快訊

偷車賊拒檢衝撞員警逃竄！中和警開4槍破窗 拖3匪下車制伏

獨／一牆之隔！高雄二監旁民宅電動車爆炸起火 燒得剩骨架

李千娜「世紀血案」失言遭抵制 文總發聲「除夕節目將調整相關內容」

2026馬到成功迎新歲，桃園建設再加馬！

聯合報／ 文、圖／桃園市議會
桃園市議會支持市府推動友善托育，讓家庭無後顧之憂養育下一代。圖／桃園市議會提供
桃園市議會支持市府推動友善托育，讓家庭無後顧之憂養育下一代。圖／桃園市議會提供

2026馬到成功迎新歲！桃園建設再加碼，交通、醫療等重大建設逐一推動落實，市議會肩負監督市政責任，協助推動各項市政也不遺餘力。議長邱奕勝表示，桃園在所有議員與市府共同努力下，成長與進步有目共睹，期待未來秉持「以民為本」精神，更上一層樓。

國道1號中豐交流道已在2025年底通車，有效串聯中壢、青埔及內壢地區往來交通。圖／桃園市議會提供
國道1號中豐交流道已在2025年底通車，有效串聯中壢、青埔及內壢地區往來交通。圖／桃園市議會提供

桃園是六都最年輕的直轄市，人口平均年齡40多歲，成就另一個「六都最年輕」殊榮。近年來，桃園多項建設逐一落實，交通有國道1號中豐交流道啟用，捷運綠線北段七站也預計在年底通車，醫療有市立醫院確定落腳八德霄裡，另有3間分院兼顧區域醫療需求。

桃園市政府確定市立醫院落腳八德，提升地方醫療服務量能。示意圖／桃園市議會提供
桃園市政府確定市立醫院落腳八德，提升地方醫療服務量能。示意圖／桃園市議會提供

除此之外，桃園第二行政園區選址確定，落腳中路整開區，市政大樓與市議會都將進駐，強化行政與溝通效率，未來周邊除了鐵路地下化之後的中路車站，也將整合道路系統、捷運規畫等大眾運輸工具，帶動地方發展。

邱奕勝表示，桃園已邁入大建設時代，民生所需愈發重要，除了交通、醫療及行政效率提升，產業發展方面也要設法活用會展中心空間招商帶動經濟活絡，觀光方面要把握台灣燈會好好行銷地方特色人文風景。

邱奕勝說，桃園今年有許多大型活動，除了全國性的台灣設計展與全民運動會，還有桃園地景藝術節第一屆雙年展，希望市府好好把握，讓大家了解桃園的多元性與豐富性，帶動地方觀光產業發產。

桃園市議會廣告

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

走進台中後花園──大坑風景區的自然生態與步道魅力

北屯區是臺中市人口最多的行政區，大坑風景區一日遊以「森林步道健行」、「特色景觀餐廳」與「溫泉泡湯」為核心，推薦上午走親民的9號或10號步道，午餐享用特色甕窯雞，下午走訪紙箱王或一德洋樓，最後以芋圓甜點

新竹走走 以味道開啟旅程

新竹縣政府自2021年推出深度旅遊品牌「新竹走走」，「以味道開啟一趟旅行」為理念，邀請旅客以味覺與嗅覺作為探索起點，循著氣味走訪竹縣13鄉鎮，感受多元自然、人文與飲食風貌，並以更友善土地的方式體驗地方

2026馬到成功迎新歲，桃園建設再加馬！

2026馬到成功迎新歲！桃園建設再加碼，交通、醫療等重大建設逐一推動落實，市議會肩負監督市政責任，協助推動各項市政也不遺餘力。議長邱奕勝表示，桃園在所有議員與市府共同努力下，成長與進步有目共睹，期待未

桃市助推商家前進東京食品展

桃園市政府為推廣桃園市食品產業、拓展國際視野，特邀在地優質食品與飲料業者參加中華民國對外貿易發展協會主辦的「2026年東京國際食品展(FOODEX JAPAN 2026)」，藉以提升廠商知名度、增加與

大湖之森步道老少咸宜 龜山與樹林交界 全長1.4公里 地勢平緩 走春好去處

春節假期想找個適合全家同遊的踏青景點？位於桃園龜山與新北樹林交界的大湖之森自然步道，提供一個貼近自然、老少咸宜的選擇。 生態豐富 適合親子 大湖之森自然步道全長約1.4公里，步道設計以平緩路線

桃捷綠線北段通車倒數 列車測試衝刺中

桃園捷運綠線正積極邁向115年北段7站優先通車的目標，桃園市政府捷運工程局自114年7月起，已在高架橋上展開列車型式測試，至今多項測試陸續完成，進度邁向最後階段，為未來正式營運做好準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。