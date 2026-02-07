桃捷綠線北段通車倒數 列車測試衝刺中

桃園捷運綠線正積極邁向115年北段7站優先通車的目標，桃園市政府捷運工程局自114年7月起，已在高架橋上展開列車型式測試，至今多項測試陸續完成，進度邁向最後階段，為未來正式營運做好準備。

聯結器聯結及拖救測試

牽引與煞車測試是行車安全核心

這些測試不僅是工程進度的重點工作項目，更是確保捷運系統能在通車後提供市民安全、舒適及可靠服務的關鍵，桃園市政府捷運工程局為了確保列車在未來營運中能提供最好的服務，列車必須經過全方位測試，模擬各種營運與緊急狀況。

其中，牽引與煞車測試是列車安全與性能的核心，列車在滿載甚至部分動力故障的情況下，必須展現足夠的推進能力，以確保可靠度及可用度；煞車系統則需在各種速度下保持穩定，並維持平穩舒適的乘坐體驗。同時列車必須能在最大坡度等嚴苛條件下，拖拉故障列車至下一站，確認其救援能力，確保路線暢通及乘客安全。此外，因應台灣多變的天氣，還需模擬雨天環境，確保煞車效能在雨天狀態下正常且穩定，保障行車安全。

桃園捷運綠線列車型式測試

持續各項測試提升乘坐品質

轉向架穩定性測試：確保高速行駛時的安全與舒適，透過量測車體振動，確保列車不會出現危險的晃動或蛇行現象，並提升乘客的乘坐品質。

潤滑器測試：確保列車在過彎時能精準噴灑潤滑液到輪緣處，降低噪音並減少輪軌磨損，延長設備壽命。

集電靴測試：確保列車能持續穩定地獲取電力，不因接觸不良而中斷。

噪音與振動測試：確保列車在運行與靜止狀態下的噪音低於環境保護標準，並讓乘客有安靜舒適的乘車環境。車廂地板與月台高度的量測：確保停靠時車廂與月台之間的間隙，讓所有乘客都能安全、順暢地上下車。

電磁干擾測試：則確保列車在運行時，不會因電磁現象影響自身設備，也不會干擾沿線號誌、通訊或周邊環境，保障整體安全與系統穩定。

桃園市政府捷運工程局將持續進行全系統驗證，預計115年第一季起即由德商西門子針對無人駕駛系統做測試，並接續進行全系統整合測試，確保綠線北段通車，提供市民安全、舒適及可靠的捷運服務。

