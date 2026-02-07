快訊

聯合報／ 文、圖／桃園市政府
春節假期想找個適合全家同遊的踏青景點？位於桃園龜山與新北樹林交界的大湖之森自然步道，提供一個貼近自然、老少咸宜的選擇。

生態豐富 適合親子

大湖之森自然步道全長約1.4公里，步道設計以平緩路線為主，坡度起伏有限，不論是推著嬰兒車的家庭、行動較緩的長者，或是帶著孩童的親子遊客，都能輕鬆行走。整條步道以石材與木質結構鋪設，沿途樹蔭環繞，提供舒適的散步環境。

步道特色在於融入環境教育元素。沿途可見以蜻蜓為主題的石材意象，呼應大棟山豐富的昆蟲生態。步道中段設置木材觸感展示區，讓遊客透過觸摸不同樹種，感受質地與溫度差異，使生態學習轉化為身體記憶。

半日散策 串聯冷泉

大棟山與大湖坑一帶過去曾是煤礦與磚窯產業重鎮。步道建設邀請在地社區參與，就地取材，依循原有地形施工，承載當地居民對這片土地的情感記憶。

大棟山鄰近龜山、樹林與鶯歌，交通便利，半日即可完成散策。若時間允許，還可串聯周邊冷泉、產業遺址等景點。春節期間不想舟車勞頓，大湖之森自然步道是個恰到好處的選擇。

大湖之森步道老少咸宜 龜山與樹林交界 全長1.4公里 地勢平緩 走春好去處

