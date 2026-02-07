走進台中後花園──大坑風景區的自然生態與步道魅力

北屯區是臺中市人口最多的行政區，大坑風景區一日遊以「森林步道健行」、「特色景觀餐廳」與「溫泉泡湯」為核心，推薦上午走親民的9號或10號步道，午餐享用特色甕窯雞，下午走訪紙箱王或一德洋樓，最後以芋圓甜點或泡湯結束。大坑擁有台中後花園之稱，步道難易度分明，非常適合家庭旅遊或情侶約會。

大坑9號步道，沿途充滿綠蔭，環境十分清幽，視野相當遼闊。

大坑風景區海拔112公尺至859公尺。「大坑」這個地名的由來，是因為早期住在這裡的居民，主要是聚集在一個寬闊坑谷之中，因而得名。最初來到這裡的人，大多數是客家人；而在更早之前，則是屬於平埔族的分佈地。這裡有30多種的落葉樹，在乾濕季節交替之際，每每造成金黃落葉滿地、美不勝收的畫面，可媲美奧萬大的秋風落葉，具備全臺中市自然度最高的特質，是民眾假日休閒、遊憩、森林浴的好去處。

921大地震後，車籠埔斷層穿越大坑，地層劇烈變動後，許多專家發現了這裡的溫泉資源，因而開啟新的觀光型態。大坑風景區擁有自然生態、溫泉泡湯與便捷的交通，曾獲選台中前十大熱門旅遊景點，遊客千萬不要錯過。

大坑風景區目前有14條登山步道，全長約17.7公里，有分難易程度。附近有因921地震而形成的溫泉，還有原來的軍功國小、東山國中因921地震改建為大坑地震紀念公園，保留車籠埔斷層帶遺跡與頹傾的校舍供教育使用，公園下方與9號步道相銜接，因停車方便、難度適中，是目前最多人假日休憩之去處。

大坑5-1號登山步道全長1.6公里，海拔介於595至810公尺之間。

第1~8號步道自民國70年初開闢，依大坑山與溪流交錯的天然地形闢建而成，海拔最高為859公尺，是台中市最高點:頭嵙山。9號步道於94年12月開拓，10號步道則於97年3月竣工，9-1號步道於102年11月建造完成。

這14條登山步道，每條難度不一，是市民鍛練身體，假日出遊踏青的去處。步道之間皆設有涼亭，登高遠眺，心曠神怡，適合全民出遊的好地方。

