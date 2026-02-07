快訊

新竹走走 以味道開啟旅程

聯合報／ 文、圖／新竹縣政府
新竹縣政府自2021年推出深度旅遊品牌「新竹走走」，「以味道開啟一趟旅行」為理念，邀請旅客以味覺與嗅覺作為探索起點，循著氣味走訪竹縣13鄉鎮，感受多元自然、人文與飲食風貌，並以更友善土地的方式體驗地方生活。4年來已打造17條以風土為主題的「循味之旅」，每條路線皆依在地特色量身設計，展現竹縣豐富多樣的魅力。

大地餐桌 找尋自然之味

人氣最高的「五峰走走」以部落「大地餐桌」為亮點，透過馬告與在地小農食

材展現層次豐富的原民風味，並在森林中享受馬告特調帶來的清爽氣息。

深受都市親子客群喜愛的「竹北走走」則帶領旅客走入有機萊姆園地，在園主引導下了解自然農法，並親手製作萊姆醋，把清新酸甜的氣味與記憶帶回家。

走入13鄉鎮地方日常

「新竹走走」提供半日遊與一日遊行程，由在地職人、導覽員與店家帶領旅人走入地方日常，透過味道、手作體驗與走讀認識竹縣文化。自品牌推出以來，已成為北台灣旅客最喜愛的深度旅遊平台之一，累計參與人次逐年攀升。

新竹縣政府預計於2026年4月推出全新路線，再度串連各鄉鎮小農、店家與職人，以更深度、更多元的體驗內容，邀請旅人循著味道再次走進竹縣，開啟下一段循味旅程。

