開放時間：8:00至17:00（週一、週四上午為清潔時段，暫停使用）

地址：新竹縣五峰鄉桃山村清泉254-1號

清泉溫泉（又稱將軍湯泡腳池）位於張學良故居園區內，是最具故事性的免費泡腳景點。少帥張學良曾於此地被幽居多年，故居旁的泡腳池分為一大一小，因緊鄰張學良故居而被稱作「將軍湯」。而周邊的日式建築群與步道也讓整個環境多了幾分靜謐氛圍。泉質屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，水質清澈、無色無味，被稱為「美人湯」，許多網友分享泡完「皮膚很古溜」。此外，也有網友提醒近期「溫度偏高、水量較小」，建議泡腳前自行留意水溫避免燙傷。若規劃同時造訪張學良故居，也要注意故居週一休館，以免撲空。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體分析，清泉溫泉於2024年9月10日出現明顯聲量高點，當日聲量115筆，源自「599坐火車慢遊台灣」社團的一篇五峰一日遊貼文，內容包含張學良故居參觀、清泉散步路線與將軍湯泡腳心得，並分享無車族也能抵達的交通方式，引起大量討論。

NO.5 宇內溪溫泉區｜桃園復興

翻攝官網／桃園觀光導覽網

翻攝官網／桃園觀光導覽網

免費設施類型：野溪溫泉

溫泉開放時間：10:00至12:00、13:00至16:00（11:30與15:30停止入場；12:00與16:00清場）

地址：桃園市復興區義盛里下宇內1鄰4-6號

宇內溪溫泉區近年備受矚目的最大原因，就是它進化成「合法、安全、規劃完善的野溪溫泉」。購買小烏來天空步道門票即可免費入場體驗（全票50元、優待票30元），園區會依現場排隊狀況分批放行，並採總量管制，最多容納35人同時入池。夏季開放戲水、冬季提供泡湯體驗，全區皆有救生員巡守，環境更安全、動線更明確。園區以溫泉池搭配自然河谷景致成為亮點，更因貼近山林、氛圍原始靜謐，成為許多人初體驗野溪泡湯的入門首選。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，2024年5月30日，媒體分享戲水區重新開放並宣布新增規劃野溪溫泉，使當日聲量飆到313筆。分享貼文更獲得6千多人按、5百多則留言。另外，2025年試營運期間，溫泉池首次開放體驗，在4月27日立刻掀起另一波熱度，許多旅人分享實泡心得、稱讚環境乾淨、設施完善，也讓宇內溪成為北部山區近年最具話題的新興免費溫泉。

NO.4 清水地熱公園｜宜蘭大同

翻攝FB／峮峮-吳函峮

翻攝FB／峮峮-吳函峮

免費設施類型：足湯

足湯開放時間：9:00至17:00（除夕休息）

地址：宜蘭縣大同鄉三星路八段501巷150號

清水地熱公園是宜蘭最具代表性的「地熱×泡腳×煮食」景點，免費泡腳池搭配可在高溫地熱泉水中親手煮蛋、煮玉米的體驗，園區並設有湯屋、餐飲服務與換裝體驗，一直是家庭旅遊與觀光客的熱門行程。園區泉源溫度可達攝氏95度以上，屬於碳酸氫鹽泉，也因「泡腳＋煮食」的雙重體驗，使清水地熱公園在各大旅遊討論中始終維持高熱度，是宜蘭最具辨識度的免費溫泉景點之一。

此次調查，聲量高點落在2025年5月30日，中華職棒啦啦隊成員峮峮（吳函峮）於社群分享旅遊貼文，介紹園區和服租借、溫泉魚體驗、可煮食材等內容，使當日聲量衝上132筆。另一個聲量高點則落在2024年10月17日，有旅人分享攜帶寵物到此放鬆的泡腳行程，也讓清水地熱再度獲得關注。

NO.3 湯圍溝溫泉｜宜蘭礁溪

免費設施類型：足湯

足湯開放時間：8:00至22:00（週一、週日清池暫停開放）

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路99-11號

位於礁溪市中心的湯圍溝溫泉，是不少旅人到礁溪就會停留的經典免費足湯景點。園區由日本團隊設計，占地約1公頃，結合步道、檜木湯屋、半戶外足湯亭與付費的溫泉魚體驗，整體氛圍悠閒，步行就能抵達，是親子、情侶與自由行旅客都相當喜歡的休憩點。湯圍溝由自然湧出的高溫泉水匯流而成，因此足湯池會定時注入新泉水，注水期間水溫可達攝氏50度（每15分鐘注水一次），園方也提醒此時段請勿下水，以免燙傷。

泡腳後，也能順著園區周邊的商店街散步吃美食。根據食尚玩家部落客「艾莉絲愛旅行」曾分享湯圍溝溫泉的體驗心得，並且說明入口前方也有足湯池，但「這幾年溫度愈來愈低」，建議走到後方池區，水溫更為舒適。她也提到，旁邊店家多、伴手禮選擇豐富，還有付費的溫泉魚咬腳池可體驗。也有其他網友形容湯圍溝「環境舒服，泡腳時能看到遠處山嵐」，假日還有市集與街頭表演，整體很方便，完善的環境與交通方便性，讓湯圍溝長年維持高人氣，成為旅人心中礁溪的代表性景點。

NO.2 中山溫泉公園｜新北金山

翻攝官網／新北市金山區公所

翻攝官網／新北市金山區公所

免費設施類型：足湯

足湯開放時間：8:00至17:00

地址：新北市金山區溫泉路3號

中山溫泉公園緊鄰金山老街，是金山一帶最具代表性的免費足湯點，園內設有兩座日式風格的足湯池，泉質屬氯化物碳酸氫鹽泉，泡起來溫潤舒適。足湯前方就是知名的「金包里公共浴室」，同樣提供免費泡湯，因此不少旅客常是一趟行程一次享受「足湯＋湯屋」的雙重放鬆。靠近老街與公車站，加上步行即可抵達金山多處景點，讓中山溫泉公園長年維持高人氣。

根據食尚玩家的中山溫泉公園旅遊情報分享，中山溫泉公園腹地寬敞，園內栽種不少山櫻花，春季泡腳時能看到粉嫩花景，氛圍格外輕鬆。夜間也會搭配燈光點綴，呈現白天與晚上不同的景致。周邊設有立體停車場與Ubike租借站，交通相當便利，是北海岸行程中最容易安排、也最容易讓人想一去再去的免費泡湯地點之一。

NO.1 大鵬足湯公園｜新北萬里

翻攝官網／新北市萬里區公所

翻攝官網／新北市萬里區公所

免費設施類型：足湯

足湯開放時間：08:00至21:00（週一休園)

地址：新北市萬里區加投路81號

本次免費溫泉景點排行榜的第一名，由新北萬里的大鵬足湯公園拿下，以4千多筆的討論聲量大幅領先其他景點，穩坐本榜冠軍。位於濱海公路旁的大鵬足湯公園，是許多旅人開車、騎車經過時必停留的「中途療癒站」。擁有寬敞的大鵬免費停車場、乾淨的水廁環境，以及人氣極高的天然足湯池，一年四季都吸引旅客在此暖腳歇息。

食尚玩家部落客「Yuki's Life」曾分享體驗心得，大鵬足湯公園被群山環抱，坐在池邊泡湯放空特別舒服；除了體驗天然足湯，園區還設有專區能煮溫泉蛋，現場可購買「雞蛋＋竹簍」的體驗組（1顆蛋含竹簍30元、2組50元），也能自備雞蛋再另外租竹簍（小竹簍20元、大竹簍50元，押金100元；大竹簍一次可煮約6顆）。整體氛圍輕鬆又有趣，是不少旅人到此停留時最喜歡的療癒小活動之一。

編輯小提醒｜免費泡湯也要注意安全與環境

・入池前請先清潔雙足，保持池水衛生。

・12歲以下及長者務必有家人陪同。

・寵物禁止入池（導盲犬可入園但不得入池）。

・單次泡腳建議不超過15分鐘，期間可適度起身休息，避免頭暈或循環不適。

・山區或野溪溫泉需特別注意落石、雨後水量變化與滑倒風險。

・公共設施使用後請維持整潔，禮讓下一位旅客。

・若遇到整修公告或臨時關閉，務必依循現場指示。

以下族群不建議泡湯／泡腳：

・有嚴重心血管疾病、高血壓未控制者。

・血液循環較差者（如糖尿病足部問題）。

・傷口未癒合、皮膚病患處正在發作者。

・孕婦、剛飲酒者（避免血壓波動）。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年11月25日至2025年11月24日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

