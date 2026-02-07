春聯紅包有巧思 桃園新春馬吉來

兩款春聯 寫出馬年奔放氣勢

2026丙午馬年，桃園市新春春聯再次邀請在地書法藝術家王鈺權老師操刀揮毫，第一款以「馬載祿厚」為題詞，藉由肖形塑造出馬形體的豪邁、神采奕奕效果，詮釋馬的奔放與活力特質，並帶出「馬能載德，祿厚為基」的文化寓意。另一方面，以閩南語閱讀，諧音近似「明仔載愈好」，象徵新年展望未來，煥然一新，好運相伴、萬事順遂。

2026丙午馬年桃園新春春聯、福袋及紅包袋發表記者會。

第二款春聯以「馬吉來」為題詞，同為王鈺權老師，運用雄健厚重的筆韻，呈現出駿馬奔馳的氣勢。「馬吉來」在閩南語中深具二種涵義，一是「好朋友（麻吉）來」，二是「福氣來」，在直觀的中文意涵上，也代表著「馬年吉祥到來」，寓意新的一年昂首啟步，承載了對新的一年諸事順心與生活美滿的期望，祝福市民們馬年大吉大利，歡喜迎新過好年。

結合童趣設計的「元氣搖搖馬」福袋與立體紅包袋。

福袋、紅包袋 創意元氣搖搖馬

除新春春聯外，也精心設計馬年「元氣搖搖馬」系列創意福袋及紅包袋，祝福市民朋友吉祥與好運，增添農曆春節的歡樂氣息。馬年創意福袋是以新春題詞「馬載祿厚」直觀寓意為設計發想理念，象徵馬年會滿載源源不絕的福氣與財氣而來，結合兒時童玩「搖搖馬」樣式，於馬背上設計可轉動的金元寶及1元硬幣機關，代表「馬上賺錢」財源滾滾來的意象，僅需將馬身的卡扣扣上，即可讓富可愛風格與童玩趣味的馬兒搖擺起來，搭配金元寶一起「轉」動，將馬年的福氣與財氣「賺」進市民朋友們家中。

新春紅包袋，將2款新春題詞一併呈現，除紅包袋上放上「馬吉來」外，也巧妙將元氣搖搖馬福袋設計，以迷你縮小版，可轉動的方式貼在紅包袋上，不僅呈現出立體感，也增添一份象徵馬年會「明天更好」及財源廣進的動態祝賀。

