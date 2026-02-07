2026馬到成功迎新歲，桃園建設再加馬！

2026馬到成功迎新歲！桃園建設再加碼，交通、醫療等重大建設逐一推動落實，市議會肩負監督市政責任，協助推動各項市政也不遺餘力。議長邱奕勝表示，桃園在所有議員與市府共同努力下，成長與進步有目共睹，期待未來秉持「以民為本」精神，更上一層樓。

國道1號中豐交流道已在2025年底通車，有效串聯中壢、青埔及內壢地區往來交通。圖／桃園市議會提供

桃園是六都最年輕的直轄市，人口平均年齡40多歲，成就另一個「六都最年輕」殊榮。近年來，桃園多項建設逐一落實，交通有國道1號中豐交流道啟用，捷運綠線北段七站也預計在年底通車，醫療有市立醫院確定落腳八德霄裡，另有3間分院兼顧區域醫療需求。

桃園市政府確定市立醫院落腳八德，提升地方醫療服務量能。示意圖／桃園市議會提供

除此之外，桃園第二行政園區選址確定，落腳中路整開區，市政大樓與市議會都將進駐，強化行政與溝通效率，未來周邊除了鐵路地下化之後的中路車站，也將整合道路系統、捷運規畫等大眾運輸工具，帶動地方發展。

邱奕勝表示，桃園已邁入大建設時代，民生所需愈發重要，除了交通、醫療及行政效率提升，產業發展方面也要設法活用會展中心空間招商帶動經濟活絡，觀光方面要把握台灣燈會好好行銷地方特色人文風景。

邱奕勝說，桃園今年有許多大型活動，除了全國性的台灣設計展與全民運動會，還有桃園地景藝術節第一屆雙年展，希望市府好好把握，讓大家了解桃園的多元性與豐富性，帶動地方觀光產業發產。

