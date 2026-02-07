桃市助推商家前進東京食品展
桃園市政府為推廣桃園市食品產業、拓展國際視野，特邀在地優質食品與飲料業者參加中華民國對外貿易發展協會主辦的「2026年東京國際食品展(FOODEX JAPAN 2026)」，藉以提升廠商知名度、增加與國際食品業者交流機會、彰顯桃園企業優良形象。
桃園市政府邀集在地廠家參展，聚焦機能飲品、特色食品、植物性原料、健康機能配方與永續包裝等領域，呈現桃園食品產業在創新研發、品質管理與國際法規接軌上的成熟度，展現兼顧美味、安全、健康與環境責任的多元競爭優勢。
桃園是台灣食品製造的重要基地，聚集完整的食品加工聚落與研發能量，從智慧製造、冷鏈物流到品牌行銷，以穩定品質、清楚溯源、彈性客製與量產能力，精準對接日本貿易通路、餐飲體系與專業買主需求，期能促成更多合作佳績。
桃園市經濟發展局表示，市府在展會期間將同步推動商務媒合、投資交流與城市形象推廣，與全球買家建立良好合作關係，協助參展廠商拓展海外通路、深化國際布局，讓桃園在地業者在國際市場上站穩腳步，提升桃園食品產業在全球市場的競爭力。
