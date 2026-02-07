來一趟獨嘉行程　走讀剛剛好的嘉義市

春節9天連假決定好去哪裡了嗎？嘉義市勇媽黃敏惠市長邀請你來嘉義市走春，60平方公里的面積，剛剛好可以用15公里的速度，來一趟單車輕旅行，讓你輕鬆自在騎出專屬於你的獨「嘉」行程。走春，就來嘉義市吧！

小城慢遊 日夜皆美

黃敏惠市長特別推薦沿著嘉義市環市自行車道漫遊和品味這座城市的溫度與脈動，也可以騎進巷弄，來一段藝文或親子行程，嘉義市立美術館和市立博物館都是富有文化氣息的打卡景點；親子同遊則有嘉義大學蘭潭校區的新嘉大昆蟲館，可以近距離認識昆蟲生態；巷弄間的咖啡館與風格小店，則是適合小憩的甜美時光。

沿著嘉油鐵馬道可以追逐日落風光，傍晚到文化路夜市享用火雞肉飯、沙鍋魚頭等地方特色美食，夜晚還可以到蘭潭欣賞月夜美景與音樂噴泉水舞，在湖光水影間盡享浪漫溫馨。

▲蘭潭音樂噴泉是全國最大常設型戶外音樂噴泉，聲光水影交織，璀燦而浪漫。圖片提供/嘉義市政府

嘉油鐵馬道：最美自行車道

嘉油鐵馬道由舊中油鐵路改造而成，全線平坦、綠意盎然，整體景觀設計、公共空間品質與城市再生表現深獲肯定，榮獲「2025年建築園冶獎」，白天是清新宜人的城市綠廊，夜晚是串聯城鄉的夢幻光廊，日夜皆美，有「南部最美自行車道」之稱，是來嘉不可錯過的經典路線。

▲嘉油鐵馬道日夜皆美，適合全齡遊憩。圖片提供/嘉義市政府

巷弄間的驚喜 迷人風格潮選店

黃敏惠市長致力重塑百年木都風華，活化老屋，扶植青年創業，許多舊城區老屋已轉化成一間間風格小店，市府推出「嘉義市潮選店2.0」，收錄136家咖啡茶屋、跨界料理、風格選物、職人手作、書店文具等特色店，值得你再三探索，體驗嘉義市多元且迷人的不同風貌。

▲黃敏惠市長重塑木都風華，活化老屋，扶植青年創業，展現嘉義市多元且迷人的不同風貌。圖片提供/嘉義市政府

愛嘉義APP 輕鬆玩嘉義

黃敏惠市長推薦大家下載「愛嘉義APP」，包括公車路線、即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略、停車資訊等，都可一手掌握。搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，即可免費搭乘紅、黃、綠三線市區電動公車，與YouBike形成「雙B」無縫轉乘，輕鬆玩轉嘉義市。

▲搭乘電動公車或公共自行車（YouBike）「雙B」漫遊嘉義市，用剛剛好的速度，深入感受在地人文風情。圖片提供/嘉義市政府

更多旅遊資訊請上嘉義市觀光旅遊網（https://travel.chiayi.gov.tw）或「嘉市好旅行」FB查詢。

（嘉義市政府廣告）